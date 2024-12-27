Искусственный интеллект для бизнеса: обзор трендов-2025

Технологии искусственного интеллекта завоевывают все больше сфер жизни. Если в быту способностями «умных» помощников уже почти никого не удивишь, то бизнес пока доверяет ИИ-инструментам лишь часть рутинных задач.

Продуктовый аналитик ELMA365 CSP Григорий Старовойтов назвал вектор развития технологий искусственного интеллекта, который прогнозируется на 2025 год.

Искусственный интеллект: возможности для развития

Технологии искусственного интеллекта стремительно меняют привычный уклад жизни. Сегодня сложно сказать, каких высот они достигнут через пять-десять лет и как изменят отношение людей к окружающему миру, своей работе, повседневным занятиям. Однако проследить вектор развития на более короткий период вполне возможно.

За последние пару лет было представлено множество проектов, в которых использовались различные инструменты искусственного интеллекта в экспериментальном режиме. Некоторые из них уже, превратились в массовые технологии и постепенно становятся неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.

А большинство инструментов для бизнеса пока имеют ограниченное применение по сравнению с привычными и проверенными инструментами автоматизации. При этом список возможностей ИИ-инструментов продолжает расширяться как в бытовом формате, так и в бизнесе.

Если обратить внимание на промышленную эксплуатацию решений, сформированных с участием искусственного интеллекта, то основные тренды в этой области связаны не только с появлением новых направлений, но и с масштабированием и увеличением надежности тех решений, которые уже есть.

Тренд №1. Борьба с галлюцинированием ИИ-инструментов

Одна из распространенных проблем технологий искусственного интеллекта, особенно в контексте генеративных решений — так называемые галлюцинации и ошибочные выводы.

Например, чат-бот может подделывать ссылки или создавать искусственную базу аргументов. Когда системе задают вопрос, она начинает «фантазировать» и выдавать предположения и гипотезы за точную информацию и строгие аргументы.

В процессах, где цена принятия решения высока, такие ситуации должны быть исключены, поэтому в настоящее время ИИ-решения требуют участия человека, который выполняет роль верификатора и контролера операций, осуществляемых искусственным интеллектом.

В 2025 году эта практика сохранится, однако количество ошибок, допускаемых инструментами на основе ИИ, будет уменьшаться.

В качестве примера можно привести бизнес-кейс, когда сотрудник занимается поиском важных документов с помощью ИИ (например, регламентов, приказов, распоряжений). Ему приходится проверять источники, по которым производилась поисковая выдача. Иначе возможна ситуация, при которой сотрудник ссылается на несуществующий документ, или тратит время на его поиск.

Тренд №2. Удешевление ИИ-инструментов и увеличение точности распознавания в работе с документами

Чтобы ИИ-ассистент оказывал полноценную помощь в работе, например, с электронными документами, необходимо его обучить на массиве определенных, специфичных для отрасли или компании документах. Сегодня технологии искусственного интеллекта в части электронного документооборота получили достаточное количество материала, чтобы понять, как взаимодействовать с формализованными документами (имеющими определенную форму и структуру — например, счет-фактура, акты приемки-сдачи, УПД и прочие).

ИИ-ассистент может найти и классифицировать документ, произвести поиск по тексту, извлечь данные и провести другие типовые операции.

Следующим этапом развития технологий в этом направлении вполне может стать улучшение распознавания неформализованных документов — слабоструктурированных рукописных и печатных текстов (например, технических заданий, информационных писем и прочих).

В настоящее время для их обработки требуется значительно больше ресурсов, чем для обычных машиночитаемых сканов. В связи с этим можно ожидать, что, с одной стороны, точность такого распознавания повысится, а с другой — его стоимость станет более доступной.

Тренд №3. Появление новых решений взаимодействия ИИ и пользователя на «человеческом» языке

Уже сегодня «умные помощники» демонстрируют пользу как в решении повседневных задач, так и в более эффективном исполнении бизнес-процессов. При этом меняется подход к взаимодействию с системами — появляется возможность общаться с ними не языком формальных запросов, а «по-человечески» формулируя мысль.

Исходя из этого можно предположить, что в ближайшем будущем будут актуальны попытки сделать таких ассистентов более «понятливыми» и «человечными», предугадывающими реакции людей, проактивными в предоставлении информационных услуг.

Например, в традиционных системах электронного документооборота будут активнее использоваться инструменты, характерные для работы в мессенджерах (чат-боты, ИИ-ассистенты), которые помогут сотрудникам освоить новые знания и навыки, предоставят доступ к базам знаний, упростят процесс работы с ними и сделают поиск информации более удобным.

Так, на запрос показать список доверенностей, у которых истек срок, ассистент не просто предоставит выдачу, но и предложит варианты возможных последующих действий и запросов, например, показать доверенности, которые истекут в течение месяца или предоставить список сотрудников, у которых истекли доверенности и другие варианты

Тренд №4. Расшифровка и обработка мультимедийных файлов

Сегодня искусственный интеллект применяется в обработке аудио- и видеоконтента. Системы транскрибации голосовых записей позволяют быстро загрузить текст в систему, если это необходимо, а также делать голосовые запросы, вместо текстовых или на основе записи встречи производить реферирование — краткую содержательную выжимку информации без потери сути.

Однако на данный момент эти технологии несовершенны, поэтому в ближайшее время намечается тенденция в сторону улучшения систем расшифровки.

Рассмотрим примеры использования контента, расшифрованного с помощью искусственного интеллекта, в различных сферах бизнеса. На производственной линии используется система видеонаблюдения. ИИ получает на вход видеоконтент, анализирует его и сравнивает с утвержденными нормами выполнения той или иной операции.

Это позволяет выявлять возможные неисправности оборудования, а затем снизить затраты на ремонт. Также анализ видеоконтента дает возможность выделить «узкие места» процессов и на их основе принимать решения по оптимизации.

Также такая технология может применяться в сфере общественного питания, где работа организована по принципу конвейера (например, производство пиццы или китайской лапши) или сфере продаж: когда накоплено много статистических данных о том, как продавцы общаются с покупателями, можно, например, изменить скрипт общения между продавцом и клиентом.

Тренд №5. Развитие сферы кибербезопасности

Если создаются все более совершенные ИИ-инструменты, то должны разрабатываться решения, которые предотвратят недобросовестное использование таких технологий. Среди потенциальных опасностей уже зафиксированы: подмена нарушителем модели машинного обучения, «отравления» обучающих данных или их хищения.

Сегодня довольно сложно без специальных инструментов контролировать или верифицировать генеративный контент, который потом может быть издан, например, в виде книги или просто попасть в открытый доступ. Поэтому в следующем году и, возможно, в последующие несколько лет фокус будет направлен на формирование каких-то ответных действий, чтобы ИИ-инструментам можно было доверять.

Важно не только уметь распознавать контент, но и обладать надежными инструментами, которые помогут определить, является ли контент машинно-сгенерированным, и убедиться, что он соответствует реальным фактам. В 2024 году произошла громкая история, связанная с генеративными сетями: люди, прочитав сгенерированную нейросетью информацию, отравились грибами. Поэтому человек должен выступать верификатором информации, которую дает ИИ-ассистент.

Современные технологии позволяют быстро создать фейк, используя реальный образ человека и его голос. Если экстраполировать это на бизнес-сферу, то можно говорить о возможности фальсификации документов, в том числе важных, которые связаны с принятием решений. Подделка печатей, подписей и другой подобной информации становится все более распространенной.

Даже рукописный текст можно создать на основе нескольких написанных человеком слов. На основе этой выборки можно создать рукописный текст, который будет имитировать его почерк.

Следующий шаг в этом направлении — создание технологий, способных выявить мошенническую деятельность.