Ставка НДС на УСН, воинский учет для ИП и расчет о суммах, выплаченных иностранным организациям: 19 вопросов бухгалтеров с Клерк.Конференции. Вы спрашивали – мы ответили

Ответ: если автомобиль куплен как товар и планируется его продавать, то нет никакого смысла переводить его в ОС, если в учете не проводились расходы по эксплуатации этого автомобиля. При продаже товара в расходы можно будет поставить его стоимость.

Вопрос: нужно ли сдавать расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов, если мы платим поставщику в Казахстан и в Китай?

Ответ: налоговый расчет о суммах, выплаченных иностранным организациям доходов сдают налоговые агенты по налогу на прибыль. То есть, когда иностранная организация обязана уплачивать российский налог на доходы и при этом у нее нет представительства или филиала в РФ.

Налог на прибыль иностранная организация обязана уплачивать, если получает доходы от источников в РФ (п. 1 ст. 306 НК). Доходы от источников РФ указаны в ст. 309 НК.

Доходы иностранных организаций, полученные от сделок по реализации товаров в адрес российских лиц не на территории РФ, не являются доходами от источников в РФ, поскольку не указаны в ст. 309 НК.

Если реализация товаров иностранными организациями попадает под п. 2 ст. 309 НК, то налоговый агент (российский покупатель) есть, но налог на прибыль он не удерживает:

При импорте товар продается не на территории РФ, потому что право собственности обычно переходит до пересечения границы РФ, или на границе после таможенного выпуска.

В порядке заполнения декларации (утв. приказом ФНС от 26.09.2023 № ЕД-7-3/675@) указано:

130. В разделе 5 отражается информация о суммах выплаченных иностранным организациям доходов (в том числе в неденежной форме) от продажи товаров, не подлежащих налогообложению в соответствии с пунктом 2 статьи 309 Кодекса и не относящихся к доходам, подлежащим налогообложению у источника выплаты в соответствии с пунктом 1 статьи 309 Кодекса.

Соответственно, если у вас импорт товаров и переход права собственности не на территории РФ, то вам не надо заполнять раздел 5 и сдавать расчет, если нет других данных для его заполнения (письмо ФНС от 03.05.2024 № ШЮ-4-13/5215@).

Вопрос: на УСН можно торговать алкоголем?