Получение образовательной лицензии

Для того чтобы вести образовательную деятельность, недостаточно лишь зарегистрировать компанию или ИП. В большинстве случаев образовательная организация должна также обзавестись специальным разрешением — лицензией. Процесс ее получения урегулирован Правительством и имеет некоторые особенности, о которых рассказано в этой статье.

Требования для получения образовательной лицензии

Основным законом, регулирующим сферу образования в РФ, является закон от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — закон об образовании). Именно этим законом предусмотрено, что для проведения образовательных мероприятий необходимо получить лицензию.

В соответствии с данным нормативно-правовым актом вести образовательную деятельность в РФ вправе:

просветительские организации. К ним относятся некоммерческие организации, которые имеют лицензию и на основании нее ведут свою деятельность. Для таких организаций проведение обучения является основным видом их деятельности;

обучающие организации. К ним относятся юридические лица, получившие в установленном порядке лицензию, разрешающую проводить обучение. Основной вид деятельности у таких организаций иной, не связанный с образованием, а дополнительный как раз связан;

индивидуальные предприниматели.

Из пункта 17 статьи 2 закона об образовании следует, что образовательная деятельность предполагает реализацию специальных учебных программ. В пункте 9 статьи 2 закона об образовании раскрывается понятие образовательной программы. Это определенный образовательный стандарт, включающий в себя такие характеристики, как объем передаваемых сведений, их содержание и планируемые результаты обучения.

Если осуществляющее образовательную деятельность учреждение планирует обучать своих учеников или студентов по образовательной программе и в конце обучения выдать им документ, подтверждающий освоение данной программы, значит, оно собирается вести образовательную деятельность и должно получить лицензию, которая предоставит ему такое право.

Если выдача итогового документа (свидетельства или диплома) не предусмотрена, а весь процесс обучения сведется к проведению лишь разовых лекций и тренингов, лицензию можно не получать. В этом случае деятельность не считается образовательной.

Индивидуальному предпринимателю нужно заниматься вопросом получения лицензии только в том случае, если он для реализации процесса обучения прибегает к помощи других лиц. Другими словами, если у него есть работники по трудовому договору, лицензия нужна. Если же он справляется со своей работой в одиночку, то лицензию приобретать не нужно (п. 2 ст. 91 закона об образовании).

Процедура получения лицензии регламентирована Правительством в постановлении от 18.09.2020 № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании образовательной деятельности»). В этом положении освещены основные вопросы выдачи разрешающей лицензии в области образовательной деятельности, в том числе перечислены требования, которым должен соответствовать претендент на получение лицензии. Так, согласно пункту 5 указанного положения организация или ИП, желающие вести просветительскую деятельность, должны:

иметь в собственности или на иных правах помещение, в котором возможно проводить уроки и лекции. Это может быть целое здание или часть его, но в любом случае оно должно соответствовать задачам обучения и обеспечивать возможность проводить там планируемую образовательную деятельность. Данное требование обязательно не во всех случаях. К примеру, оно может не соблюдаться, если претендент на лицензию намеревается проводить обучение онлайн (пп. «а» п. 5 положения);

иметь оборудование , необходимое для реализации заявленных образовательных программ. Опять-таки это требование в ряде случаев можно не соблюдать. Так, если претендент на лицензию собирается проводить занятия в форме практической подготовки в организации, специализирующейся на конкретной программе и имеющей всю необходимую учебно-методическую базу, либо планируются только дистанционные занятия, собственным оборудованием можно и не обзаводиться (пп. «б» п. 5 положения);

разработать или утвердить одну либо несколько из уже имеющихся образовательных программ . В некоторых случаях может потребоваться также согласование программы обучения с компетентными органами. В частности, это касается программ обучения водителей транспортных средств. Такие программы имеют дополнительное требование — получить соответствующую резолюцию Госинспекции безопасности дорожного движения МВД (пп. «в» п. 5 положения);

иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии помещения , в котором планируется проведение занятий, санитарным правилам. Это требование можно проигнорировать, если организация находится за пределами РФ, планируется только дистанционный формат обучения, а также в некоторых других случаях (пп. «г» п. 5 положения);

иметь возможность предоставить условия для обучения лицам с ограниченными возможностями по состоянию здоровья.

Конкретные требования к получателю лицензии зависят от того, какую образовательную деятельность он собирается осуществлять, чему учить своих клиентов. Очевидно, что и помещение, и необходимое оборудование будут сильно различаться, если сравнить, допустим, помещение, где проводится реализация образовательных программ для будущих юристов и будущих парикмахеров.

Перечень документов для получения образовательной лицензии

Для того чтобы получить лицензию, компании или ИП нужно собрать и направить в уполномоченный лицензирующий орган заявление и комплект документов. В роли такого лицензирующего органа может выступать Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) или органы исполнительной власти субъектов РФ, которым доверено осуществлять от имени РФ полномочия в сфере образования.

Рособрнадзор выдает лицензии следующим лицам:

российским компаниям, которые работают по программам высшего профессионального образования ;

российским государственным компаниям, которые предоставляют возможность получить среднее профобразование в определенных сферах (в основном связанных с обороной и безопасностью, а также с транспортом, связью и некоторыми другими видами деятельности, полный перечень утверждает Правительство);

российским образовательным организациям, которые осуществляют свою деятельность за границей ;

иностранным образовательным компаниям, имеющим филиалы в РФ.

Органы субъектов РФ уполномочены выдавать лицензии всем прочим образовательным организациям, зарегистрированным на территории соответствующего субъекта.

Какие именно документы нужно приложить к заявлению, определено п. 10 положения. Так, помимо заявления, потребуются:

документ, из которого будет ясно, какие образовательные программы планируется реализовать;

копии документов, которые подтверждают принадлежность заявителю помещений, где планируется обучение;

документ, подтверждающий полноценное материально-техническое обеспечение образовательной организации;

документ, свидетельствующий о наличии у организации технического обеспечения для проведения обучения лиц с ограниченными возможностями;

доверенность или иной документ , на основании которого действует представитель заявителя;

санитарно-эпидемиологическое заключение о том, что учебное помещение соответствует санитарным требованиям (либо сведения об отсутствии такого заключения);

информация из ЕГРН о статусе и принадлежности помещения, предназначенного для реализации программ образования;

заключение Госинспекции безопасности дорожного движения МВД о соответствии учебно-материальной базы заявителя утвержденным требованиям;

данные заявителя из ЕГРН или ЕГРИП;

сведения о том, имеется ли у заявителя лицензия на использование гостайны (если образовательные программы, которые планируется проводить, предполагают использование таких сведений);

квитанция об оплате госпошлины за рассмотрение заявления о выдаче лицензии.

Если на лицензию претендует компания, которую учредила религиозная организация, то в комплект нужно также включить копию согласия религиозной организации (централизованной религиозной организации).

Мы перечислили только основные документы. Точный перечень зависит от того, чем именно будет заниматься образовательная организация (п. 10, 11 положения).

В любом случае все документы должны представляться на русском языке. Если документ составлен на иностранном языке, его следует перевести (п. 16 положения).

Заявление на получение образовательной лицензии

Заявление о выдаче лицензии нужно оформить в соответствии со ст. 13 закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». В нем нужно указать следующие сведения:

наименование (полное и сокращенное) и организационно-правовую форму организации, для индивидуальных предпринимателей — Ф.И.О.; адреса организации и локаций, где будут реализовываться образовательные программы; другие данные, которые помогут идентифицировать заявителя (ОГРН, номера телефонов и адреса электронной почты и другие подобные сведения). Иностранным организациям необходимо также указать номер и дату записи об аккредитации филиала в госреестре; ИНН; вид деятельности, для которой требуется лицензия.

Требовать указания в заявлении сведений, которые не предусмотрены законом, лицензирующий орган не имеет права.

Самый простой и распространенный способ подачи заявления — в электронном виде через госуслуги. Но можно подать документы и другими способами, например, лично в бумажном виде или посредством «Почты России».

Сроки получения образовательной лицензии

В соответствии с пунктом 18 положения лицензионный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления оценивает представленные документы, проверяет, точные и полные ли в них указаны сведения. По истечении этого время выносится решение о выдаче лицензии или об отказе в удовлетворении просьбы заявителя.

Если при подготовке документов или заполнении заявления допущена ошибка или представлены недостоверные сведения, в выдаче лицензии откажут. Решение уполномоченного органа о возврате заявления и комплекта документов должно быть мотивированным.

Если вопросов заявление и приложения к нему не вызовут, решение будет положительным, и заявитель получит заветную лицензию.

Информация о выдаче лицензии подлежит размещению в электронном реестре в Интернете в течение 5 минут с момента внесения изменений в этот реестр. Если в работе указанной системы наблюдаются неполадки, обновленная информация должна появиться не позднее 3 рабочих дней со дня внесения ее в реестр лицензий.

Госпошлина на получение образовательной лицензии

Чтобы заявление о выдаче лицензии было рассмотрено, необходимо уплатить государственную пошлину 7 500 рублей (пп. 92 п. 1 ст. 333.33 НК).

Оплату нужно произвести по реквизитам того уполномоченного органа, в который планируется подавать заявление (Роскомнадзор или орган субъекта РФ). Реквизиты можно найти на сайте госуслуг и оплатить через этот портал или в отделении банка.

Следует иметь в виду, что в настоящее время претенденты на получение лицензии освобождены от обязанности платить госпошлину. Льгота будет действовать по 31.12.2029 включительно (п. 40 ч. 1 ст. 12 закона о лицензировании, п. 9 постановления Правительства от 12.03.2022 № 353).