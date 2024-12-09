Таможенные сборы проиндексировали с 2025 года

Правительство РФ утвердило постановление, по которому с 1 января 2025 года повышаются ставки таможенных сборов за таможенные операции по выпуску товаров.

Источник: Бухгалтерия.ру

При ввозе импортных товаров на территорию РФ, организации уплачивают таможенные пошлины, таможенные сборы, НДС и акциз. Порядок взимания регулируется одновременно и Налоговым, и Таможенным кодексами.

Действующие ставки таможенных сборов за оформление таможенных деклараций при выпуске импортных товаров для внутреннего потребления, а также при вывозе товаров были введены в 2020 году. С 2025 года их повысят, причем, существенно.

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Новые размеры платежей за таможенные операции по выпуску товаров утверждены постановлением Правительства от 28 ноября 2024 г. № 1637 и вводятся в действие с 1 января 2025 года. Акцизы повысили ранее: федеральными законами № 176-ФЗ от 12.07.2024 и № 259-ФЗ от 08.08.2024.

Как сообщил Минфин, размеры новых ставок учитывают накопленную инфляцию за 5 лет.

Ставки таможенных сборов устанавливаются в зависимости от категорий товаров, лиц, перемещающих товары, и деталей таможенного декларирования. Для отдельных товаров установлены особенности применения ставок.

В 2024 году таможенные сборы составляют от 775 руб. (за товары, общая таможенная стоимость которых не превышает 200 тыс. руб. включительно по таможенной декларации). С 2025 года платить придется 1067 руб.

Если стоимость товаров превышает 7 млн рублей: в 2024 году сбор составлял 23 тысяч рублей, с 2025 года — 30 тысяч.

Повышается и минимальная ставка, которая применяется, если стоимость товаров не определяется и не заявляется. Минимальная ставка увечена с 6 000 рублей до 8 262 руб., а максимальная — с 20 000 рублей до 27 540 рублей.