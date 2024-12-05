Как получить возмещение по ОСАГО

Если вы попали в аварию не по своей вине и у всех участников ДТП есть полисы страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), то затраты на ремонт вам должна компенсировать страховая компания. Рассказываем, что для этого нужно сделать.

Сначала необходимо запротоколировать ДТП. Если пострадали только две машины, никто из людей не получил травмы и у обоих водителей есть полисы ОСАГО, можно оформить аварию по европротоколу.

В таком случае, не дожидаясь ГИБДД, самостоятельно заполните извещение о ДТП — на бумажном бланке или через одно из специальных мобильных приложений: «Помощник ОСАГО» (iOS, Android), «Госуслуги Авто» (iOS, Android). Или через приложение своего автостраховщика, если в нем есть такая функция.

Когда хотя бы одно из требований европротокола не выполнено — вызывайте ГИБДД и при необходимости скорую. Как можно раньше звоните в свою страховую компанию, чтобы сообщить о происшествии.

На какой размер компенсации можно рассчитывать по ОСАГО

Предельный размер выплат по ОСАГО составляет 400 000 рублей за ущерб автомобилю и другому имуществу, 500 000 рублей — за вред жизни и здоровью. Когда аварию фиксируют сотрудники ГИБДД, действует именно такой лимит.

При оформлении ДТП по европротоколу страховщики компенсируют только расходы на ремонт машины пострадавшего. Размер возмещения зависит от того, удалось ли участникам аварии выполнить несколько условий.

Получить выплаты до 400 000 рублей можно, если водители:

договорились по поводу обстоятельств ДТП и согласились с перечнем повреждений;

оформили извещение о ДТП в бумажном или электронном виде;

провели фотофиксацию аварии и повреждений ТС с помощью специального мобильного приложения.

Лимит возмещения снизится до 100 000 рублей в двух случаях:

если участники аварии пришли к общему мнению об обстоятельствах происшествия и повреждениях, заполнили извещение о ДТП, но не сделали фотофиксацию;

или если водители оформили аварию на бланке европротокола либо в мобильном приложении, провели фотофиксацию, но при этом у них есть разногласия.

Когда водители по-разному оценивают обстоятельства ДТП и из их описаний неочевидно, кто виновник происшествия, а кто пострадавший, это решают страховщики. Зачастую они тоже не могут однозначно определить, действия какого водителя привели к аварии, и тогда просто покрывают каждому из участников ДТП половину ущерба.

При этом общая сумма возмещения обоим автовладельцам не превысит 100 000 рублей.

Когда вы уверены в своей правоте и хотите получить полную выплату, но не удается прийти к согласию со вторым водителем, стоит отказаться от европротокола и обратиться к сотрудникам ГИБДД. Если же вы дорожите своим временем и готовы довольствоваться частью возмещения, то можете воспользоваться европротоколом.

Никакой выплаты не будет, если водители сами оформили извещение, но у них есть разногласия и при этом они не провели фотофиксацию через приложение.

Также пострадавший не сможет рассчитывать на возмещение от страховой компании, когда у виновника происшествия нет ОСАГО либо его полис недействительный — например, поддельный или просроченный. В таком случае водитель, из-за которого произошло ДТП, должен будет самостоятельно компенсировать ущерб потерпевшему.

Проверить, работает ли полис виновника аварии и верно ли в нем указаны данные машины, можно на сайте Национальной страховой информационной системы (НСИС). Окажется, что полис аннулирован, просрочен или выдан на другое транспортное средство, — европротоколом пользоваться нельзя.

В этом случае вызывайте ГИБДД, чтобы они зафиксировали аварию. Документы от полиции смогут стать доказательством в суде, если виновник ДТП откажется возмещать ущерб добровольно.

Что нужно сделать, чтобы получить возмещение по ОСАГО

Если в аварии повредились только транспортные средства и у всех водителей есть действующие полисы ОСАГО, вам необходимо обратиться к своему страховщику. Он направит вашу машину на ремонт или выплатит денежную компенсацию.

Когда в аварии пострадали люди, требовать возмещение нужно в страховой компании виновника ДТП. Она выплатит компенсацию за ущерб жизни и здоровью, а также выдаст направление на ремонт или деньги на восстановление авто.

Особые правила действуют для клиентов страховщиков с отозванной лицензией. Им нужно обращаться в страховую компанию виновника аварии. Но если и у второго страховщика отозвана лицензия, можно получить компенсационную выплату в РСА.

РСА также возместит вред жизни и здоровью пострадавших, когда у виновника аварии нет полиса ОСАГО или он скрылся с места происшествия.

Какие документы и в какие сроки нужно подать

В течение 5 дней после аварии вы должны направить страховщику заявление о компенсации ущерба.

К нему нужно приложить:

протокол ГИБДД или извещение , оформленное по европротоколу (если оно заполнялось через специальное мобильное приложение, достаточно указать регистрационный номер документа);

паспорт и водительское удостоверение;

документы о праве собственности на ТС;

доверенность от собственника ТС на получение возмещения, если в страховую компанию обращается другой человек;

банковские реквизиты , если хотите получить деньги, а не направление на ремонт (возможно, страховой компании тоже больше подойдет такой вариант);

если вы сделали фото- или видеосъемку места аварии , можете передать ее страховщику, например, на флешке; когда авария оформлялась через мобильное приложение, укажите регистрационный номер фотофиксации;

письменные показания свидетелей ДТП, если они есть (лучше попросить страховщика сделать их копии, а оригиналы оставить себе).

Если вы оформили аварию по европротоколу, подать заявление страховщику можно через «Госуслуги». При этом неважно — заполнили вы извещение о ДТП на бумажном бланке или в мобильном приложении.

Понадобится подтвержденная учетная запись на Госуслугах, и дополнительно нужно установить приложение «Госключ» – оно позволит заверить документы электронной подписью.

Часть информации в заявлении не придется заполнять вручную — данные подтянутся из вашего профиля. Документы тут же загрузятся в «Госключ», где вы сможете их подписать. После этого они автоматически отправятся страховщику.

В течение 5 минут в личный кабинет на Госуслугах должно прийти уведомление, что страховая компания получила заявление. Затем – максимум через 2 рабочих дня — страховщик подтвердит, что документов достаточно для рассмотрения дела, или попросит загрузить еще что-то дополнительно.

Как быстро я получу возмещение

Обычно этот процесс занимает не более 1–2 месяцев.

После того как страховая компания получит все документы, она в течение 20 дней рассмотрит их и выплатит вам деньги или направит машину на ремонт. Если страховщик не уложится в этот срок, то будет обязан заплатить неустойку — 1% от размера страхового возмещения за каждый день просрочки.

В течение 5 рабочих дней после подачи заявления вам нужно будет представить машину на осмотр. Будете медлить — страховая компания сдвинет срок возмещения на время вашей задержки без всяких неустоек.

По результатам осмотра страховщик оценит ущерб. Если сумма вас не устроит, вы вправе настоять на независимой экспертизе.

Когда транспортное средство повреждено настолько, что вы не можете приехать к страховщику, напишите об этом в заявлении — к вам приедет представитель компании.

Иногда страховые компании готовы посчитать затраты на ремонт на основе фото с места аварии, которые вы прислали через мобильное приложение. Либо могут предложить вам сделать дополнительные фотографии или видеосъемку повреждений. В таком случае страховщик оценит ущерб дистанционно, ехать на осмотр не придется.

Когда страховая компания определит размер компенсации, она направит машину на ремонт или перечислит деньги на ваш счет.

Я хочу, чтобы машину починили. Может ли страховщик, несмотря на это, вместо ремонта выплатить деньги

Да. Дело в том, что закон об ОСАГО устанавливает очень строгие требования к восстановительному ремонту. Когда страховая компания понимает, что ее партнерским станциям технического обслуживания (СТО) не удастся выполнить все условия, она перечисляет деньги.

Например, владельцам новых автомобилей (не старше 2 лет) страховщики обязаны выдавать направления только к официальным дилерам. Но многие представители иностранных марок ушли из России — и проводить гарантийный ремонт их машин просто негде.

В сервисе на машину должны поставить только новые запчасти. Причем ремонт не может занимать больше 30 рабочих дней с того дня, когда автомобиль примут на СТО. В случае задержки страховщику придется заплатить вам неустойку — 0,5% от суммы возмещения.

Но сейчас поставки многих деталей из-за рубежа затруднены. Сервисы не всегда успевают получить их в нужный срок. В такой ситуации страховая компания имеет право заменить ремонт на СТО денежной компенсацией.

Иногда при оценке ущерба выясняется, что ОСАГО не покрывает всю стоимость ремонта. Тогда страховщик может выдать направление на СТО и предложить вам самостоятельно договориться с сервисом о доплате.

Но вы вправе от этого отказаться, попросить страховое возмещение деньгами. И попытаться, например, найти автосервис подешевле или вместо новых кузовных деталей выбрать подержанные.

Когда изначальная оценка ущерба укладывается в лимит возмещения по ОСАГО, автосервис не вправе выставлять вам счета, он должен будет сам решить этот вопрос со страховой компанией. Даже если в ходе работ обнаружатся скрытые повреждения, которые возникли из-за аварии, и ремонт обойдется дороже, чем насчитал страховщик.

Можно ли выбрать автосервис самому

Вы вправе получить направление на ремонт в любую СТО из списка страховщика в радиусе 50 км от вашего дома или места аварии. Актуальный перечень партнерских сервисов с адресами и марками обслуживаемых автомобилей обязательно должен быть на сайте страховой компании.

Вы можете выбрать СТО сразу при покупке полиса, а позже при желании заменить ее. Или определиться уже на этапе урегулирования убытка — например, если не устроит автосервис, в который вас адресует страховая компания.

Когда вы хотите отремонтировать машину в автосервисе, которого нет в партнерском списке, придется получить письменное согласие страховщика. В заявлении о страховом возмещении укажите полное наименование выбранной СТО, ее адрес и платежные реквизиты.

Страховщик должен принять решение в течение 30 дней — выдать направление на ремонт или все же выплатить деньги.

Что делать, если качество ремонта не устраивает

Минимальный гарантийный срок на ремонт — 6 месяцев, на кузовные и лакокрасочные работы еще больше — 12 месяцев.

Во время действия гарантии вы можете написать страховщику заявление с требованием исправить недостатки. Эксперт страховой компании обязан осмотреть автомобиль в течение 5 дней и, если информация о дефектах подтвердится, снова направить вас на ремонт — на ту же или другую СТО.

При желании можно попробовать договориться, чтобы страховщик заменил новый ремонт на денежную выплату. В таком случае вы сами найдете сервис, где машину приведут в порядок.

Можно ли отказаться от ремонта и взять деньги

У людей, которые застраховали мотоцикл, грузовик или, например, трактор, всегда есть выбор — получить направление на ремонт или денежную выплату. Компании — владельцы любых ТС также сами решают, какой вид возмещения им подойдет больше.

Если же у вас легковой автомобиль, вы можете потребовать денежную компенсацию вместо ремонта только в следующих случаях:

В списке страховой компании нет СТО неподалеку — в пределах 50 км от вашего дома или места аварии. И вы не согласны на транспортировку автомобиля за счет страховой компании в удаленный автосервис.

Автомобиль новый (до 2 лет), а в списке страховой компании нет официального дилера нужной марки.

Страховая компания не может направить машину на СТО , которую вы выбрали при заключении договора.

Ущерб от ДТП превышает максимальный размер компенсации , и вы не согласны доплачивать за ремонт на СТО страховщика.

Машина не подлежит восстановлению.

Владелец поврежденного автомобиля — инвалид , для которого машина — средство социальной реабилитации.

Владелец ТС погиб.

Все участники ДТП признаны виновными и не согласны сами доплачивать за ремонт.

В каждой из этих ситуаций страховая компания не вправе отказать в выплате денег.

Если же ваш случай не вписывается ни в один из перечисленных вариантов, но вы все равно предпочли бы деньги вместо ремонта, укажите в заявлении страховщику, в какой форме хотели бы получить компенсацию ущерба. Возможно, компания согласится перечислить вам страховую выплату.

Но учтите, что размер денежного возмещения рассчитывается с учетом коэффициента износа деталей — и он может достигать 50%. То есть, не исключено, что страховщик выплатит вам лишь половину стоимости новых деталей, которые понадобятся для замены поврежденных.

Я выбрал денежную выплату, но не согласен с размером компенсации. Что делать

Если вы считаете, что страховщик занизил сумму возмещения, не перевел деньги вовремя или необоснованно отказался платить, хотя вы предоставили все необходимые документы, для начала подайте письменную претензию в саму страховую компанию. Ответ должен прийти в течение 15 рабочих дней.

В случае, когда компания нарушает сроки или ее решение вас не устраивает, обращайтесь к финансовому омбудсмену. Все страховые компании, которые занимаются ОСАГО, обязаны с ним сотрудничать и выполнять его предписания.

Финомбудсмен может встать на сторону страховой компании, но вы вправе не согласиться с его заключением и обратиться в суд. Главное — сохранить и затем представить на суде документы об аварии (протокол ГИБДД или извещение о ДТП, которое вы оформили по европротоколу), ответ страховой компании на вашу претензию (если вы его получили) и решение омбудсмена.

Одновременно с обращением к омбудсмену вы можете направить жалобу на страховщика в Банк России. Приложите к ней документы, которые подтверждают вашу правоту, в том числе вашу претензию и ответ компании.

Регулятор контролирует работу всех страховщиков и, если нарушение подтвердится, вправе оштрафовать и даже отозвать лицензию.

Еще один вариант — пожаловаться в Российский союз автостраховщиков (РСА). Эта саморегулируемая организация объединяет все компании, которые занимаются ОСАГО. РСА может штрафовать своих участников, а за систематические нарушения исключить из союза — после чего компания лишится права заниматься ОСАГО.

Можно ли получить справедливую компенсацию с помощью автоюристов

Обращаться к юристам имеет смысл только в одном случае — вам не удалось договориться со страховой компанией напрямую, финомбудсмен тоже принял решение не в вашу пользу и вы твердо намерены добиваться справедливости через суд. При этом важно очень внимательно выбирать специалиста, так как есть риск нарваться на мошенников.

Привлекать автоюриста в других случаях не имеет смысла. Например, когда вы сами подаете обращение финомбудсмену, он рассмотрит его бесплатно и быстро — обычно в течение 15 рабочих дней.

Если же это делает посредник, то придется заплатить омбудсмену 15 000 рублей. К тому же срок рассмотрения вырастет до 30 рабочих дней. Подумайте, стоит ли тратить деньги и время или проще написать омбудсмену самостоятельно.

Иногда автоюристы подъезжают прямо к месту аварии и предлагают пострадавшим не ждать ремонта или страхового возмещения, а получить деньги сразу от них.

Взамен просят уступить им право требовать компенсации от страховой компании. Но часто они намеренно занижают размер выплаты, а затем получают от страховщика намного больше.

При этом автоюристы часто умалчивают, что вам еще придется заплатить НДФЛ с той суммы, которую они получат от страховой компании, выступая вашим представителем.

Если же вы получаете возмещение от страховщика напрямую, оно не облагается подоходным налогом. Прежде чем привлекать юриста, даже проверенного, тщательно взвесьте возможную выгоду.