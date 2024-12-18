Семь изменений для пенсионеров в 2025 году: разбираем новые правила

2025 год еще не наступил, но уже накопил целый ряд законодательных изменений по всем важнейшим областям нашей жизни. В этом выпуске представлю вашему вниманию обобщенный обзор ключевых нововведений в социальной сфере. Итак, что изменится для пенсионеров в будущем году.

1. С 2025 года индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров возобновляется.

С нового года пенсии работающих проиндексируют на 7,3% — причем базой для расчета послужит пенсия с учетом всех прошедших индексаций, но прибавку начислят к той сумме, которую получает работающий пенсионер.

Полное восстановление всех пропущенных индексаций по-прежнему предусматривается только в случае увольнения пенсионера (закон от 8 июля 2024 г. № 173-ФЗ).

2. Вырастет величина прожиточного минимума. Соразмерно увеличению регионального минимума для пенсионеров с 1 января увеличатся социальные доплаты для тех, у кого размер пенсии вместе с другими соцвыплатами этот минимум не превышает.

Должникам-пенсионерам обязаны будут сохранять пенсию после удержания на уровне 19 329 рублей (прожиточный минимум на 2025 год для трудоспособного населения по РФ) или больше, если в их регионе минимум для пенсионеров выше указанного значения (постановление Правительства от 12 июня 2024 г. № 789).

3. Денежное довольствие при исчислении военных пенсий в 2025 году будет учитываться с корректировкой 89,83%.

Увеличение этого коэффициента в 2025 г. проводить не планируется, а индексация военных пенсий запланирована на 4,5% (закон от 26 октября 2024 г. № 353-ФЗ).

4. Пенсионные баллы в 2025 году будут начислять по новой, повышенной величине предельной базы для расчета страховых взносов.

В новом году она составит 2 759 000 рублей.

Это значит, что при зарплате на уровне 1 МРОТ (22 440 рублей) человек заработает чуть меньше 1 пенсионного балла (0,976) — в т.ч. это относится к работающим пенсионерам, для которых не отменен августовский перерасчет пенсий по итогам каждого отработанного года (постановление Правительства от 31 октября 2024 г. № 1457).

5. С нового года пенсионерам старше 80 лет и инвалидам 1 группы будут автоматически начислять доплату в 1200 рублей в месяц — независимо от того, ухаживает кто-то за ними официально или нет.

Выплаты в связи с уходом за гражданином младше 80 лет, но нуждающимся в постороннем уходе по заключению врача, больше не будут назначаться (продолжатся только ранее назначенные) (закон от 8 августа 2024 г. № 313-ФЗ).

6. Супруги военнослужащих, погибших в результате исполнения своих служебных обязанностей, будут получать пенсии по случаю потери кормильца независимо от своего возраста и трудоспособности, если у них есть ребенок младше 23 лет. Им можно получать пенсию и работать (закон от 29 мая 2024 г. № 118-ФЗ).

7. С 2025 года отменяется выплата денежной компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидом технические средства реабилитации.

Согласно новой редакции закона обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями будет осуществляться в порядке, установленном правительством (закон от 29 октября 2024 г. № 367-ФЗ).