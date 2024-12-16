Что сделать бухгалтеру до конца года, новости кадрового и воинского учета, как оптимизировать работу автопарка. Обзор мероприятий с 16 по 28 декабря

Кликайте на название мероприятия, чтобы почитать подробную программу и записаться.
17 декабря. Шпаргалка для бухгалтера по делам конца 2024 года
Время: 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Что закончить и проверить к концу 2024 года.
Важные изменения в бухучете следующего года.
Важные изменения в налогах следующего года.
Какие дела запланировать на начало 2025 года.
18 декабря. Единый семинар 1С
Время: 10:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Как подготовиться к налоговой реформе 2025.
На что обратить внимание при сдаче отчетности за 2024 год.
Практика применения ЕНС и как единый счет поддерживается в 1С.
СФР — новые регистрационные номера, практика работы, ответы на часто задаваемые вопросы.
1С:Сверка с налоговой и контрагентами.
Что нужно знать про новый стандарт ФСБУ 4 и форматы представления в ГИР БО.
Электронный документооборот.
19 декабря. Автопарк 2.0.25
Время: 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Актуальные тренды и вызовы рынка перевозок.
Как сократить расходы на корпоративный транспорт?
Как оптимизировать процесс управления автопарком?
Что такое электронные путевые листы и как избежать штрафов?
Как облегчить бухучет при управлении автопарком?
Реальные кейсы компаний.
19 декабря. Новости кадрового и воинского учета
Время: c 14:00 до 15:30
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Новости кадрового учета.
Новости воинского учета.
20 декабря. Спецпрожарка для предпринимателей
Время: 19:00
Формат: офлайн, Москва, Казарменный пер., 3, oф.
Стоимость: 7 000 ₽
Трансформация конкуренции в партнерство.
Ошибки и секреты в партнерствах и коллаборациях.
Спецпрожарка партнерских коллабораций.
Экспресс-свидания для коллабораций.
15 декабря. Курс повышения квалификации — Управленческий учет и финансы в 1С: УНФ
Время: —
Формат: онлайн
Стоимость: 6900 ₽
Глава 1. Введение в курс.
Глава 2. 1С: УНФ начало работы.
Глава 3. Разделы 1С: УНФ.
Глава 4. Управленческий учет в 1С: УНФ.
Глава 5. Управление продажами и KPI сотрудников.
Глава 6. Отчеты для руководителя и собственника.
Глава 7. Удобные функции 1С: УНФ.
Глава 8. Пример настройки управленческого учета.
Глава 9. Подготовка к итоговой аттестации.
Презентация курса «Финансовый директор». Финансовый анализ и диагностика бизнеса
Время: —
Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, дом 7, стр. 2, 7, oф.
Стоимость: бесплатно
Финансовый анализ и диагностика бизнеса.
Практическое Бюджетирование.
Выбор оптимальной формы финансирования.
Дивидендная политика компании.
Управление оборотным капиталом компании.
Практический расчет оценки стоимости компании доходным методом.
Анализ инвестиционных проектов.
Риск-менеджмент.
Антикризисное управление.
Особенности работы с предприятиями, зарегистрированными в оффшорных зонах.
Управленческий учет в отдельной компании.
SAP/ERP для работы и прохождения тестирования при трудоустройстве
Время: —
Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.
Стоимость: 19 990 ₽
Глава 1. Первые шаги в системе.
Глава 2. Ввод операций по счетам главной книги.
Глава 3. Процесс закупки.
Презентация квалификации CPA — самые востребованные финансисты в бизнесе
Время: —
Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.
Стоимость: бесплатно
Концептуальные основы подготовки и составления финансовой отчетности.
Новая модель признания выручки, договора с покупателями.
Дебиторская задолженность Запасы. Дисконтирование. Практика решения задач.
Основные средства. Нематериальные активы.
Презентация квалификации CPA для управления финансами компании (Финансовый «МВА»)
Время: —
Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.
Стоимость: бесплатно
Финансовый учет (МСФО).
«Управленческий учет».
«Налоги, Право».
«Аудит МСА».
«Финансовый менеджмент».
Знания по всем этим курсам объединены в единую полную логичную систему.
Регистрация: квалификационные экзамены CPА (Сертифицированный Публичный Бухгалтер)
Время: —
Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.
Стоимость: 7 459 ₽
15 ноября 2024 — Управленческий учет 1 / Аудит (ISA).
16 ноября 2024 — Право РФ (Базовый уровень)/ Финансовый менеджмент.
17 ноября 2024 — Финансовый учет и отчетность 1 (МСФО)/ Управленческий учет-2.
18 ноября 2024 —Налоги РФ (Базовый уровень)/ Финансовый учет-2 (МСФО).
Начать дискуссию