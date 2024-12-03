Ликбез по охране труда для бизнеса: основные понятия

Основные понятия (термины), которые касаются вопросов охраны труда, описаны в статье 209 ТК.
Охрана труда
Понятие охраны труда в статье 209 ТК звучит так:
Это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
Условия труда
Это совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. Это понятие также не претерпело изменений.
Безопасные условия труда
Это условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни воздействия таких факторов не превышают установленных нормативов.
Вредный производственный фактор
Это фактор производственной среды или трудового процесса, воздействие которого может привести к профессиональному заболеванию работника.
Опасный производственный фактор
Это фактор производственной среды или трудового процесса, воздействие которого может привести к травме или смерти работника.
Опасность
Опасность — это потенциальный источник нанесения вреда, представляющий угрозу жизни и (или) здоровью работника в процессе трудовой деятельности.
Рабочее место
Это место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.
СИЗ
По индивидуальным и коллективным средствам защиты в редакции 2022 года дано такое определение:
Средство индивидуальной защиты — средство, используемое для предотвращения или уменьшения воздействия на работника вредных и (или) опасных производственных факторов, особых температурных условий, а также для защиты от загрязнения
Средства коллективной защиты — технические средства защиты работников, конструктивно и (или) функционально связанные с производственным оборудованием, производственным процессом, производственным зданием (помещением), производственной площадкой, производственной зоной, рабочим местом (рабочими местами) и используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов.
Производственная деятельность
Это совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.
Требования охраны труда
Это государственные нормативные требования охраны труда, а также требования охраны труда, установленные локальными нормативными актами работодателя, в том числе правилами (стандартами) организации и инструкциями по охране труда.
Государственная экспертиза условий труда
Это оценка соответствия объекта экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда.
Профессиональный риск
Это вероятность причинения вреда жизни и (или) здоровью работника в результате воздействия на него вредного и (или) опасного производственного фактора при исполнении им своей трудовой функции с учетом возможной тяжести повреждения здоровья.
Управление профессиональными рисками
Это комплекс взаимосвязанных мероприятий и процедур, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя выявление опасностей, оценку профессиональных рисков и применение мер по снижению уровней профессиональных рисков или недопущению повышения их уровней, мониторинг и пересмотр выявленных профессиональных рисков.
Итого все понятия и термины по охране труда из статьи 209 ТК
Основное понятие
Трактовка
Охрана труда
система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия
Условия труда
совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника
Безопасные условия труда
условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни воздействия таких факторов не превышают установленных нормативов
Вредный производственный фактор
фактор производственной среды или трудового процесса, воздействие которого может привести к профессиональному заболеванию работника
Опасный производственный фактор
фактор производственной среды или трудового процесса, воздействие которого может привести к травме или смерти работника
Опасность
потенциальный источник нанесения вреда, представляющий угрозу жизни и (или) здоровью работника в процессе трудовой деятельности
Рабочее место
место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя
Средство индивидуальной защиты
средство, используемое для предотвращения или уменьшения воздействия на работника вредных и (или) опасных производственных факторов, особых температурных условий, а также для защиты от загрязнения
технические средства защиты работников, конструктивно и (или) функционально связанные с производственным оборудованием, производственным процессом, производственным зданием (помещением), производственной площадкой, производственной зоной, рабочим местом (рабочими местами) и используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов
Средства коллективной защиты
Производственная деятельность
совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг
Требования охраны труда
государственные нормативные требования охраны труда, а также требования охраны труда, установленные локальными нормативными актами работодателя, в том числе правилами (стандартами) организации и инструкциями по охране труда
Государственная экспертиза условий труда
оценка соответствия объекта экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда
Профессиональный риск
вероятность причинения вреда жизни и (или) здоровью работника в результате воздействия на него вредного и (или) опасного производственного фактора при исполнении им своей трудовой функции с учетом возможной тяжести повреждения здоровья
Управление профессиональными рисками
комплекс взаимосвязанных мероприятий и процедур, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя выявление опасностей, оценку профессиональных рисков и применение мер по снижению уровней профессиональных рисков или недопущению повышения их уровней, мониторинг и пересмотр выявленных профессиональных рисков
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