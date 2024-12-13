Что изменится для ваших финансов в 2025 году

Рассказываем, какие новые законы и правила могут коснуться вашего бюджета в следующем году.

Люди с большими доходами будут платить больше налога

С 1 января 2025 года вводится новая ступенчатая шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Ставка 13% будет действовать только для заработка в пределах 2,4 млн рублей в год.

С дохода сверх этой суммы придется заплатить НДФЛ по увеличенным ставкам:

выше 2,4 до 5 млн рублей — 15%;

выше 5 до 20 млн рублей — 18%;

выше 20 до 50 млн рублей — 20%;

выше 50 млн рублей — 22%.

Для расчета налога, помимо зарплаты, учитываются премии, доход от сдачи жилья в аренду, выигрыши в лотерею.

Не влияет на эту шкалу прибыль от инвестиций, в том числе проценты по вкладам, дивиденды по акциям, купоны по облигациям, доходы от продажи ценных бумаг и недвижимости, а также выплаты от страховых компаний и пенсионных фондов. Для инвестиционного дохода действуют отдельные ставки НДФЛ: с дохода до 2,4 млн рублей нужно заплатить 13%, сверх этой суммы — 15%.

Причем проценты по вкладам не облагаются НДФЛ, если они укладываются в определенный лимит. Но они полностью учитываются в сумме инвестиционных доходов.

Кроме того, НДФЛ можно сократить за счет налоговых вычетов. Они позволяют освободить от налога часть денег, которые вы потратили на покупку жилья, лечение, обучение и спорт.

Автовладельцы смогут дистанционно запросить выплаты по ОСАГО при любых ДТП

С 1 января все страховщики ОСАГО будут обязаны принимать заявление на компенсацию от пострадавшего в любом ДТП не только в офисах, но и онлайн — через свои сайты и мобильные приложения. А если автомобилисты оформили европротокол, они также смогут воспользоваться приложениями «Помощник ОСАГО» и «Госуслуги Авто».

Страховщик проверит прикрепленные к заявлению протоколы об аварии, фотографии с места ДТП, данные виновника происшествия и другие документы. Затем пришлет направление автомобиля на экспертизу. После чего организует ремонт или выплатит возмещение.

Если подлинность документов и фото вызовут сомнения у страховой компании и она откажет в выплате, автовладелец может отправить ей претензию. Не получится договориться со страховщиком — его решение можно оспорить через финансового омбудсмена.

Раньше страховые компании были обязаны дистанционно принимать заявления о выплатах и компенсировать убытки, только когда клиент подал документы через Госуслуги и лишь для ДТП, оформленных по европротоколу. Такая процедура подходит, когда в аварии участвовали лишь две машины, у обоих водителей были полисы ОСАГО и никто из людей не пострадал. В остальных случаях страховщики могли предоставлять онлайн-сервис по своему усмотрению.

Доверительное управление станет индивидуальным

С 2025 года доверительные управляющие перестанут предлагать своим клиентам стандартные инвестиционные стратегии. Такие программы управления часто не учитывают финансовый опыт человека, его цели и готовность к потерям.

Управляющие начнут определять риск-профиль каждого нового клиента, чтобы подобрать подходящие именно ему инструменты. Они должны будут выяснять, на какой срок инвестор готов вложить деньги, на какую доходность рассчитывает и с какими убытками может смириться.

Также будут учитываться возраст, образование, опыт на бирже, сумма вложений в другие активы, уровень дохода и обязательства по кредитам.

Новый подход позволит управляющим правильно оценивать, к какому риску человек готов на самом деле. Тогда они смогут предлагать индивидуальные стратегии, которые не подорвут бюджет инвестора и не нарушат его жизненные планы.

Страховые компании предложат клиентам новый способ инвестиций

В 2025 году появится новый вид страховок — долевое страхование жизни (ДСЖ). Одна часть стоимости полиса пойдет на страхование жизни от несчастного случая, а другая — на инвестиции в паевые инвестиционные фонды (ПИФы).

Клиент сам выберет, в какие именно паи нужно вложиться. Они сразу перейдут в собственность человека. То есть он сохранит их или получит компенсацию рыночной стоимости паев, даже если со страховой компанией что-то случится — она потеряет лицензию или обанкротится.

При покупке полисов ДСЖ важно учитывать, что они не гарантируют прибыль в конце срока договора. А если цены паев упадут, можно даже потерять часть денег. Но при благоприятной ситуации на фондовом рынке владелец полиса, помимо страховой защиты, получит инвестиционный доход.

Упростится переход между брокерами

С 1 января поменять брокера или доверительного управляющего станет легче. Инвестору не придется запрашивать и пересылать отчеты и документы от одного профессионального участника фондового рынка другому. Они смогут сами обмениваться информацией о своих клиентах.

По запросу инвестора брокер или доверительный управляющий будет обязан в течение 30 календарных дней передать новому финансовому посреднику информацию обо всех сделках клиента с ценными бумагами, в том числе о затратах на их покупку и хранение в прежней компании.

Это позволит новому посреднику правильно рассчитать прибыль клиента и налоги, которые он должен заплатить. А также сохранить налоговые льготы для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Можно будет ставить запрет на кредиты и займы на свое имя

С 1 марта заработает защита от мошенников, которые набирают долги по чужим документам. Любой гражданин сможет настроить запрет банкам и микрофинансовым организациям (МФО) на оформление кредитов и займов на его имя.

Даже если кредиторы выдадут деньги, несмотря на запрет, они не смогут требовать долг у жертвы мошенников.

Установить запрет будет просто — нужно сделать соответствующую отметку в своей кредитной истории через Госуслуги. А с 1 сентября устанавливать и отменять запрет можно будет еще и через МФЦ.

Когда человеку действительно понадобится кредит или заем, он сможет снять запрет в кредитной истории. Отмена запрета активируется через день. Пауза дает возможность еще раз обдумать, стоит ли влезать в долги. А если человек снимает запрет под давлением мошенников — будет время разобраться в происходящем.

Для строительства своего дома можно будет использовать кредиты с господдержкой

С 1 марта деньги по семейной и IT-ипотеке можно будет направить не только на покупку квартиры у застройщика, но и на строительство частного дома. Будущие жильцы должны выполнить следующие условия:

заключить договор строительного подряда с организацией или индивидуальным предпринимателем, зарегистрированными в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС);

выбрать один из типовых проектов или домокомплектов, которые строитель указал в ЕИСЖС;

для оплаты услуг строительной компании открыть счет эскроу в одном из уполномоченных банков. Деньги на таких счетах защищены системой страхования вкладов в пределах 10 млн рублей. А подрядчик может их получить только после того, как человек зарегистрирует право собственности на построенный дом.

Кроме того, с 1 марта для оплаты строительства своего дома можно будет использовать сразу весь материнский капитал. Пока до начала стройки разрешается получить только половину маткапитала на оплату работ. А вторую половину — лишь через полгода и при условии, что фундамент, стены и крыша уже готовы.

Увеличится лимит переводов через именные электронные кошельки

С 30 мая максимальный размер электронного кошелька, открытого дистанционно, вырастет с 60 000 до 100 000 рублей.

Чтобы хранить в кошельке и переводить с него большие суммы, человеку нужно подтвердить свою личность офлайн. Для этого необходимо прийти с паспортом в офис оператора электронных кошельков или его партнеров. Тогда размер кошелька можно будет увеличить до 600 000 рублей.

Для людей с небольшими доходами появятся выгодные социальные вклады

С 1 июля получатели социальных пособий смогут открывать вклады и накопительные счета на особых условиях. Их будут предоставлять самые крупные банки.

Социальный вклад можно открыть на сумму до 50 000 рублей. Проценты будут начисляться по самой высокой ставке, которую выбранный банк предлагает по депозитам сроком от месяца до года. Банк будет ежемесячно переводить набежавшие проценты на любой счет, который укажет вкладчик.

При необходимости с депозита можно снимать деньги или пополнять, пока размер вклада не достигнет 50 000 рублей. Банк не будет брать за это комиссию или снижать ставку.

Размер социального накопительного счета не ограничен, но проценты по нему будут зависеть от того, сколько денег окажется на счете.

Если положить сумму в пределах 50 000 рублей ставка будет не меньше половины ключевой Банка России. К примеру, при ключевой 21% ставка по социальному счету должна быть не ниже 10,5%.

Для накоплений сверх 50 000 рублей банк вправе использовать другую ставку — она прописывается в договоре.

Переводы и платежи с социального счета в пределах 20 000 рублей в месяц точно будут без комиссии, больше этой суммы — по тарифам банка. Вкладчик может попросить привязать к счету карту «Мир». Выпуск и обслуживание такой карты будут бесплатными.

Открыть социальный вклад или счет удастся только дистанционно, с помощью подтвержденной учетной записи на Госуслугах. Так банк сразу увидит, действительно ли клиенту полагаются такие услуги.

По закону у человека может быть только один социальный вклад и один социальный счет. Договор с банком заключается на один год. Но если за год человек сохранит право на соцпособия, банк автоматически продлит договор еще на год.

Наследники смогут сразу же узнавать о долгах умершего

С 24 ноября при открытии наследственного дела нотариусы будут сразу запрашивать кредитную историю умершего. В течение месяца они должны будут предупредить наследников, если обнаружат долги перед банками, МФО и другими кредиторами.

Новый порядок позволит людям адекватно оценивать размеры будущего наследства. Ведь по закону вместе с имуществом умершего переходят и его долги.

Наследники зачастую не подозревают, что у близкого остались невыплаченные кредиты или займы. А нотариусы пока собирают эту информацию, только если наследники сделают такой запрос.

Причем зачастую отчет оказывается не полным, так как данные запрашиваются не во всех кредитных бюро, а только в тех, что назвал наследник. В результате люди вступают в наследство, а потом сталкиваются с требованиями кредиторов.

Наследник не обязан платить по долгам больше, чем стоит принятое имущество. Но обычно проще и дешевле сразу отказаться от наследства, если оно невыгодно.