Сколько будут доплачивать к страховой пенсии в 2025 году: новые размеры выплат после индексации

В статье расскажем, каким будет размер доплат к страховым пенсиям в новом году.

Бюджет Социального фонда на 2025 год окончательно утвержден: федеральный закон подписан и опубликован (от 30 ноября 2024 г. № 423-ФЗ). Поэтому можно с уверенностью заявлять, что индексация страховых пенсий будет с 1 января 2025 г. на 7,3%.

Фиксированная выплата для пенсий по старости составит 8 728,73 рублей, стоимость пенсионного балла — 142,76 рублей.

Опираясь на эти значения, можно определить, как изменятся доплаты к страховой пенсии в будущем году (ст.ст. 17, 18 закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ, ст. 12.1 закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ).

1. Доплата за иждивенца

За каждого нетрудоспособного члена семьи, который находится на иждивении пенсионера (прежде всего, дети), будут доплачивать по 2 909,58 рублей (1/3 фиксированной выплаты). Максимум можно получать доплату за трех иждивенцев.

2. Доплата за северный стаж

За 15 лет стажа в районах Крайнего севера новый размер доплаты составит 4 364,37 рублей (50% фиксированной выплаты), за 20 лет работы в приравненных местностях — 2 618,62 рублей (30% фиксированной выплаты).

3. Доплата за сельский стаж

За 30 лет работы в отраслях сельского хозяйства гражданам, проживающим в сельской местности, будут доплачивать 2 182,18 рублей ежемесячно (25% фиксированной выплаты).

4. Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)

С 1 февраля ЕДВ для федеральных льготников проиндексируют также на 7,3%, стоимость набора социальных услуг составит 1 693,73 рубля. Для ветеранов боевых действий ЕДВ составит 4 489,98 рублей, для инвалидов 1 группы — 5 713,56 рублей, 2 группы — 4 080,38, 3 группы — 3 266,37 рублей.

5. Доплата работающим пенсионерам

В августе будет произведен перерасчет тем пенсионерам, которые работали в 2024 году — и в связи с этим получили на свой лицевой счет пенсионные баллы. Максимально возможная прибавка к пенсии составит 3 пенсионных балла.

В рублях эта сумма составит для тех, кто вышел на пенсию в 2024 году (а значит, не потерял в индексации, т. к. ее восстановили работающим пенсионерам с 2025 года) 428,28 рублей.

Остальные получат меньше, т. к. им индексация приостанавливалась ранее.

6. Социальная доплата до прожиточного минимума

Пенсионеры, которым назначены доплаты до уровня прожиточного минимума в своем регионе, получат индексацию на 7,3% сверх уровня этой доплаты. А уровень доплаты, соответственно, увеличится до нового размера прожиточного минимума, утвержденного на 2025 год.

Самым высоким размер прожиточного минимума для пенсионеров в будущем году будет в Чукотском автономном округе (39 803 рубля), самый низкий — в Белгородской, Пензенской и Саратовской областях (12 811 рублей).