Как будут работать поликлиника, банки, почта и МФЦ в на новогодние праздники — 2025

Праздничные дни в 2025 году продлятся с 1 по 8 января. Дополнительно выходными будут 29, 30 и 31 декабря 2024 года. Первый рабочий день после праздников — четверг, 9 января.

Такой график касается сотрудников с пятидневной рабочей неделей. Тем, кто работает посменно или по сдельной системе, стоит уточнить свои рабочие дни у работодателя. В отдельном материале мы рассказали, как оплачиваются новогодние каникулы в 2025 году.

Некоторые банки и страховые компании могут начать работу раньше — с 8 января. Рекомендуем заранее уточнить график их работы, чтобы сделать все запланированные дела вовремя.

Как будет работать почта

График работы почты в новогодние праздники зависит от ее обычного режима. Если отделения открыты круглосуточно, они могут работать в праздничные дни, но по сокращенному графику.

Так, для большинства почтовых отделений выходные дни — 31 декабря, 1, 2, 3, 5, 7 и 8 января. 28 и 30 декабря часть отделений закрыта. По сокращенному графику почтовые отделения работают 4 и 6 января. Подробнее — в таблице ниже.

Дата График работы отделений 28 декабря часть отделений закрыта из-за регламентных работ. Остальные работают по обычному графику 29 декабря работают отделения с семидневной рабочей неделей. У остальных — выходной 30 декабря часть отделений закрыта из-за регламентных работ. Остальные не работают 31 декабря все отделения закрыты. Исключение — круглосуточные отделения Москвы и Санкт-Петербурга. Они работают по сокращенному рабочему дню 1 января выходной день. Исключение — круглосуточные отделения. Могут работать с 10:00 до 21:00 2 января выходной день для всех отделений 3 января выходной день для всех отделений 4 января работают по сокращенному графику — на 1 час меньше 5 января выходной день для всех отделений 6 января работают по сокращенному графику 7 января 2025 года выходной день. Исключение — круглосуточные отделения. Они работают с 10:00 до 21:00 8 января 2025 года выходной день для всех отделений 9 января 2025 года все отделения возвращаются к обычному графику работы

Доставка и выемка почты не проводится 31 декабря, 1, 2, 3, 5, 7 и 8 января.

Обратите внимание, график работы может отличаться в регионах. Уточняйте информацию в вашем отделении заранее.

Как будут работать МФЦ

С 1 по 5 января все отделения МФЦ будут закрыты. С 6 по 8 января начнут работать дежурные офисы. Они будут принимать посетителей с 11:00 до 16:00. С 9 января года МФЦ вернутся к обычному графику работы.

Найти дежурные МФЦ можно на их региональных страницах портала.

В Москве районные МФЦ будут не работают 1 и 7 января. Со 2 по 6 и 8 января дежурные центры города принимают посетителей с 10:00 до 19:00.

В дежурных офисах МФЦ можно будет получить срочные услуги. Например, зарегистрировать рождение ребенка, установить отцовство, зарегистрировать смерть, получить доступ к государственной системе идентификации ЕСИА и «Личному кабинету» на порталах госуслуг.

В Санкт-Петербурге 31 декабря МФЦ будут работать по сокращенному графику. С 1 по 8 января все офисы МФЦ, мобильные пункты, центры обслуживания бизнеса и центр телефонного обслуживания не работают. Записаться на прием в МФЦ на послепраздничные дни можно онлайн через портал госуслуг Санкт-Петербурга. Для этого нужна подтвержденная учетная запись в системе ЕСИА.

С 9 января МФЦ в Санкт-Петербурге работают по привычному графику. Узнать режим работы конкретных отделений в праздничные дни можно на портале госуслуг Санкт-Петербурга в разделе «Офисы МФЦ».

Как будут работать поликлиники

Государственные поликлиники по всей стране не будут работать с 29 декабря.

30 декабря поликлиники могут работать по графику субботы с 9:00 до 18:00, а 31 декабря — по графику воскресенья — с 9:00 до 16:00. С 1 по 8 января пациентов будут принимать по графику дежурства в праздничные дни с 9:00 до 16:00.

В нерабочие дни можно будет вызвать врача на дом. В самих поликлиниках прием будут вести только врач-терапевт и медицинская сестра.

Приемные отделения и травматологические пункты по всей стране продолжат работать круглосуточно. В городах с несколькими учреждениями пациенты будут приниматься как минимум в одном из них по сменному графику. Уточнить информацию можно в регистратуре.

Как будет работать Соцфонд

Клиентские службы принимают посетителей до 28 декабря. Обратите внимание, в этот день некоторые отделения СФР могут работать с 9:00 до 13:00. 27 декабря фонд работает в обычном режиме с 9:00 до 18:00.

Выходные дни в СФР с 29 декабря по 8 января. По обычному графику фонд будет работать с 9 января. Некоторые региональные отделения могут принимать клиентов в какой-то из праздничных дней. Узнать точную дату можно на региональной странице фонда СФР.

Если пенсия, выплаты на детей и другие соцпособия приходят вам до 8 числа каждого месяца, то их выплатят заранее — до 28 декабря.

Как будет работать ГАИ (ГИБДД)

Отделы ГИБДД в новогодние праздники работают по индивидуальному графику. В каждом регионе его устанавливают самостоятельно. Информацию о режиме работы Госавтоинспекции в вашем субъекте можно найти на официальных сайтах региональных управлений ГИБДД.

В большинстве регионов первые два-три дня января отделения ГИБДД будут закрыты. Возможен прием граждан в какой-то из дней в каникулы. Затем отделения прекратят работу до первого официального рабочего дня — 9 января.

До 28 декабря включительно все отделения ГИБДД работают в стандартном режиме.

Регистрационно-экзаменационные подразделения будут закрыты 29, 30 и 31 декабря, а также 1, 2, 5, 6, 7 и 8 января.

Прием граждан по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности могут проводить 3, 4 или 5 января.

28 декабря прием граждан могут провести по сокращенному графику.

Узнать режим работы ближайшего отделения ГИБДД можно по телефону горячей линии ведомства: 8 (800) 222-74-47.

Как работает маркетплейс Банки.ру

Если вы планируете оформить продукт до конца года, это можно сделать до 28 декабря включительно. Затем офферы с витрины маркетплейса отключат до 8 января. Вы можете оформить заявку на открытие вклада, уточнить параметры депозита, подтвердить свою личность и подписать договор до 28 декабря включительно. Вклад активируют 9 января.

Кроме того, вы сможете внимательно изучить все предложения на маркетплейсе в новогодние каникулы и подать заявку уже 9 января.

Закрыть вклад досрочно можно также до 28 декабря включительно или с 9 января.

Как будут работать биржи

Московская биржа

Торги на фондовом рынке Мосбиржи в пятницу, 27 декабря, пройдут по стандартному расписанию. Основная торговая сессия фондового рынка пройдет с 9:50 до 18:50 мск, а вечерняя — с 19:00 до 23:50 мск.

Мосбиржа будет открыта в субботу, 28 декабря, а также в официальные выходные дни: 30 декабря, 3 января, 6 января и 8 января. В эти дни доступны торги на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и кредитов, срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).

Однако на валютном рынке и рынке драгметаллов не будут проводить сделки спот с расчетами в день заключения.

Торгов не будет в воскресенье, 29 декабря, и во вторник, 31 декабря. Биржа также останется закрытой 1, 2, 4, 5 и 7 января.

С 9 января все рынки Московской биржи будут работать по стандартному графику.

СПБ Биржа

Торги российскими акциями на СПБ Бирже состоятся 28 и 30 декабря в стандартном режиме.

Во вторник, 31 декабря, не будет торгов и расчетов по всем группам инструментов. Биржа также не будет работать 1, 2 и 7 января.

3 и 6 января торги и расчеты ценными бумагами российских компаний будут проводить по обычному расписанию.

С 9 января торги на СПБ Бирже возобновят по стандартному графику.

Как будут работать банки

С 29 декабря по 8 января большинство банковских отделений будут закрыты. Работать станут только дежурные офисы — их перечень можно найти на официальных сайтах банков. Важно учитывать, что список дежурных отделений может меняться в зависимости от внутреннего графика каждого банка.

Крупные банки в этот период не будут обслуживать корпоративных клиентов в офисах.

Где узнать о работе дежурных отделений системно значимых банков:

Т-Банк не имеет физических отделений, но его службы поддержки будут работать в обычном режиме по телефону и в чатах.