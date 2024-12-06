Что будет с пенсией, если работающий пенсионер не уволится до конца 2024 года, и что — если уволится

С приближением нового года традиционно увеличивается количество вопросов о предстоящей индексации пенсий. И на этот раз есть новости для работающих пенсионеров на предстоящий 2025 год. Разберем, что будет с их пенсией в случае увольнения до конца текущего года, и что — если они останутся на работе.

Если работник получает социальную или государственную пенсию по старости (по закону от 15.12.2001 №166-ФЗ), то никаких изменений не произойдет: для них индексация проводится в любом случае, независимо от факта работы. В 2025 году социальные и государственные пенсии планируется проиндексировать с 1 апреля на 14,75%.

Если же работник получает страховую пенсию по старости, вопрос об индексации будет решаться в зависимости от того, уволился он уже или еще нет. По новым правилам он в любом случае получит прибавку к своей пенсии с 1 января 2025 года, но размер ее будет различаться (закон от 8 июля 2024 г. N 173-ФЗ).

Итак, если работающий получатель страховой пенсии не уволится до конца этого года, ему начислят пенсию с 1 января с учетом только индексации на 7,3% (это коэффициент, утвержденный для страховых пенсий на 2025 год).

Причем, 7,3% рассчитают от суммы пенсии, которую он получал бы, будучи неработающим (по состоянию на 31 декабря 2024 г.). А добавят этот результат к величине пенсии, которую фактически получает работающий пенсионер (без учета ранее проводившихся индексаций).

Например: пенсионер получает пенсию в 120 пенсионных баллов, индексация была приостановлена ему с 2020 года (в связи с продолжением работы). Текущий размер его пенсии составляет 16 846,25 рублей, а, будучи неработающим, он получал бы 24 100,88 рублей.

Поэтому после январской индексации 2025 года ему добавят к текущему размеру пенсии (16 846,25 рублей) 1 759,36 рублей за счет индексации (7,3% от 24 100,88 рублей), и он будет получать 18 605,61 рублей.

Если же работающий пенсионер уволится до конца 2024 года, ему должны будут восстановить все индексации за прошлое время (которые он пропустил за все время работы).

В таком случае через два месяца после увольнения (т.е. уже в 2025 году) гражданину будут платить пенсию с учетом всех прошедших индексаций. То есть, применительно к вышеприведенному примеру, гражданин будет получать пенсию в размере 25 860,24 рублей.

В случае повторного трудоустройства этот размер пенсии за ним сохранится — и в дальнейшем, даже будучи работающим, он будет получать те же индексации, что и неработающие (ничуть не теряя в пенсии).