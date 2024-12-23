Центробанк неожиданно сохранил ключевую ставку. Объясняем, как это повлияет на кредиты и ипотеку

Почему ЦБ сохранил ключевую ставку
На прошлом, октябрьском, заседании Банк России повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта — с 19% до 21% годовых. 20 декабря ЦБ оставил ставку без изменений.
В заявлении регулятор смягчил сигнал по дальнейшему повышению — его целесообразность будет оцениваться на следующем заседании, которое состоится 14 февраля 2025 года.
«По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос», — говорится в сообщении регулятора.
В настоящее время инфляция в два раза превышает целевое значение — 9,1% (по данным Росстата) против 4% в годовом выражении. В ЦБ прогнозируют, что до 4% темпы роста потребительских цен снизятся в 2026 году.
Как менялась ключевая ставка в 2024 году:
Что будет с кредитами
Несмотря на то, что решение регулятора сохранить ключевую ставку на уровне 21% было неожиданным, а банки закладывали в свою процентную политику повышение «ключа» до 23%, существенного изменения условий по банковским продуктам и, в частности, по кредитам, не ожидается, говорит эксперт Банки.ру Богдан Зварич.
«Риск дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики сохранится и в случае дальнейшего роста инфляции и инфляционных ожиданий. В начале 2025 года регулятор может вновь поднять ставку. В такой ситуации банки в ближайшее время, скорее всего, сохранят условия по кредитным продуктам неизменными, но будут внимательно следить за поступающей макроэкономической статистикой. В случае если наметится тренд на снижение инфляции и возрастет вероятность сохранения «ключа» на уровне 21% с последующим переходом в рамках 2025 года к смягчению ДКП, финансовые организации могут начать улучшать условия по кредитам, что сделает данные банковские продукты более доступными», — полагает Зварич.
По словам аналитика Банки.ру Инны Солдатенковой, помимо ключевой ставки на условия по кредитным продуктам влияют другие инструменты:
Макропруденциальные надбавки и лимиты.
Отмена моратория на верхнюю границу ПСК.
«Кредиты с учетом уровня ставок и высокой переплаты стоит оформлять, только если деньги нужны на срочные и неотложные расходы», — рекомендует аналитик.
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Изменится ли ситуация на рынке ипотеки
В настоящее время средняя рыночная ставка по ипотеке составляет 26,5% годовых, подсчитал аналитик Банки.ру Артур Хачатрян. Инна Солдатенкова отмечает, что макропруденциальные надбавки и лимиты ограничивают возможность финансовых организаций выдавать кредитные продукты заемщикам с небольшой суммой первоначального взноса или высокой долговой нагрузкой.
Также с 1 января 2025 года ЦБ планирует введение ипотечного стандарта, который должен снизить распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования.
«При нынешних ценах на недвижимость и ставках рыночная ипотека является недоступной для подавляющего большинства. Поскольку ежемесячный платеж будет очень высоким, получить одобрение заявки тяжело. На отказы также будет влиять ограничение ЦБ на выдачу денег заемщикам с высокой долговой нагрузкой», — указывает Солдатенкова.
С ней соглашается Хачатрян: «Даже при нынешнем уровне ставок и текущих ценах на недвижимость рыночная ипотека становится для заемщиков фактически недоступной. Поскольку платеж будет весьма ощутимым, получить одобрение в текущих регуляторных «рамках» для банков по значению ПДН заемщика большинству людей будет вполне проблематично».
Те заемщики, доходы которых позволяют оплачивать такую ипотеку, должны быть готовы к колоссальной итоговой переплате.
Солдатенкова рекомендует оформлять ипотеку, только если получится закрыть ее быстро — например, за счет продажи другого имущества. Если вы готовы к существенной переплате, альтернативой может стать рефинансирование в тот момент, когда ЦБ начнет снижать ставку.
Однако смягчение денежно-кредитной политики ожидается не ранее середины 2025 года, предупреждает Хачатрян.
«Скорее всего, спрос на ипотеку будет вялотекущим, и поддерживать рынок будут как оставшиеся адресные госпрограммы, так и специальные акции, запускаемые банками в партнерстве с застройщиками. Поэтому потребность в ипотеке, скорее всего, будут закрывать либо лица, подходящие под одну из адресных госпрограмм, либо те, кому срочно нужно приобрести выгодный объект», — добавляет Солдатенкова.
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