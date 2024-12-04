Чем рискует бухгалтер на фрилансе: 5 проблем, которые могут помешать свободному плаванию

О фрилансе часто говорят как о спасении от всех проблем — ранних подъемов и начальника-тирана, невысокого дохода и эмоционального выгорания. Но действительно ли в противостоянии фриланса и работы в найме всегда побеждает свободная занятость? Разбираемся, чем рискует бухгалтер, отправляясь в свободное плаванье.

4 мифа о фрилансе

Марина работала бухгалтером в ритейле: среднерыночная, но стабильная зарплата, соц. пакет и ДМС, удобное расположение офиса и неплохой коллектив. А еще — полное отсутствие свободного времени в сочетании с туманными карьерными перспективами.

Через три года такой работы переход на фриланс казался лучшим решением: можно планировать свой день так, как хочется, выбирать, с кем работать, а с кем нет, и, конечно, увеличить доход. Но реальность оказалась совершенно другой, и Марине пришлось вернуться в наем — на аналогичную должность, но с гибридным режимом.

Пример Марины достаточно распространенный, и виной всему здесь ложные представления о фрилансе.

Миф первый: фриланс — это абсолютная свобода

Да, бухгалтеру-фрилансеру не нужно спешить в офис к 9 утра, но это вовсе не означает, что у него нет никаких обязательств. Чаще их даже больше, чем у штатных сотрудников: если вы не испытываете недостатка в клиентах, то работать, скорее всего, будете гораздо больше, чем в найме.

Рабочий день большинства фрилансеров ненормированный. Конечно, нас всех — и фрилансеров, и тех, кто работает в штате — постоянно учат правильно планировать свой день и следить за балансом работы и отдыха. Но когда заказчик ждет результат, а вы еще не приступали к задаче, об отдыхе (и, соответственно, о свободе) придется забыть.

Миф второй: на фрилансе работают меньше, а зарабатывают больше

Еще одно спорное утверждение. Заработок бухгалтеров-фрилансеров, как и бухгалтеров, которые работают в найме, может быть абсолютно различным. На доход влияет множество факторов — от опыта и специализации до готовности заниматься своим продвижением.

Фрилансерам, особенно на начальном этапе, приходится работать очень и очень много. И рассчитывать на легкий заработок при переходе на фриланс точно не стоит.

Миф третий: фриланс подходит всем

Высокий уровень самоорганизации и дисциплинированность — необходимые качества для тех, кто решил перейти на фриланс. Самостоятельно управлять своим рабочим графиком удается далеко не всем. Если вам нужно много времени на то, чтобы «собраться с мыслями», «настроиться на работу» и вообще вы привыкли откладывать все на последний момент, работать придется в постоянном стрессе.

Для многих проблемой становится и присущая фрилансу финансовая нестабильность. Если вы много лет проработали в найме со стабильной заработной платой и социальными гарантиями, фриланс может превратиться в настоящее испытание.

Миф четвертый: у фрилансеров нет эмоционального выгорания

Фрилансерам не реже чем офисным сотрудникам приходится сталкиваться со стрессовыми ситуациями. Помимо исключительно профессиональных моментов фриланс часто сопровождается или нескончаемым потоком, или, наоборот, отсутствием заказов. Добавим сюда претензии со стороны клиентов и нередко работу 24/7 — эмоциональное выгорание в таких условиях обеспечено.

Но есть и хорошая новость: фрилансерам, по сравнению с теми, кто работает в найме, избежать выгорания все-таки проще. Не работайте с теми заказчиками, сотрудничество с которыми приносит дискомфорт, назначайте адекватные цены на свои услуги (а не минимальные), не забывайте о профессиональном развитии и отдыхе: эти банальные советы действительно работают.

С какими рисками сталкиваются бухгалтеры-фрилансеры

Фриланс — это всегда дополнительные риски, которых нет у штатных бухгалтеров. Приведем лишь несколько самых распространенных.

1. Проблемы с оплатой

Вообще заказчики-мошенники в сфере бухгалтерских услуг — не самое распространенное явление, но иногда бухгалтеры-фрилансеры все же испытывают сложности с оплатой своих услуг. Избежать проблем помогает работа по договору и соблюдение всех формальностей:

Зафиксируйте в договоре форму и размер оплаты. Установите срок оплаты и штрафы за просрочку. Ведите учет всех оказанных услуг. Составляйте закрывающие документы.

Знакомый предприниматель попросил Оксану помочь с ликвидацией ИП и заполнить декларацию УСН. Свою работу Оксана выполнила, но с оплатой заказчик не торопился: только регулярные обещания перевести деньги к концу недели. Через месяц она все-таки получила свой гонорар, но без договора больше не работает.

Многие фрилансеры предпочитают работать с клиентами через специальные платформы. Такие сервисы делают сотрудничество безопасным и для заказчика, и для исполнителя: бухгалтер уверен, что за свою работу он получит гонорар, а клиент — что его заказ будет выполнен в срок.

2. Стирание границ между работой и личной жизнью

От бухгалтера на фрилансе заказчики нередко ждут готовности в любой момент заняться решением всех возникающих вопросов и нахождения на связи буквально круглосуточно. По сути, фриланс превращается в «свободную несвободу»: физически вы не в офисе и иногда даже не за компьютером, но все равно чувствуете себя «на работе».

Бывают форс-мажорные обстоятельства, но чаще — это просто модель поведения заказчика. Нужно сразу выстраивать границы: обозначить свое рабочее время и доступность.

3. Неправильная оценка объемов работы

Бухгалтеры-фрилансеры, особенно на старте, очень часто недооценивают объем работы, который предстоит выполнить по запросу клиента. В результате приходится тратить много времени, терять других клиентов и при этом зарабатывать минимум.

У этой проблемы есть и обратная сторона: недовольны озвученной стоимостью услуг (считая ее, конечно же, завышенной) бывают сами заказчики. Но уменьшать стоимость чтобы не потерять клиента — точно не лучшее решение. Приведите аргументы, которые помогут принять ему правильное решение, но не пытайтесь спорить. Также существуют различные приемы работы с возражениями, и каждому бухгалтеру-фрилансеру рекомендуем научиться использовать различные формулы в общении с заказчиками.

При этом у бухгалтера-фрилансера нет потолка заработка. Предел по количеству клиентов есть только до тех пор, пока бухгалтер работает один: в сутках 24 часа и человек ограничен своими физическими возможностями. Приходится отказывать новым клиентам и терять доход, так как больше работы уже не унести. Потенциальный клиент остается без квалифицированной помощи и вынужден искать другого специалиста.

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4. Низкий уровень безопасности при работе с данными клиентов

Некоторые бухгалтеры-фрилансеры предпочитают не тратиться на покупку лицензионного софта и работают с пиратским. Гарантировать сохранность данных клиентов в этом случае невозможно. Кроме того, не будет своевременных обновлений, а это тоже негативным образом сказывается на работе.

Не менее важно обеспечить безопасный обмен информацией и ее хранение. Все сведения, которые вы получаете от клиентов, должны быть надежно защищены: используйте проверенное облачное хранилище, жесткие диски или хотя бы запасные флеш-накопители.

5. Отсутствие спроса на услуги

Несмотря на востребованность бухгалтерских услуг, найти клиентов бухгалтеру-фрилансеру не так уж легко. Нужно быть готовым к отсутствию спроса на услуги, особенно если вы только начинаете работать в новом для себя формате. Иногда какое-то количество клиентов может быть, но объем работы будет совершенно не тот, на который вы рассчитывали.

А еще в бухгалтерии есть сезонность, и если для бухгалтера, который работает в штате, она не имеет значения, то фрилансеру нужно обязательно это учитывать при распределении своего дохода. Умение грамотно планировать свой бюджет — обязательный навык для бухгалтера, который сделал выбор в пользу фриланса.

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