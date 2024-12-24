Как ИП уменьшить ПСН на взносы при совмещении с УСН

ИП на ПСН или на УСН вправе уменьшить базу по налогу с помощью страховых взносов. Рассказываем, как распределять уменьшение при совмещении режимов.

Ситуация: ИП совмещает ПСН и доходно-расходную УСН. В какой пропорции необходимо уменьшить ПСН и УСН на фиксированные и дополнительные взносы? А как распределять взносы по сотрудникам, которые заняты в видах деятельности по обеим системам налогообложения?

В письмах Минфина от 25.02.2021 № 03-11-11/13087, от 29.12.2020 № 03-11-03/4/116148 указывается, что взносы необходимо распределять пропорционально долям доходов.

В п. 8 ст. 346.18 указано:

«В случае невозможности разделения расходов при исчислении налоговой базы по налогам, исчисляемым по разным специальным налоговым режимам, эти расходы распределяются пропорционально долям доходов в общем объеме доходов, полученных при применении указанных специальных налоговых режимов».

Это означает, что расходы необходимо распределять пропорционально долям доходов в общем объеме доходов при применении специальных налоговых режимов.

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