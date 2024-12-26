Каким будет штраф за запуск петард и салютов в новогоднюю ночь 2025 года

Желание вдоволь поселится в новогоднюю ночь 2025 года может обойтись слишком дорого. В законодательстве установлены штрафы за пренебрежение правилами пожарной безопасности, нарушение тишины и покоя, запуск фейерверков вблизи жилых домов.

Источник: Бухгалтерия.ру

Самые опасные салюты и фейерверки, относящиеся к профессиональной пиротехнике, могут покупать только организации, имеющие лицензию на пиротехническую деятельность. Для запуска подобных световых шоу требуется отдельное разрешение госорганов.

Как правило, обычные граждане покупают фейерверки, салюты, петарды, бенгальские огни с невысоким уровнем опасности, но и их нельзя запускать в любом месте и в любое время.

Нарушение правил пожарной безопасности

Требования пожарной безопасности устанавливают определенные требования к месту и времени запуска фейерверков.

Салюты, петарды и фейерверки строго запрещено запускать:

внутри любых зданий и сооружений , в том числе на балконах, лоджиях, крышах;

на территориях исторических и культурных памятников , объектов культурного наследия, на кладбищах, в заповедниках и национальных парках;

в зонах с повышенной взрывоопасности, вблизи железных дорог, нефте- и газопроводов, линий электропередач.

Салюты и фейерверки нужно запускать подальше от жилых построек и домов, линий передач и деревьев. Свободного места должно быть столько, чтобы покрывало радиус взрыва салюта, который указан в техдокументации.

В некоторых городах РФ для запуска пиротехники отведены специальные площадки.

Магазинам запрещено продавать петарды, салюты или другую пиротехнику детям до 16 лет. Соответственно, и взрывать петарды, салюты, фейерверки дети не должны.

Штраф за нарушение правил пожарной безопасности при запуске пиротехники

Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности при запуске фейерверков установлены статьей 20.4 КоАП.

Для обычных граждан, «пойманных» работниками полиции на месте, штраф составляет от 5 000 до 15 000 рублей. Иногда, можно отделаться предупреждением.

Если организатором пиротехнического шоу стала компания, решившая таким образом поздравить работников или клиентов с новым годом, к ответственности привлекут и компанию, и ее руководителя. Штрафы будут существенно выше:

Для компании — от 300 000 до 400 000 рублей.

Для директора — от 20 000 до 30 000 рублей.

На территориях, где введен особый противопожарный режим, салюты и фейерверки вообще запрещено запускать. Соответственно, и штрафы за нарушение правил пожарной безопасности будут «посерьезнее» (ч. 2 ст. 20.4 КоАП):

для обычного гражданина — от 10 000 до 20 000 рублей;

для должностных лиц — от 30 000 до 60 000 рублей;

для юридических лиц — от 400 000 до 800 000 рублей.

Если в результате праздничного фейерверка начнется пожар, пострадает чье-то имущество или кто-то из людей (ч. 6 ст. 20.4 КоАП), административный штраф составит:

для обычного гражданина — от 40 000 до 50 000 рублей;

для руководителя компании — от 80 000 до 100 000 рублей;

для компании — от 700 000 до 800 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

В случае происшествия с гибелью людей и травмами штраф составит от 1 до 2 миллионов рублей.

Нарушение тишины

Запуск пиротехники в ночное время запрещен. Конкретные часы суток, относящиеся к ночному времени, определяются региональным законодательством.

Штраф за запуск фейерверков в новогоднюю ночь

В Москве действует закон г. Москвы от 12.07.2002 № 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве», по которому ночным считается время с 23.00 до 7.00. Кроме: новогодней ночи, рождественской ночи и летних выпускных вечеров школьников. Такие же исключения введены в Московской области, Санкт-Петербурге, Ленобласти и ряде других регионов.

Поэтому, салют в ночное время не приведет к штрафу за нарушение тишины. Но останется штраф за нарушение правил пожарной безопасности, если запускать фейерверк в жилых кварталах, а не на специально отведенных для этого места.

В остальные дни, в том числе в период новогодних каникул, штраф для москвичей за шум в ночное время составляет от 1500-2000 рублей. Для организаций — 5000-6000 рублей. Штрафы в Московской области выше.

За шум в ночное время грозит предупреждение или штрафом: для обычных граждан – от 1 000 до 3 000 рублей; для организаций – от 20 000 до 50 000 рублей.

Штраф за фейерверки в зоне СВО, на границе, в Крыму и Севастополе

В приграничных регионах РФ власти ввели полный запрет на запуски салютов, фейерверков и любой другой пиротехники.

Петарды, салюты и фейерверки в новогоднюю ночь 2025 года запрещены в Крыму, Севастополе, Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях.