Что будет с коммунальными платежами в 2025 году: четыре важных изменения

Коммунальные платежи затрагивают практически каждого из нас, поэтому нельзя обойти стороной те важные изменения в оплате ЖКУ, которые уже запланированы на будущий год.

1. Правительство утвердило индексы изменения размера платы за коммунальные услуги на 2025 год

Тарифы проиндексируют с 1 июля, среднее значение коэффициентов по регионам варьируется от 8,6% до 21,1%. Наименьший рост коммунальных платежей ожидается в Амурской области (на 8,6%), наибольший — в Пермском крае (на 21,1%).

Для Москвы установлен индекс в 15%, для Московской области — 13,3%, для Санкт-Петербурга — 14,6%, для Ленинградской области — 15% (распоряжение Правительства от 15 ноября 2024 г. № 3287-р).

Соразмерно должны пересчитать суммы компенсаций и субсидий на оплату ЖКУ для льготников и малоимущих граждан (ст.ст. 159 — 160 ЖК).

Напомню, что сверх утвержденных Правительством индексов могут повышаться взносы на капремонт и стоимость услуг управляющих организаций по содержанию и ремонту общедомового имущества (правительственное распоряжение распространяется исключительно на коммунальные услуги — водо-, газо-, тепло, электроснабжение, водоотведение и вывоз мусора).

2. По инициативе Минстроя с 1 февраля 2025 года будет проводиться эксперимент по взысканию коммунальных задолженностей с граждан в электронной форме (ID проекта: 152671)

По заявке коммунальной организации оператор ГИС ЖКХ будет формировать электронное заявление мировому судье о вынесении судебного приказа (информацию о должнике для обращения в суд будет предоставлять Единая цифровая платформа).

Заявление будут предварительно направлять должнику в личный кабинет на «Госуслугах» и ГИС ЖКХ, после чего оно поступит в суд посредством ГАС «Правосудие».

Мировой судья вынесет судебный приказ в электронной форме и направит его должнику в личный кабинет на «Госуслугах». При отсутствии возражений в десятидневный срок судебный приказ выдадут взыскателю.

3. Плата за ТО газового оборудования в квартирах и жилых домах должна уменьшиться

По крайней мере, так заявлял Минстрой, утверждая поправки в порядок расчета платы за ТО, которые вступят в силу 1 марта будущего года.

Были снижены повышающие коэффициенты за оплату выездных работ, сокращен ряд материальных затрат исполнителей, которые включаются в расчет тарифа (приказ Минстроя от 4 октября 2024 г. N 673/пр).

4. С марта 2025 года плата за отопление в случае выхода из строя общедомового счетчика тепла будет рассчитываться по среднемесячному объему потребления тепла, рассчитанного за 12 последних месяцев

До этого среднемесячные показания счетчика тепла рассчитывались за 6 последних месяцев, что приводило к серьезным перекосам в сумме платежей в зависимости от длительности отопительного периода.

Новые правила позволят сбалансировать платежи (постановление Правительства от 29 августа 2024 г. № 1176).