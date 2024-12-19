Передача неисключительных прав на ПО

Если ИТ-компания приобрела ПО, а затем модифицировала его, то непонятно: будет ли доход от передачи прав на такое обеспечение относиться к профильному.

Ситуация: ИТ компания приобрела в собственность ПО, было оформлено отчуждение прав. Планируется передать неисключительные права на ПО стороннему заказчику. Предварительно это ПО было модифицировано под его цели. Является ли доход от передачи такого ПО профильным для ИТ-компании?

Согласно абз. 4 п. 1.15 ст. 284 НК собственными программами для ЭВМ являются разработанные адаптированные и (или) модифицированные данной организацией либо лицом, входящим в одну группу лиц с данной организацией, программы для ЭВМ.

А значит, модифицированное ПО будет считаться для ИТ-компании собственной программой. Поэтому доходы от передачи неисключительных прав будут относиться к «льготным» доходам.

Подтвердить модификацию можно с помощью внутренних документов. При этом не требуется иметь свидетельства на программное обеспечение.