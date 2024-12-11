Заветные цифры, которые должен знать каждый пенсионер

Граждане, оформив пенсию, часто сомневаются, а действительно ли у него максимально возможный размер пенсии согласно его стажа и заработка. Сегодня вы узнаете, как можно самостоятельно проверить, максимальная ли ваша пенсия или нет по шести цифрам заработной платы.

Вся трудовая деятельность человека сейчас учитывается СФР на индивидуальном лицевом счете, который заводится на него после выдачи гражданину СНИЛС.

Актуальные данные своего лицевого счета можно увидеть, запросив выписку из него на «Госуслугах». Выписка состоит из нескольких разделов. В ней отражаются сведения о стаже до 2015 года и после, начисленные страховые взносы, и пенсионные баллы.

Нам нужно обратиться ко 2 разделу выписки, а именно пункту 2.2. Здесь приведен среднемесячный заработок за период с 2000 по 2001г. Цифры, которые там приведены, непосредственно участвуют в расчете пенсии.

Дело в том, что за периоды работы до 2002 года пенсия рассчитывается по нормам закона № 173-ФЗ, а именно по ст. 30. В п.3 данной статьи приведена формула, которая предусматривает расчет такого показателя, как отношение среднемесячного заработка гражданина к среднемесячной заработной плате по стране в целом за тот же период.

Существует два возможных периода:

за 2000-2001 гг.

за любые 60 месяцев подряд до 2002 года.

По умолчанию СФР будет применять в расчете отношение заработков за 2000-2001гг., так как эти сведения имеются в лицевом счете гражданина.

Если пенсионер не предоставит других заработков, то пенсия так и будет назначена по данным из лицевого счета.

Ничего страшного в этом нет, если у пенсионера при соотношении заработков получается максимальный зарплатный коэффициент, предусмотренный законом, 1,2.

А как узнать, достаточный ли уровень заработка отражен на вашем лицевом счете. Для этого вам нужно знать всего шесть цифр — 1494,50. Это показатель среднемесячной зарплаты по стране за 2000-2001 гг.

Если вы разделите свой заработок, указанный в выписке, на эти цифры, то получите коэффициент, который будет учитываться в расчете пенсии.

Если результат равен 1,2 и выше, то можно не беспокоиться, пенсия из расчета этого заработка будет максимально возможной.

Если же результат получился менее 1,2, то пенсия будет назначена ниже возможного максимума.

Тогда стоит поискать другой период заработка. За любые пять лет до 2002 года и предоставить в СФР соответствующую справку. И лучше это сделать до назначения пенсии, чтобы пенсия была установлена сразу в максимально возможных размерах.

Если же вы уже являетесь пенсионером, то в заказанной на «Госуслугах» выписке из лицевого счета может не быть данных о заработке за период с 2000 по 2001 год.

После назначения пенсии данные индивидуального лицевого счета в большинстве случаев обнуляются.

Поэтому, чтобы выяснить, какой зарплатный коэффициент был учтен в расчете пенсии, нужно направить в СФР соответствующий запрос или просить предоставить свое выплатное дело для ознакомления. В нем должна сохраниться старая выписка из лицевого счета, с теми данными, которые были на момент назначения пенсии.