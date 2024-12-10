Как уплачивать налоги по электронным услугам, которые оказывают резиденты ЕАЭС

НДС

Порядок уплаты НДС по электронным услугам в странах ЕАЭС регулируется Протоколом № 18 от 29.05.2014. А вот перечень услуг в электронной форме утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 27.09.2023 № 97.

Важно учитывать, что местом реализации электронных услуг признается место нахождения организации, которая приобретает услуги в электронной форме.

В приложении к протоколу №18 от 29.05.2014 указано:

В целях уплаты НДС налогоплательщик одного государства-члена, оказывающий услуги в электронной форме организациям и (или) индивидуальным предпринимателям, местом осуществления деятельности которых признана территория другого государства-члена, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка, подлежит постановке на учет в налоговом органе этого другого государства-члена, если такая обязанность предусмотрена законодательством этого другого государства-члена.

В случае, если обязанность по постановке налогоплательщика-продавца на учет в налоговом органе государства-члена, территория которого является местом реализации услуг в электронной форме, не предусмотрена законодательством такого государства-члена, то обязанности по исчислению и уплате НДС осуществляют организации и ИП, которые покупают услуги в порядке, предусмотренном законодательством своего государства-члена.

В законодательстве РФ не предусмотрена постановка на учет иностранных организаций, оказывающих электронные услуги юрлицам и ИП. Поэтому организация будет являться налоговым агентом и удерживать НДС.

Налог на прибыль

Иностранная организация обязана уплачивать налог на прибыль, если доход она получает от источников в РФ согласно п. 1 ст. 306 НК. Доходы от источников указаны в ст. 309 НК.

В этой норме нет электронных услуг, однако есть передача интеллектуальных прав согласно пп. 4 п. 1 ст. 309 НК. А значит если оказываемая услуга является объектом интеллектуальных прав, то налог на прибыль необходимо удерживать.

Налоговый расчет о суммах, которые были выплачены иностранным организациям доходов сдают налоговые агенты по налогу на прибыль. То есть в случаях, когда иностранная организация обязана уплачивать российский налог на доходы и при этом у нее нет представительства или филиала в РФ.

Если доходов от источника в РФ нет, то организация не выступает налоговым агентом по налогу на прибыль. А значит и сдавать расчет о выплаченных доходах иностранным организациям не надо, если нет других данных для его заполнения согласно письму ФНС от 03.05.2024 № ШЮ-4-13/5215@.