Требования для самозанятых по маркировке рекламы

В статье рассказываем, как самозанятым маркировать свою рекламу.

Что подразумевается под саморекламой

С 1 сентября 2023 года необходимо маркировать рекламу собственных товаров и услуг в соцсетях даже самозанятым.

Например, у вас есть интернет-магазин или просто сайт с товарами собственного производства. Или продвигаете собственные услуги. Вы регулярно себя же рекламируете (самореклама) в своих соцсетях.

Все это необходимо маркировать, как саморекламу особым образом у оператора рекламных данных (ОРД).

Маркировать — значит указывать свои данные, а именно ФИО и ИНН.

Что подпадает под требования маркировки рекламы собственных товаров и услуг

Данное требование появилось после подписания закона от 10.07.2023 302-ФЗ.

Под действие закона попадает реклама на маркетплейсах и в рекламной сети Яндекса. Иначе штраф на сумму от 30 000 до 100 000 ₽.

Какие операторы рекламных данных утверждены Роскомнадзором

ОРД проходят аккредитацию Роскомнадзора, и сейчас на рынке семь утвержденных операторов:

Яндекс,

VK,

Медиаскаут (МТС),

Озон ОРД (Ozon),

ОРД-А (AmberData),

Первый ОРД (Вымпелком),

ОРД-Лаборатория разработки (Сбер).

Как промаркировать рекламу

Чтобы реклама маркировалась, в ОРД нужно зарегистрироваться и регулярно передавать в него данные. Это делают сами рекламодатели или посредники, которым рекламодатель поручил маркировку.

Чтобы промаркировать рекламу, нужно:

получить токен.

поставить на креативе пометку «Реклама»,

разместить на публикации данные о рекламодателе — его наименование, ОГРН (для юрлиц), ИНН, зарегистрированный товарный знак и ссылку на сайт.

Как получить токен

Чтобы получить токен, нужно подготовить креатив и отправить его в ОРД.

Для рекламы в системах Яндекса, ВКонтакте и Ozon определять ОРД не придется — там есть собственные кабинеты ОРД. При размещении рекламы достаточно внести данные о своем бизнесе в личном кабинете. После этого сервисы сами делают маркировку и передают сведения в ЕРИР.

Для рекламы на других площадках потребуется помощь стороннего оператора — например, для рекламной публикации в Telegram-канале.