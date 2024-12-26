Ставка НДС на УСН, воинский учет для ИП и расчет о суммах, выплаченных иностранным организациям: 19 вопросов бухгалтеров с Клерк.Конференции. Вы спрашивали – мы ответили

С 5 по 6 декабря прошла VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего». Если вы не были на конференции или решили освежить ее в памяти, смотрите запись.
В записи вы найдете ответы на вопросы, которые участники задавали спикерам во время выступлений. А еще поймете, как закрыть 2024 год без проблем и уйти на каникулы со спокойной душой, подготовитесь к работе по правилам 2025 года и встретите новый год во всеоружии.
НДС на УСН
Вопрос: доход у ООО на УСН «Доходы минус расходы» в 2024 году переваливает 60 млн руб. Компания оказывает услуги по международным перевозкам грузов, с 2025 года можем применять НДС 0% по международным перевозкам, оставаясь на УСН (то есть выбрав для себя НДС 20%)?
Ответ: если доход компании на УСН превысил 60 млн руб. в 2024 году, то в 2025 году она вправе выбрать ставку НДС 5% ил 7% (в зависимости от размера дохода) без права на вычеты или 20% с вычетами.
При этом независимо от выбранной основной ставки НДС, организация вправе также применять ставку НДС 0% в отношении операций по международным грузоперевозкам (п. 10 Методических рекомендаций из письма ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@).
При применении ставки НДС 0% право на вычеты «входного» НДС у налогоплательщиков УСН, применяющих ставку НДС 5% (или 7%), отсутствует. В случае выбора ставки 20% – вычеты применяются в общем порядке.
Вопрос: юрлицо на ОСНО. За 9 месяцев выручка менее 60 млн. За 2024 год более 60 млн. Можно ли с 2025 году УСН «Доходы-расходы» применять НДС по ставке 20%? За какой период рассчитывается возможность применения НДС после 60 млн за 2024 года: за 9 месяцев или за год?
Ответ: лимит выручки 60 млн руб. установлен для календарного года (п. 1 Методических рекомендаций из письма ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@). Поскольку в 2024 году вы превысили лимит 60 млн руб., то в 2025 году вы становитесь плательщиком НДС. Вы вправе выбрать ставку НДС в размере 5% (без права на вычет) или ставку 20% (с правом на вычеты).
Вопрос: ООО на УСН «Доходы минус расходы», доходы в 2025 будут больше 60 млн, но организация — стоматологическая клиника, значит НДС не будет? Только на реализуемые товары?
Ответ: с 1 января 2025 года у вас не будет освобождения от обязанностей налогоплательщика по ст. 145 НК, поскольку доход в 2024 году превысил 60 млн. руб. То есть вы – плательщик НДС.
Но при этом у вас есть операции, подлежащие освобождению от НДС ст. 149 НК – стоматологические услуги. С реализации товаров вы должны сразу платить НДС с 01.01.2025, поскольку вы – налогоплательщик.
Если налогоплательщик ведет операции, подлежащие и не подлежащие налогообложению, он обязан вести раздельный учет таких операций (п. 4 ст. 149 НК).
Вопрос: доход превысил 250 млн руб., а мы уже выставили в этом месяце счета-фактуры с НДС на 5%. Получается необходимо переделать счета-фактуры на 7% своим контрагентам и выслать уведомление об изменении ставки?
Ответ: если вы применяли ставку НДС 5%, а в течение года ваш доход превысил 250 млн руб., то НДС по ставке 7% нужно платить с 1-го числа следующего месяца (п. 9 Методических рекомендаций из письма ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@). Переделывать счета-фактуры того месяца, в котором произошло превышение, не нужно.
Вопрос: социальное предприятие на УСН (ставка УСН 1%), деятельность — гостиничные услуги и ДОЛ (детский оздоровительный лагерь). Имеет ли предприятие освобождение от НДС?
Ответ: льгот для НДС именно для социальных предприятий нет. Есть льготы для гостиничных услуг — ставка НДС 0% (пп. 19 п. 1 ст. 164 НК). Это касается именно операций по предоставлению услуг по временному проживанию.
Кроме того, по пп. 18 п. 3 ст. 149 НК НДС не облагаются следующие операции: «услуги санаторно-курортных, оздоровительных организаций и организаций отдыха, организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории РФ, оформленные путевками или курсовками, являющимися бланками строгой отчетности».
Вопрос: УСН, доходы-расходы, благотворительный фонд, один коммерческий договор. Фонд — исполнитель оказанных услуг через сторонние организации. Заказчик направляет д.с. в фонд, который перечисляет их исполнителям. Как отражать в КПП входящий НДС? Должен ли фонд отражать по благотворительной деятельности или только коммерческой? Мы заключаем договоры на закупку или услуги из благотворительных средств.
Ответ: если у фонда заключен договор оказания услуг, то услуги по этому договору облагаются НДС, так как это нецелевое финансирование. В книге учета доходов по УСН доходы отражаются за минусом НДС.
Вопрос: компания на общей системе продает в Беларусь товар. Реализация с НДС 0%. Очень большой входной НДС. Хотим перейти на доходно-расходную УСН с 2025 года. Можем ли мы это сделать, так как реализация только на Беларусь? Не пострадают ли белорусские покупатели?
Ответ: нет смысла переходить на УСН со ставкой 20%, потому что НДС так же не будут возмещать, как и при ОСНО.
Воинский учет
Вопрос: нужно ли вести воинский учёт в только что созданной ООО с одним генеральным директором, молодым человеком, который учится в институте?
Ответ: на воинский учет встает любая организация независимо от размеров и формы собственности. Даже если у вас один человек, он же учредитель и руководитель, и не военнообязанный.
Вопрос: индивидуальный предприниматель обязан вести воинский учет?
Ответ: не обязан. Воинский учёт ведётся в соответствии с Положением из постановления Правительства № 719 от 27.11.2006, инструкцией из приказа Минобороны № 700 от 22.11.2021 и Методическими рекомендациями, утв. Генштабом ВС РФ 11.07.2017. Во всех этих документах указано, что воинский учет ведется в организациях.
Изменения в налоговой отчетности с 2025 года
Вопрос: управляющие компании начисляют ли НДС в размере платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД?
Ответ: услуги по содержанию и ремонту общего имущества, предоставляемые управляющими компаниями, освобождаются от НДС при условии, что они предоставляются потребителям по стоимости, соответствующей стоимости приобретения этих услуг у поставщиков этих услуг согласно позициям Минфина (письма от 24.11.2020 № 03-07-14/102355, от 31.07.2020 № 03-07-11/67409) и ФНС (письма от 26.12.2022 № СД-19-3/304@, от 14.03.2022 № СД-19-3/56). Если управляющая компания предоставляет потребителям услуги по стоимости, превышающей стоимость их приобретения, то сумма превышения облагается НДС в общем порядке.
Вопрос: ресурсоснабжающие организации начисляют ли НДС за водоснабжение и водоотведение?
Ответ: да, НДС начисляется.
Вопрос: машина куплена на ООО с НДС как товар. НДС был принят. Сейчас другое ООО с НДС хочет купить авто. Сумма 7,350 млн руб. с НДС. Планируют поставить на ОС и списывать амортизацию. Правомерно ли купить авто, поставить на учет и сдать в аренду директору?
Ответ: если автомобиль куплен как товар и планируется его продавать, то нет никакого смысла переводить его в ОС, если в учете не проводились расходы по эксплуатации этого автомобиля. При продаже товара в расходы можно будет поставить его стоимость.
Вопрос: нужно ли сдавать расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов, если мы платим поставщику в Казахстан и в Китай?
Ответ: налоговый расчет о суммах, выплаченных иностранным организациям доходов сдают налоговые агенты по налогу на прибыль. То есть, когда иностранная организация обязана уплачивать российский налог на доходы и при этом у нее нет представительства или филиала в РФ.
Налог на прибыль иностранная организация обязана уплачивать, если получает доходы от источников в РФ (п. 1 ст. 306 НК). Доходы от источников РФ указаны в ст. 309 НК.
Доходы иностранных организаций, полученные от сделок по реализации товаров в адрес российских лиц не на территории РФ, не являются доходами от источников в РФ, поскольку не указаны в ст. 309 НК.
Если реализация товаров иностранными организациями попадает под п. 2 ст. 309 НК, то налоговый агент (российский покупатель) есть, но налог на прибыль он не удерживает:
2. Доходы, полученные иностранной организацией от реализации товаров, иного имущества (кроме указанного в подпунктах 5, 6 и 9.1 пункта 1 настоящей статьи), имущественных прав (за исключением указанных в подпункте 9.2 пункта 1 настоящей статьи), от выполнения работ (оказания услуг) (за исключением указанных в подпункте 9.4 пункта 1 настоящей статьи) на территории Российской Федерации, не подлежат обложению налогом у источника выплаты, если такая деятельность не приводит к образованию постоянного представительства в Российской Федерации в соответствии со статьей 306 настоящего Кодекса.
При импорте товар продается не на территории РФ, потому что право собственности обычно переходит до пересечения границы РФ, или на границе после таможенного выпуска.
В порядке заполнения декларации (утв. приказом ФНС от 26.09.2023 № ЕД-7-3/675@) указано:
130. В разделе 5 отражается информация о суммах выплаченных иностранным организациям доходов (в том числе в неденежной форме) от продажи товаров, не подлежащих налогообложению в соответствии с пунктом 2 статьи 309 Кодекса и не относящихся к доходам, подлежащим налогообложению у источника выплаты в соответствии с пунктом 1 статьи 309 Кодекса.
Соответственно, если у вас импорт товаров и переход права собственности не на территории РФ, то вам не надо заполнять раздел 5 и сдавать расчет, если нет других данных для его заполнения (письмо ФНС от 03.05.2024 № ШЮ-4-13/5215@).
Вопрос: на УСН можно торговать алкоголем?
Ответ: требования, которым должно соответствовать торговое предприятие, чтобы продавать алкоголь, изложены в законе от 22.11.1995 № 171-ФЗ. Продавать крепкий алкоголь могут только организации при наличии соответствующей лицензии.
Продавать пиво, сидр и другие слабоалкогольные напитки в розницу могут не только организации, но и ИП, лицензия в этом случае не потребуется (ст. 16 закона № 171-ФЗ). Оптовая торговля любым алкоголем для ИП запрещена. Алкоголь можно продавать только в офлайн-магазине, который соответствует требованиям закона № 171-ФЗ, онлайн-торговля под запретом. Применять УСН при торговле алкоголем не запрещено.
Вопрос: если ИП на УСН в 2025 году применяет общие ставки НДС (10/20%) + освобождение по ст. 149 НК (медизделия), он сможет предъявлять к вычету весь входящий НДС, в том числе и от упрощенцев с НДС 5 или 7%?
Ответ: ИП должен вести раздельный учет. По медизделиям он не может принимать НДС к вычету, по остальной деятельности может, в том числе и по входному НДС по ставкам 5 или 7%.
Вопрос: можно ли отбить разрыв НДС, если сверка с контрагентами по НДС проводилась за тот или иной период? Также есть положение о должной осмотрительности, проведена проверка контрагента на специальный ресурсах по проверке. Но спустя некоторое время налоговая утверждает, что произошел разрыв.
Ответ: в НК нет понятия разрыва по НДС, необходимо обратиться в ФНС.
Вопрос: ИП на ОСНО также работает как наёмный работник. Нужно ли включать в 3-НДФЛ помимо доходов от деятельности ИП его доходы по месту работы как наёмного работника?
Ответ: нет, не нужно. Обязанность отчитываться о доходах, выплачиваемых наёмным работникам, лежит на работодателе, который выступает в роли налогового агента.
Вопрос: клиника находится ОСНО, платные услуги населению на основании лицензии, есть эквайринг и касса, освобождение от НДС по ст. 149 НК. Какую ставку НДС нужно указывать в чеке?
Ответ: ставка НДС (тег 1199) — указывается только в случае уплаты налога, если товар/услуга облагаются НДС (п. 1 ст. 4.7. № 54-ФЗ, таблица 8 приказа ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ (ред. от 12.04.2023).
Оптимизация налогообложения в 2025 году
Вопрос: ИП – УСН без работников + патент с работниками 5 мес. (май-сентябрь) + патент с работниками 12 месяцев. Как распределять фиксированные страховые взносы ИП + 1% взносы с доходов свыше 300 тыс. руб. между УСН и патентами с целью уменьшения налога УСН или стоимости патента. Какие доходы по патенту учитывать?
Ответ: По мнению ФНС распределять взносы ИП надо пропорционально доходам (п. 8 ст. 346.18 НК, письма Минфина от 25.02.2021 № 03-11-11/13087, от 29.12.2020 № 03-11-03/4/116148). Учитывать необходимо фактические доходы. То есть те, которые отражаются в книге учета доходов по патенту.
Необходимо также высчитывать долю нарастающим итогом. Однако возможны проблемы, если процент доходов по УСН к концу года будет сильно уменьшаться.
Дело в том, что строки 140—143 раздела 2.1 декларации по УСН заполняются нарастающим итогом. То есть последующее значение равно и больше предыдущего. Проблему можно решить двумя способами:
уменьшить предыдущие суммы взносов до текущего значения с доплатой авансовых платежей по УСН;
если в текущем квартале взносов на уменьшение меньше, чем в предыдущем квартале, то оставить до конца года предыдущее значение. В этом случае пропорция распределения не сохраняется. Оставшиеся взносы можно учесть в уменьшение патентов.
Порядок разделения взносов ИП между режимами налогообложения НК не установлен, поэтому ИП может сам решать, как их разделить. Но при этом надо учитывать, что могут возникнуть претензии со стороны ИФНС.
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