Обзоры для бухгалтера

Что сделать бухгалтеру до конца года, новости кадрового и воинского учета, как оптимизировать работу автопарка. Обзор мероприятий с 16 по 28 декабря

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

Кликайте на название мероприятия, чтобы почитать подробную программу и записаться.

17 декабря. Шпаргалка для бухгалтера по делам конца 2024 года

Время: 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Что закончить и проверить к концу 2024 года.

  2. Важные изменения в бухучете следующего года.

  3. Важные изменения в налогах следующего года.

  4. Какие дела запланировать на начало 2025 года.

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18 декабря. Единый семинар 1С

Время: 10:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Как подготовиться к налоговой реформе 2025.

  2. На что обратить внимание при сдаче отчетности за 2024 год.

  3. Практика применения ЕНС и как единый счет поддерживается в 1С.

  4. СФР — новые регистрационные номера, практика работы, ответы на часто задаваемые вопросы.

  5. 1С:Сверка с налоговой и контрагентами.

  6. Что нужно знать про новый стандарт ФСБУ 4 и форматы представления в ГИР БО.

  7. Электронный документооборот.

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19 декабря. Автопарк 2.0.25

Время: 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Актуальные тренды и вызовы рынка перевозок.

  2. Как сократить расходы на корпоративный транспорт?

  3. Как оптимизировать процесс управления автопарком?

  4. Что такое электронные путевые листы и как избежать штрафов?

  5. Как облегчить бухучет при управлении автопарком?

  6. Реальные кейсы компаний.

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19 декабря. Новости кадрового и воинского учета

Время: c 14:00 до 15:30

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Новости кадрового учета.

  2. Новости воинского учета.

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20 декабря. Спецпрожарка для предпринимателей

Время: 19:00

Формат: офлайн, Москва, Казарменный пер., 3, oф.

Стоимость: 7 000 ₽

Программа:

  1. Трансформация конкуренции в партнерство.

  2. Ошибки и секреты в партнерствах и коллаборациях.

  3. Спецпрожарка партнерских коллабораций.

  4. Экспресс-свидания для коллабораций.

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15 декабря. Курс повышения квалификации — Управленческий учет и финансы в 1С: УНФ

Время:

Формат: онлайн

Стоимость: 6900 ₽

Программа:

  • Глава 1. Введение в курс.

  • Глава 2. 1С: УНФ начало работы.

  • Глава 3. Разделы 1С: УНФ.

  • Глава 4. Управленческий учет в 1С: УНФ.

  • Глава 5. Управление продажами и KPI сотрудников.

  • Глава 6. Отчеты для руководителя и собственника.

  • Глава 7. Удобные функции 1С: УНФ.

  • Глава 8. Пример настройки управленческого учета.

  • Глава 9. Подготовка к итоговой аттестации.

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Презентация курса «Финансовый директор». Финансовый анализ и диагностика бизнеса

Время:

Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, дом 7, стр. 2, 7, oф.

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Финансовый анализ и диагностика бизнеса.

  2. Практическое Бюджетирование.

  3. Выбор оптимальной формы финансирования.

  4. Дивидендная политика компании.

  5. Управление оборотным капиталом компании.

  6. Практический расчет оценки стоимости компании доходным методом.

  7. Анализ инвестиционных проектов.

  8. Риск-менеджмент.

  9. Антикризисное управление.

  10. Особенности работы с предприятиями, зарегистрированными в оффшорных зонах.

  11. Управленческий учет в отдельной компании.

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SAP/ERP для работы и прохождения тестирования при трудоустройстве

Время:

Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.

Стоимость: 19 990 ₽

Программа:

  1. Глава 1. Первые шаги в системе.

  2. Глава 2. Ввод операций по счетам главной книги.

  3. Глава 3. Процесс закупки.

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Презентация квалификации CPA — самые востребованные финансисты в бизнесе

Время:

Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Концептуальные основы подготовки и составления финансовой отчетности.

  2. Новая модель признания выручки, договора с покупателями.

  3. Дебиторская задолженность Запасы. Дисконтирование. Практика решения задач.

  4. Основные средства. Нематериальные активы.

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Презентация квалификации CPA для управления финансами компании (Финансовый «МВА»)

Время:

Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Финансовый учет (МСФО).

  2. «Управленческий учет».

  3. «Налоги, Право».

  4. «Аудит МСА».

  5. «Финансовый менеджмент».

Знания по всем этим курсам объединены в единую полную логичную систему.

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Регистрация: квалификационные экзамены CPА (Сертифицированный Публичный Бухгалтер)

Время:

Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.

Стоимость: 7 459 ₽

Программа:

  1. 15 ноября 2024 — Управленческий учет 1 / Аудит (ISA).

  2. 16 ноября 2024 — Право РФ (Базовый уровень)/ Финансовый менеджмент.

  3. 17 ноября 2024 — Финансовый учет и отчетность 1 (МСФО)/ Управленческий учет-2.

  4. 18 ноября 2024 —Налоги РФ (Базовый уровень)/ Финансовый учет-2 (МСФО).

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