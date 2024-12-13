Что будет с долей при выходе учредителя из ООО

При выходе из состава учредителей необходимо распределить долю выбывшего участника. Рассказываем, как это сделать.

В случае выхода учредителя, его доля переходит обществу. А затем оно ее продает, либо распределяет между остальными участниками.

Также возможна ситуация, когда учредитель продает свою долю, и она переходит купившему ее лицу. При продаже доли владелец сам устанавливает цену продажи. В бухгалтерии делается только одна проводка внутри 80 счета — между двумя физлицами.

Разберем ситуацию, когда учредитель продает свою долю другому участнику. Прежде всего стоит отметить, что доходы от реализации доли участия в уставном капитале российских организаций по общему правилу не облагаются НДФЛ, если на момент продажи участник непрерывно владел ею более 5 лет согласно п. 17. 2 ст. 217 НК. В 2024 году это правило касается резидентов и нерезидентом, со следующего года только резидентов.

Сумма продажи доли при этом не имеет значения.

Согласно абз. 2 п. 4 ст. 229 НК в случае, если доходы освобождаются от обложения НДФЛ, подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ не нужно.

В случае, если доля принадлежала участнику менее 5 лет, то нужно подать декларацию 3-НДФЛ и уплатить налог. При этом доход от продажи доли можно уменьшить на затраты по ее приобретению (внесению денег в УК) или на фиксированный вычет 250 тыс. руб. согласно ст. 220 НК и письму ФНС от 11.03.2021 № СД-4-11/3112@.

Например, если в уставной капитал внесли 2,5 млн рублей, а долю продали за 4 млн рублей, то НДФЛ уплачивается с суммы 1,5 млн рублей. Соответственно при такой налоговой базе уплатить необходимо НДФЛ по ставке 13% (применяется к доходам, не превышающим 2,4 млн рублей). Если доход будет больше 2,4 млн рублей, но не будет превышать 5 млн рублей, то с части превышения необходимо уплатить НДФЛ по ставке 15%.