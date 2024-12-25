Как будут работать поликлиника, банки, почта и МФЦ в на новогодние праздники — 2025

Такой график касается сотрудников с пятидневной рабочей неделей. Тем, кто работает посменно или по сдельной системе, стоит уточнить свои рабочие дни у работодателя. В отдельном материале мы рассказали, как оплачиваются новогодние каникулы в 2025 году.
Некоторые банки и страховые компании могут начать работу раньше — с 8 января. Рекомендуем заранее уточнить график их работы, чтобы сделать все запланированные дела вовремя.
Как будет работать почта
График работы почты в новогодние праздники зависит от ее обычного режима. Если отделения открыты круглосуточно, они могут работать в праздничные дни, но по сокращенному графику.
Так, для большинства почтовых отделений выходные дни — 31 декабря, 1, 2, 3, 5, 7 и 8 января. 28 и 30 декабря часть отделений закрыта. По сокращенному графику почтовые отделения работают 4 и 6 января. Подробнее — в таблице ниже.
Дата
График работы отделений
28 декабря
часть отделений закрыта из-за регламентных работ. Остальные работают по обычному графику
29 декабря
работают отделения с семидневной рабочей неделей. У остальных — выходной
30 декабря
часть отделений закрыта из-за регламентных работ. Остальные не работают
31 декабря
все отделения закрыты. Исключение — круглосуточные отделения Москвы и Санкт-Петербурга. Они работают по сокращенному рабочему дню
1 января
выходной день. Исключение — круглосуточные отделения. Могут работать с 10:00 до 21:00
2 января
выходной день для всех отделений
3 января
выходной день для всех отделений
4 января
работают по сокращенному графику — на 1 час меньше
5 января
выходной день для всех отделений
6 января
работают по сокращенному графику
7 января 2025 года
выходной день. Исключение — круглосуточные отделения. Они работают с 10:00 до 21:00
8 января 2025 года
выходной день для всех отделений
9 января 2025 года
все отделения возвращаются к обычному графику работы
Доставка и выемка почты не проводится 31 декабря, 1, 2, 3, 5, 7 и 8 января.
Обратите внимание, график работы может отличаться в регионах. Уточняйте информацию в вашем отделении заранее.
Как будут работать МФЦ
С 1 по 5 января все отделения МФЦ будут закрыты. С 6 по 8 января начнут работать дежурные офисы. Они будут принимать посетителей с 11:00 до 16:00. С 9 января года МФЦ вернутся к обычному графику работы.
Найти дежурные МФЦ можно на их региональных страницах портала.
В Москве районные МФЦ будут не работают 1 и 7 января. Со 2 по 6 и 8 января дежурные центры города принимают посетителей с 10:00 до 19:00.
В дежурных офисах МФЦ можно будет получить срочные услуги. Например, зарегистрировать рождение ребенка, установить отцовство, зарегистрировать смерть, получить доступ к государственной системе идентификации ЕСИА и «Личному кабинету» на порталах госуслуг.
В Санкт-Петербурге 31 декабря МФЦ будут работать по сокращенному графику. С 1 по 8 января все офисы МФЦ, мобильные пункты, центры обслуживания бизнеса и центр телефонного обслуживания не работают. Записаться на прием в МФЦ на послепраздничные дни можно онлайн через портал госуслуг Санкт-Петербурга. Для этого нужна подтвержденная учетная запись в системе ЕСИА.
С 9 января МФЦ в Санкт-Петербурге работают по привычному графику. Узнать режим работы конкретных отделений в праздничные дни можно на портале госуслуг Санкт-Петербурга в разделе «Офисы МФЦ».
Как будут работать поликлиники
Государственные поликлиники по всей стране не будут работать с 29 декабря.
30 декабря поликлиники могут работать по графику субботы с 9:00 до 18:00, а 31 декабря — по графику воскресенья — с 9:00 до 16:00. С 1 по 8 января пациентов будут принимать по графику дежурства в праздничные дни с 9:00 до 16:00.
В нерабочие дни можно будет вызвать врача на дом. В самих поликлиниках прием будут вести только врач-терапевт и медицинская сестра.
Приемные отделения и травматологические пункты по всей стране продолжат работать круглосуточно. В городах с несколькими учреждениями пациенты будут приниматься как минимум в одном из них по сменному графику. Уточнить информацию можно в регистратуре.
Как будет работать Соцфонд
Клиентские службы принимают посетителей до 28 декабря. Обратите внимание, в этот день некоторые отделения СФР могут работать с 9:00 до 13:00. 27 декабря фонд работает в обычном режиме с 9:00 до 18:00.
Выходные дни в СФР с 29 декабря по 8 января. По обычному графику фонд будет работать с 9 января. Некоторые региональные отделения могут принимать клиентов в какой-то из праздничных дней. Узнать точную дату можно на региональной странице фонда СФР.
Если пенсия, выплаты на детей и другие соцпособия приходят вам до 8 числа каждого месяца, то их выплатят заранее — до 28 декабря.
Как будет работать ГАИ (ГИБДД)
Отделы ГИБДД в новогодние праздники работают по индивидуальному графику. В каждом регионе его устанавливают самостоятельно. Информацию о режиме работы Госавтоинспекции в вашем субъекте можно найти на официальных сайтах региональных управлений ГИБДД.
В большинстве регионов первые два-три дня января отделения ГИБДД будут закрыты. Возможен прием граждан в какой-то из дней в каникулы. Затем отделения прекратят работу до первого официального рабочего дня — 9 января.
До 28 декабря включительно все отделения ГИБДД работают в стандартном режиме.
Регистрационно-экзаменационные подразделения будут закрыты 29, 30 и 31 декабря, а также 1, 2, 5, 6, 7 и 8 января.
Прием граждан по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности могут проводить 3, 4 или 5 января.
28 декабря прием граждан могут провести по сокращенному графику.
Узнать режим работы ближайшего отделения ГИБДД можно по телефону горячей линии ведомства: 8 (800) 222-74-47.
Как работает маркетплейс Банки.ру
Если вы планируете оформить продукт до конца года, это можно сделать до 28 декабря включительно. Затем офферы с витрины маркетплейса отключат до 8 января. Вы можете оформить заявку на открытие вклада, уточнить параметры депозита, подтвердить свою личность и подписать договор до 28 декабря включительно. Вклад активируют 9 января.
Кроме того, вы сможете внимательно изучить все предложения на маркетплейсе в новогодние каникулы и подать заявку уже 9 января.
Закрыть вклад досрочно можно также до 28 декабря включительно или с 9 января.
Как будут работать биржи
Московская биржа
Торги на фондовом рынке Мосбиржи в пятницу, 27 декабря, пройдут по стандартному расписанию. Основная торговая сессия фондового рынка пройдет с 9:50 до 18:50 мск, а вечерняя — с 19:00 до 23:50 мск.
Мосбиржа будет открыта в субботу, 28 декабря, а также в официальные выходные дни: 30 декабря, 3 января, 6 января и 8 января. В эти дни доступны торги на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и кредитов, срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).
Однако на валютном рынке и рынке драгметаллов не будут проводить сделки спот с расчетами в день заключения.
Торгов не будет в воскресенье, 29 декабря, и во вторник, 31 декабря. Биржа также останется закрытой 1, 2, 4, 5 и 7 января.
С 9 января все рынки Московской биржи будут работать по стандартному графику.
СПБ Биржа
Торги российскими акциями на СПБ Бирже состоятся 28 и 30 декабря в стандартном режиме.
Во вторник, 31 декабря, не будет торгов и расчетов по всем группам инструментов. Биржа также не будет работать 1, 2 и 7 января.
3 и 6 января торги и расчеты ценными бумагами российских компаний будут проводить по обычному расписанию.
С 9 января торги на СПБ Бирже возобновят по стандартному графику.
Как будут работать банки
С 29 декабря по 8 января большинство банковских отделений будут закрыты. Работать станут только дежурные офисы — их перечень можно найти на официальных сайтах банков. Важно учитывать, что список дежурных отделений может меняться в зависимости от внутреннего графика каждого банка.
Крупные банки в этот период не будут обслуживать корпоративных клиентов в офисах.
Где узнать о работе дежурных отделений системно значимых банков:
Банк
Ссылка
Сбер
ЮниКредит Банк
Московский кредитный банк
«ФК Открытие»
Промсвязьбанк (ПСБ)
Райффайзен Банк
Т-Банк не имеет физических отделений, но его службы поддержки будут работать в обычном режиме по телефону и в чатах.
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