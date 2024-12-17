Материальные затраты в бухучете: что это такое

Разбираемся в том, что относят к материальным затратам, какими они бывают и как их учитывать.

Что понимают под материальными затратами в бухгалтерском учете

Материальные затраты — это ключевая статья расходов, которые организация тратит на ведение основной деятельности. Их включают в стоимость приобретенного сырья и материалов, основного и вспомогательного оборудования, энергии и топлива.

Для определения материальных затрат используют следующие принципы:

Затраты должны иметь денежную или вещественную характеристику. Должны быть напрямую связаны с производством, оказанием услуг, реализацией товаров, и формировать их себестоимость.

Главное условие для включения затрат в состав материальных — они должны быть экономически целесообразным и подтверждены соответствующими документами (п. 1 ст. 252 НК).

Какие виды материальных затрат выделяют

Выделяют два вида МЗ — прямые и непрямые (ст. 318 НК).

К прямым относят расходы, напрямую связанные с обеспечением производственного цикла, например, сырье и материалы, запчасти, энергий и пр.

Все остальные относят к непрямым МЗ.

У организаций также есть право самостоятельно утверждать их состав по видам с учетом норм законодательства.

Что относят к материальным затратам

К материальным затратам относят стоимость (п. 1 ст. 254 НК):

Сырья и расходных материалов, которые необходимы для изготовления товаров либо оказания услуг (выполнения работ).

Упаковочных материалов, которые нужны для п редпродажной подготовки, транспортировки продукции.

Инструментов, инвентаря, оборудования, специального оснащения, используемого в процессе производстве товаров или выполнении работ , включая спецодежду и СИЗ.

Комплектующих элементов с целью дальнейшего монтажа, полуфабрикатов, которые нуждаются в последующей обработке.

Воды, топлива, различных видов энергии, которые требуются для технологических целей, а также отопления зданий и помещений.

Услуг и работ, для выполнения которых привлекают сторонние организации либо структурные подразделения компании.

Список материальных затрат открытый, то есть его можно дополнять исходя из специфики деятельности предприятия.

Как ведется бухгалтерский учет материальных затрат

Для калькуляции расходов в учете предусмотрены отдельные счета (п. 7 ст. 254 НК).

В соответствии с п. 8 ПБУ 10/99, материальные затраты в балансе включены в расходы по обычным видам деятельности наравне с амортизацией, оплатой труда, отчислениями в социальные фонды и т. д.