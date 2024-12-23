Центробанк неожиданно сохранил ключевую ставку. Объясняем, как это повлияет на кредиты и ипотеку

Почему ЦБ сохранил ключевую ставку

На прошлом, октябрьском, заседании Банк России повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта — с 19% до 21% годовых. 20 декабря ЦБ оставил ставку без изменений.

В заявлении регулятор смягчил сигнал по дальнейшему повышению — его целесообразность будет оцениваться на следующем заседании, которое состоится 14 февраля 2025 года.

«По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос», — говорится в сообщении регулятора.

В настоящее время инфляция в два раза превышает целевое значение — 9,1% (по данным Росстата) против 4% в годовом выражении. В ЦБ прогнозируют, что до 4% темпы роста потребительских цен снизятся в 2026 году.

Как менялась ключевая ставка в 2024 году:

Что будет с кредитами

Несмотря на то, что решение регулятора сохранить ключевую ставку на уровне 21% было неожиданным, а банки закладывали в свою процентную политику повышение «ключа» до 23%, существенного изменения условий по банковским продуктам и, в частности, по кредитам, не ожидается, говорит эксперт Банки.ру Богдан Зварич.

«Риск дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики сохранится и в случае дальнейшего роста инфляции и инфляционных ожиданий. В начале 2025 года регулятор может вновь поднять ставку. В такой ситуации банки в ближайшее время, скорее всего, сохранят условия по кредитным продуктам неизменными, но будут внимательно следить за поступающей макроэкономической статистикой. В случае если наметится тренд на снижение инфляции и возрастет вероятность сохранения «ключа» на уровне 21% с последующим переходом в рамках 2025 года к смягчению ДКП, финансовые организации могут начать улучшать условия по кредитам, что сделает данные банковские продукты более доступными», — полагает Зварич.

По словам аналитика Банки.ру Инны Солдатенковой, помимо ключевой ставки на условия по кредитным продуктам влияют другие инструменты:

Макропруденциальные надбавки и лимиты.

Отмена моратория на верхнюю границу ПСК.

«Кредиты с учетом уровня ставок и высокой переплаты стоит оформлять, только если деньги нужны на срочные и неотложные расходы», — рекомендует аналитик.

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