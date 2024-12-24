Что будет с рублем в январе 2025: узнали у экспертов

В 2024 году официальный курс российского рубля значительно ослабевал к иностранным валютам: к доллару США — на 14,4%, к евро — на 9,1%, а к юаню — на 12,7%. По данным Московской биржи, рубль подешевел относительно юаня на 10% за этот год. Что ждет рубль после Нового года и будет ли он укрепляться в январе, разбираемся с аналитиками.

Что будет определять курс рубля в январе 2025 года

В начале января 2025 года сойдет на нет давление на рубль со стороны сезонных факторов конца 2024: перед новым годом траты потребителей, корпораций и бюджетов всех уровней всегда увеличиваются, рассказывает аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

Также сдерживать ослабление рубля в ближайший год будут высокие процентные ставки по рублям, ограничения по оттоку валюты из России, высокие объемы расчетов в рублях за импорт и положительный торговый баланс России, добавляет аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

I квартал традиционно являлся сильным с точки зрения торгового баланса и, соответственно, благоприятным для рубля, рассказывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко.

«Однако сейчас динамика поступлений валютной выручки от экспорта может быть искажена влиянием санкционных ограничений и сложностями во внешних расчетах. В этой ситуации не ждем каких-то существенных улучшений для рубля в январе, хотя рассчитываем на некоторую коррекцию зарубежных валют», — подчеркивает Кравченко.

Кроме того, в первом полугодии 2025 года большинство валют развивающихся стран может показать умеренное ослабление из-за протекционистской политики администрации избранного президента США Дональда Трампа, продолжает Потавин.

«Если из-за политики нового американского президента в следующем году произойдет снижение цен на основные продукты российского экспорта (нефть, газ, металлы), это будет оказывать давление на рубль», — считает аналитик.

В текущих условиях нельзя не принимать в расчет фактор геополитики, который может сыграть в разные стороны, уточняет Буйволов. Новые западные санкции нацелены на нефтяной экспорт РФ, и это может негативно влиять на приток экспортной выручки, особенно если мировые цены на нефть продолжат буксовать.

С другой стороны, если появятся надежные сигналы к деэскалации и дипломатическому урегулированию украинского конфликта, все рублевые активы могут получить поддержку, подчеркивает аналитик.

Наиболее же сильно на динамику курса рубля влияют, с одной стороны, объемы продажи валюты экспортерами на внутреннем рынке, а с другой — покупки валюты импортерами, бизнесом и населением, добавляет Потавин. Если образуются разрывы в продажах валюты, то возрастает волатильность по курсу рубля, уточняет он.

При этом в январе растет спрос на валюту со стороны выезжающих за рубеж и со стороны тех, кто хочет подстраховаться в ней от реализации возможных рисков в первые дни наступающего года, отмечает Буйволов.

«В конце ноября мы видели быстрое обесценение курса рубля, когда низкие объемы предложения валюты были на фоне выросших объемов спроса. Довольно оперативно на это среагировал Центробанк, который добавил ликвидности по юаням. Это способствовало стабилизации курса рубля, как минимум до конца 2024 года. Если ЦБ не продлит свое декабрьское решение, то в начале 2025 года объемы продажи валюты могут вновь сократиться, тогда в январе ослабление рубля может возобновиться», — считает Потавин.

При этом в условиях низкой ликвидности и высокой волатильности внутреннего валютного рынка его крупнейшие участники не торопятся расставаться с валютной ликвидностью, предпочитая для проведения необходимых расчетов занимать рубли даже по текущим ставкам, уточняет Кравченко.

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Что будет с рублем в январе 2025 года

Исходя из экономических предпосылок, в январе 2025 года рубль может немного укрепиться — доллар при этом отойдет на отметку в 100 рублей или чуть ниже, евро — в район 105 рублей, а юань — к 13—13,5 рубля, ожидает Буйволов.

Кравченко не исключает снижения доллара ниже 100 рублей, а также ослабления евро и юаня к рублю.

«Однако такое движение (если оно состоится) стоит рассматривать лишь как коррекцию после резкого укрепления зарубежных валют к концу текущего года», — уточняет он.

По мнению Потавина, курс рубля к доллару в I квартале следующего года будет находиться в диапазоне 100—107 рублей.

Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич пока не видит фундаментальных факторов, которые бы могли в январе 2025 существенно сдвинуть основные мировые валюты по отношению к рублю с текущих уровней.

«На данный момент наиболее вероятным сценарием считаем консолидацию национальной валюты. Так, пара доллар/рубль может удержать позиции в диапазоне 100—110 рублей с тяготением к его верхней половине. При этом пара юань/рубль может попытаться закрепиться в районе 14,5 рубля», — говорит эксперт.

Зварич отмечает, что основное внимание участники рынка будут уделять геополитическому фактору, динамике цен на нефть и ситуации с расчетами за импорт. При этом поддерживающим фактором для рубля будут выступать риски дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Что будет с курсом рубля дальше в 2025 году

В целом же можно предположить, что рубль начнет год с относительно сильных позиций, вероятно даже, что доллар на время вернется к двузначному уровню, допускает Буйволов.

Однако сезонное ухудшение платежного баланса, прогнозируемый спад экономической активности и ожидаемый переход ЦБ к снижению ключевой ставки будут играть против рубля во второй половине года, продолжает он. В результате доллар может вернуться в диапазон 103—105 рублей, евро — в диапазон 108—110 рублей, а юань — 14—15 рублей.

«Риски обновления в следующем году максимумов 2024 года остаются в силе, при этом диапазон движения валютных пар может быть максимально широким: ожидаем в среднем 95—115 рублей по паре доллар/рубль», — считает Кравченко.

Потавин допускает, что, если цены на нефть останутся низкими, курс доллара ближе к концу следующего года может локально подняться до 113—118 рублей с учетом сокращения экспорта и повышенной инфляции.

При этом курс юаня в следующем году может стать более волатильным, если Трамп решит повысить торговые пошлины на товары китайского импорта в США. В результате курс юаня к рублю будет находиться в диапазоне 13,6—14,5 рубля.