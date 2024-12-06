Требования для самозанятых по маркировке рекламы

Что подразумевается под саморекламой
С 1 сентября 2023 года необходимо маркировать рекламу собственных товаров и услуг в соцсетях даже самозанятым.
Например, у вас есть интернет-магазин или просто сайт с товарами собственного производства. Или продвигаете собственные услуги. Вы регулярно себя же рекламируете (самореклама) в своих соцсетях.
Все это необходимо маркировать, как саморекламу особым образом у оператора рекламных данных (ОРД).
Маркировать — значит указывать свои данные, а именно ФИО и ИНН.
Что подпадает под требования маркировки рекламы собственных товаров и услуг
Данное требование появилось после подписания закона от 10.07.2023 302-ФЗ.
Под действие закона попадает реклама на маркетплейсах и в рекламной сети Яндекса. Иначе штраф на сумму от 30 000 до 100 000 ₽.
Какие операторы рекламных данных утверждены Роскомнадзором
ОРД проходят аккредитацию Роскомнадзора, и сейчас на рынке семь утвержденных операторов:
Яндекс,
VK,
Медиаскаут (МТС),
Озон ОРД (Ozon),
ОРД-А (AmberData),
Первый ОРД (Вымпелком),
ОРД-Лаборатория разработки (Сбер).
Как промаркировать рекламу
Чтобы реклама маркировалась, в ОРД нужно зарегистрироваться и регулярно передавать в него данные. Это делают сами рекламодатели или посредники, которым рекламодатель поручил маркировку.
Чтобы промаркировать рекламу, нужно:
получить токен.
поставить на креативе пометку «Реклама»,
разместить на публикации данные о рекламодателе — его наименование, ОГРН (для юрлиц), ИНН, зарегистрированный товарный знак и ссылку на сайт.
Как получить токен
Чтобы получить токен, нужно подготовить креатив и отправить его в ОРД.
Для рекламы в системах Яндекса, ВКонтакте и Ozon определять ОРД не придется — там есть собственные кабинеты ОРД. При размещении рекламы достаточно внести данные о своем бизнесе в личном кабинете. После этого сервисы сами делают маркировку и передают сведения в ЕРИР.
Для рекламы на других площадках потребуется помощь стороннего оператора — например, для рекламной публикации в Telegram-канале.
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