Что ждет автовладельцев после 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года в России вступят в силу некоторые изменения в правилах дорожного движения, в основном они коснутся ужесточения административной ответственности за различные виды нарушений. Также в силу вступает ряд изменений, связанных с ОСАГО и регистрацией авто. Разобрались, чего именно ждать российским водителям после Нового года.

ОСАГО перестанут требовать для регистрации автомобиля

Закон об исключении ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации авто уже вступил в силу, с 1 марта 2025 года его перестанут требовать в ГАИ для постановки автомобиля на учет. До этого времени «автогражданка» останется в списке обязательных документов для регистрации автомобиля.

Наличие ОСАГО могут начать проверять по камерам

«Сейчас наличие полиса ОСАГО проверяется сотрудниками ГИБДД, можно сказать, вручную — при проверке машины на дороге или постановке ее на учет. Без полиса машину не зарегистрируют, а если полиса не окажется при проверке документов, инспектор выпишет штраф», — говорит эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

С 1 марта 2025 года для регистрации авто ОСАГО требовать перестанут, а ручная проверка наличия полиса не позволяет обеспечить достаточно широкий охват водителей проверками, уверена Эряния Бочкина.

«Вкупе с невысокими штрафами за отсутствие страховки это не дает достаточного стимула для ее оформления», — считает она.

Именно поэтому законодатели все чаще стали поднимать вопрос о введении системы проверки ОСАГО с помощью камер видеофиксации.

Эряния Бочкина объясняет, что на первом этапе планируется проверять наличие ОСАГО в рамках эксперимента автоматически сплошным потоком у всех автомобилей на дороге.

«Сейчас говорят о том, что при отсутствии полиса водителям пока будут приходить только предупреждения, без штрафов. Поэтому можно предположить, что такой тестовый режим, не предполагающий наказания, не приведет к особенно интенсивному оформлению страховок», — полагает Эряния Бочкина.

Однако при успешности эксперимента и внедрении такой фотофиксации в полном объеме можно ожидать, что многих автовладельцев это все-таки побудит оформить полис, считает она.

Штраф за отсутствие ОСАГО вырастет

С 2025 года вводится повышенная ответственность за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО. Первое наказание за отсутствие страховки останется прежним — 800 рублей. Однако повторные штрафы вырастут до 3–5 тысяч рублей. Ранее за отсутствие ОСАГО каждый раз выписывали штраф в размере 800 рублей, при этом он мог быть снижен до 400 рублей при быстрой оплате.

«Принятым недавно законом вводится штраф за повторную езду без ОСАГО в размере 3–5 тысяч рублей. Сейчас наказания именно за кратность нарушения нет, и каждый раз за отсутствие полиса штрафуют в размере 800 рублей. Учитывая небольшой размер суммы, которую еще и можно оплатить с 50% скидкой, водители не стремились приобретать страховку. Поэтому в перспективе это нововведение может помочь побудить водителей активнее приобретать ОСАГО, поскольку несколько таких новых штрафов по общей сумме будут равны стоимости полиса», — отмечает Эряния Бочкина.

Предполагается, что такая мера в будущем заработает в комплексе с видеофиксацией наличия ОСАГО, которую также планируется внедрить в 2025 году. Таким образом, процесс проверки и назначения штрафов будет автоматизирован, резюмирует эксперт.

Наказание за превышение скорости станет строже

Одно из ключевых изменений после 1 января 2025 года — повышение штрафов за превышение скоростного режима. В зависимости от величины превышения скорости штрафы составят:

Превышение на 20–40 км/ч: штраф — 750 рублей (сейчас — 500 рублей).

Превышение на 40–60 км/ч: штраф — от 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей (сейчас — от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей).

Превышение на 60–80 км/ч: штраф — от 3 тысяч до 3,75 тысячи рублей (сейчас — от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей).

Превышение свыше 80 км/ч: штраф — 7,5 тысячи рублей (сейчас — 5 тысяч рублей).

Таким образом, минимальные и максимальные суммы штрафов увеличатся почти вдвое.

Ужесточатся наказания за вождение в нетрезвом состоянии

Штрафы за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения также значительно возрастут. С 30 тысяч до 45 тысяч рублей вырастет штраф за управление транспортом в нетрезвом виде, а также за передачу управления такому водителю. Лишение водительских прав сохранится на срок от полутора до двух лет.

Кроме того, отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения повлечет аналогичный штраф в 45 тысяч рублей вместо нынешних 30 тысяч рублей.

Штрафы за причинение вреда здоровью повысят

Административная ответственность за причинение вреда здоровью вследствие нарушения ПДД или правил эксплуатации транспорта также станет более серьезной:

Причинение легкого вреда здоровью будет караться штрафом от 3,75 тысячи до 7,5 тысячи рублей (сейчас — от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей).

За причинение вреда здоровью средней тяжести штраф составит от 15 тысяч до 37,5 тысячи рублей (сейчас — от 10 тысяч до 25 тысяч рублей).

Вырастут и другие штрафы за нарушение ПДД

Ряд других нарушений также попадет под действие новых санкций:

Проезд на красный сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика обойдется в 1,5 тысячи рублей вместо 1 тысячи, а повторное нарушение — в 7,5 тысячи рублей вместо 5 тысяч.

Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением будет караться штрафом в 7,5 тысячи рублей вместо 5 тысяч.

Нарушение правил остановки или стоянки — штраф увеличится до 2,25 тысячи рублей вместо 1,5 тысячи.

Непристегнутый ремень безопасности у водителя или пассажиров — штраф вырастет до 1,5 тысячи рублей вместо 1 тысячи.

Нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда, движения по обочине или пересечения организованных колонн — штраф составит 2,25 тысячи рублей вместо 1,5 тысячи.

Изменится льготный период для уплаты штрафов

Льготный период уплаты штрафов продлят с 20 до 30 дней, однако сама скидка уменьшится с 50% до 25%. Это изменение касается всех штрафов (если их можно было оплачивать со скидкой в льготном периоде), кроме тех, которые были наложены до вступления нового закона в силу.