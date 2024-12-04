Дивестиции, офшор и биржевой стакан: 10 терминов, которые должен знать продвинутый инвестор

Благодаря инвестиционному буму, который начался в России в 2021 году, многие узнали, как устроена рыночная экономика, что такое фондовая биржа, кто выпускает акции и для чего нужен брокер. Самые простые определения и термины вошли в обиход и уже почти не вызывают вопросов.

При этом остается довольно много понятий, которые также часто используются в новостных публикациях и официальных заявлениях, но смысл их не всегда понятен.



Сделали подборку терминов, которые стоит знать внимательному и финансово грамотному инвестору. Объясняем, кто такие маркетмейкеры, как уровни Фибоначчи используются в трейдинге и что может и не может рассказывать инсайдер.

Приватизация

Приватизация — это процесс передачи государственного имущества в частную собственность. С приватизации начинается рыночная экономика и все сопутствующие процессы. У приватизации, как и у любого другого явления, есть положительные и отрицательные последствия.

Например, благодаря приватизации предприятия получают дополнительные инвестиции, а вместе с тем и новую мотивацию для развития и повышения эффективности. Однако приватизация также может стать причиной роста социального неравенства и непрозрачного разделения государственных активов.

Офшорная зона

Офшорная зона — место, которое пользуется спросом у крупных бизнесменов. Это особая территория, на которой полностью отсутствует налогообложение для определенных компаний либо юридически закреплены низкие налоги.

На подобных территориях часто существует упрощенная система регистрации юридических лиц и, как правило, созданы условия для относительно анонимного ведения бизнеса.

Основными офшорными центрами считаются бывшие колонии Британской империи: слово «офшор» происходит от английского off-shore, что в буквальном переводе означает «вне побережья», то есть не на территории Великобритании.

Офшоры могут использоваться для международного налогового планирования (по сути, для уменьшения размера выплачиваемых налогов), для сокрытия истинных владельцев бизнеса, а также для упрощения операций и для обхода ограничений, связанных, например, с валютным законодательством некоторых государств.

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Индекс Доу-Джонса

Индекс Доу-Джонса (DJI) — один из самых известных и старейших международных биржевых индексов. Впервые он был составлен в 1896 году изданием The Wall Street Journal. Основной целью расчета данного индекса было отслеживание динамики развития американской промышленности.

Сейчас индекс Доу-Джонса включает котировки 30 крупнейших компаний в различных отраслях экономики США и рассчитывается как масштабируемое среднее их котировок на момент закрытия биржевого дня. Данный индекс считается одним из ключевых эталонов среди биржевых показателей, хотя последнее часто подвергается критике.

Инсайдеры

Инсайдер — это человек или юрлицо, у которого есть доступ к служебной информации, которая не является общедоступной. Такую информацию получают некоторые сотрудники компании-эмитента, которые, например, подготавливают отчетность компании, планы ее развития или участвуют в проработке сделок с контрагентами.

Инсайдерская информация — это точная и конкретная информация, которая не была распространена и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и товаров.

Поэтому компании составляют списки инсайдерской информации и инсайдеров, чтобы контролировать ее конфиденциальность.

Маркетмейкер

Маркетмейкер — это профессиональный участник биржевых торгов, который заключил договор с биржей о поддержании уровня цен на определенные финансовые инструменты. Маркетмейкеры обязаны поддерживать активную торговлю на площадке, совершать сделки с другими участниками рынка.

Маркетмейкеры выступают на бирже одновременно продавцами и покупателями финансовых инструментов, чтобы другие участники торгов не ждали появления заявок, а могли быстро продать или приобрести акции, облигации или фьючерсы и т. д.

Таким образом, маркетмейкеры поддерживают ликвидность инструментов и активность торговли.

Драгоценные металлы

К драгоценным металлам относятся редкие химические элементы, не подверженные коррозии и окислению. К тому же они имеют определенную ювелирную ценность, так как встречаются в природе редко и добыча их трудоемка.

В число драгоценных металлов входят: золото, серебро, платина и ряд металлов платиноидной группы: рутений, родий, палладий, осмий, иридий.

Исторически из золота и серебра, а иногда из платины и палладия изготавливались монеты, а их резервы могут использоваться для обеспечения выпуска бумажных денег.

Биржевой стакан

Биржевой стакан (стакан цен) — это список лимитных заявок на покупку и продажу ценных бумаг, деривативных, товарных или валютных контрактов на бирже. Виды заявок обычно делятся на рыночные и лимитные, бывают еще и условные. В биржевом стакане видны только лимитные заявки.

Цена любого биржевого инструмента зависит от спроса и предложения на него, а те, в свою очередь, от шагов, которые предпринимают активные участники рынка.

Если один из них вознамерился продать 5 лотов некоего актива, нужен другой, который согласен их купить, тогда сделка состоится. Ежесекундно на бирже совершается множество сделок.

Уровни Фибоначчи

Последовательность Фибоначчи — это бесконечный ряд чисел, каждый последующий член которого равен сумме двух предыдущих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и т. д. В этом ряду отношение одного члена последовательности к предыдущему стремится к 1,618, или к золотому сечению, которое означает наиболее гармоничное отношение целого к его части.

В ходе биржевых торгов была выявлена закономерность, что часто коррекции текущих трендов имеют значения последовательности Фибоначчи, которые можно представить процентным отношением от движения цен, равным 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 76,4%.

Их назвали уровнями Фибоначчи, которые стали частью инструментария в техническом анализе.

Обратный выкуп

Обратный выкуп акций (buyback, байбэк) — это выкуп компанией части своих акций, находящихся в обращении на бирже. Компания обычно объявляет о байбэке для поддержки цены акций и капитализации при наличии свободных средств. Обратный выкуп акций позволяет увеличить фактические доли крупнейших акционеров компании и усилить их позиции.

Лучший момент для начала обратного выкупа — это низкие цены на акции компании. При этом спрос на бумаги, который создает сама компания обратным выкупом, повышает их котировки, а следовательно, и стоимость компании.

Дивестиции

Дивестиции — процесс, обратный инвестициям, то есть превращение зарабатывающих активов в наличные деньги путем продажи.

Дивестиции могут проводиться через прямую продажу активов или целых дочерних компаний другим компаниям, через выделение определенного направления бизнеса в отдельную компанию и продажу ее акций на бирже или с помощью выделения определенного направления бизнеса в отдельную компанию и бесплатную передачу ее акций существующим акционерам изначальной компании.

Следует отличать дивестиции от ликвидации предприятия или его части в случае банкротства либо при крайней необходимости. Подразумевается, что дивестиции в конечном итоге принесут больше прибыли предприятию, чем сохранение активов в текущем состоянии.