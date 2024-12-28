Логистика-2025: тренды, которые нельзя игнорировать

Один из ключевых факторов успеха в современном бизнесе – грамотное управление цепями поставок (Supply Chain Management, SCM).

О том, какие изменения происходят в этой сфере в связи с усиливающейся конкуренцией и быстрым развитием цифровизации, предлагает поразмышлять партнер консалтинговой практики Optiteam Дамир Абилов.

Все более серьезные коррективы в отношении нашей страны и бизнесов вносят санкции. Они ломают традиционные связи по линии Россия–Запад и вынуждают большинство импортеров и многих экспортеров пересматривать свои логистические решения в пользу так называемого «параллельного импорта и экспорта».

С учетом такого «поворота на Восток», изменений структуры торговли и потребительских предпочтений российские компании вынуждены принимать новые условия игры и адаптироваться к ним.

Многое в связи с политическими реалиями не ясно, но я бы выделил семь трендов, которые формируют будущее управления цепями поставок:

Цифровизация логистики. Услуги управления цепями поставок как основа экономики. Использование WMS и TMS для управления цепями поставок. Высокая конкуренция на рынке логистики. Скорость, качество, цена — ключевые показатели успешной логистики. Бережливое производство. Универсальные сотрудники.

Рассмотрим их подробнее.

Тренд 1. Цифровизация логистики

Сейчас самое время внедрять современные технологии, которые меняют традиционные методы управления цепями поставок. В их числе искусственный интеллект (AI), автоматизация, роботизация, интернет вещей (IoT), большие данные (big data). Цифровизация помогает компаниям повысить прозрачность процессов, улучшить прогнозирование спроса, оптимизировать маршруты доставки и достичь прочих стратегических целей.

Например, искусственный интеллект помогает автоматизировать такие логистические задачи, как инвентаризация, прогнозирование потребности в материалах на основе исторических данных, контроль комплектации заказов и сортировки. И, конечно, ИИ берет на себя прочие рутинные задачи, где высок риск человеческого фактора.

Анализ больших данных помогает компаниям в ритейле выявлять зоны роста и прогнозировать потребительское поведение в зависимости от большого количества факторов, принимать стратегические решения на основе фактов.

В ритейле сконцентрированы значительные массивы данных, которые имеют высокую ценность для рынка. Но Федеральный закон о персональных данных препятствует коммерческому использованию BigData в логистике, так как на обезличивание этой информации требуются колоссальные трудозатраты.

Сегодня основная цель цифровизации заключается в том, чтобы обеспечить:

прозрачность и видимость цепей поставок — данные находятся в едином цифровом пространстве, интегрируются между собой автоматически, без ручных манипуляций;

связь данных с реальными потоками поставок в единой цепи;

бесперебойную передачу данных о цепи поставок внутри компании — от одного подразделения к другому.

Какое ПО выбрать для автоматизации логистических задач

Рано или поздно, но у всех участников логистического рынка возникают вопросы. Какой вид программного обеспечения выбрать для автоматизации тех или иных задач? И как не потеряться в том ассортименте отечественных и импортных цифровых решений, которые нас окружают?

Отвечу так: если у вас малый бизнес, то для ряда операций хватит и Excel. Если компания растет и развивается, то без специализированных решений по автоматизации не обойтись.

Тренд 2. Услуги управления цепями поставок как основа экономики

Управление цепями поставок — неотъемлемая часть экономики, так как связывает производителей, поставщиков и потребителей. Эффективные логистические услуги помогают бизнесу снижать издержки и стабильно расти.

Обычно при управлении цепями поставок используется большой объем исторических данных по спросу, продажам, остаткам. Например, важно знать, почему то или иное событие происходит либо в определенный период времени, либо по определенной причине (так называемый casual-фактор). Наложив эти факторы друг на друга, можно сделать объективный прогноз спроса на те или иные товары.

Понятно, что грамотно управлять цепями поставок без помощи специализированного ПО сегодня практически невозможно. И крупные игроки мирового рынка это доказывают.

Такие компании, как Amazon и Walmart, успешно интегрировали логистику в свои бизнес-модели и достигли значительных успехов на рынке. Например, Amazon использует сложные алгоритмы для оптимизации маршрутов доставки, что позволяет быстро и эффективно обслуживать клиентов.

Тренд 3. Использование WMS и TMS для управления цепями поставок

WMS и TMS — важные учетные системы для оптимизации данных. Первая — Warehouse Management System — управляет складскими процессами: автоматизирует приемку товара и его дальнейшие перемещения вплоть до отгрузки клиенту.

Благодаря WMS быстрее выполняются типовые операции, сокращаются издержки запасов продукции, минимизируются ошибки (которые ведут к дополнительным затратам).

С помощью WMS компания может оперативно выяснить, что на складах у нее скопилось 20% излишков продукции. Значит, стоит продать 10% с дисконтом, чтобы увеличить оборот бизнеса и оптимизировать состояние запасов товаров.

Вторая система — Transport Management System — помогает контролировать процессы по перевозке грузов. Так, TMS автоматизирует рутинные операции: формирует заявки на грузоперевозку и распределяет их между транспортными компаниями. Только представьте, сколько времени бы потратил человек на заполнение всех параметров груза и рейса в одной только заявке. А система справляется с этой задачей за пару минут.

Тренд 4. Высокая конкуренция на рынке логистики

Конкуренция усиливается, и компании ищут способы привлечь клиентов, предлагая комплексные услуги. Например, интегрированные услуги по складированию, транспортировке и обработке грузов помогают заказчикам получать все необходимое в одном месте. Это упрощает логистические процессы, снижает операционные затраты и повышает уровень клиентского сервиса.

На рынке используются классификация услуг, известная как 1PL, 2PL, 3PL и 4PL. Ее уровни отражают степень вовлеченности провайдера:

1PL (логистика первой стороны) — базовый уровень, включающий только транспортировку;

2PL (логистика второй стороны) — добавляются складские услуги и базовое хранение;

3PL (логистика третьей стороны) — расширенный спектр услуг, включая управление логистическими операциями, обработку грузов и даже таможенное оформление;

4PL (логистика четвертой стороны) — стратегический уровень, когда провайдер берет на себя управление всей цепочкой поставок, в том числе прогнозирование спроса и комплексную координацию.

Чем шире объем и ассортимент услуг, тем выше конкурентоспособность компании на рынке.

Поэтому логистические провайдеры предлагают клиентам:

разнообразие способов транспортировки : морские, автомобильные, железнодорожные и авиаперевозки. Сочетание этих способов позволяет оптимизировать сроки и затраты на доставку;

уникальные услуги : доставку из удаленных регионов или организацию сложных маршрутов (забор груза с китайских складов и т.д.);

внешнеэкономическую деятельность (ВЭД): включение услуг, связанных с таможенным оформлением, документальным сопровождением и параллельным импортом, который сейчас особенно востребован в российской промышленности.

Успешная логистическая стратегия складывается не только из базовых услуг, но и из сочетания таких качеств, как гибкость, использование инноваций и способность быстро реагировать на потребности рынка.

Тренд 5. Скорость, качество, цена — ключевые показатели успешной логистики

Всегда есть золотой треугольник — скорость, качество, цена. И зачастую бизнесу приходится выбирать. Либо быстро и хорошо, но дороже. Либо быстро и дешево, но качество может пострадать.

Одна логистическая компания предлагает перевезти товар за 10 дней из точки А в точку В, и это будет стоить 100 рублей по железной дороге. Другая предлагает перевозку на авто по цене 110 рублей за 7 дней, а третья — по морю всего за 50 рублей, но срок — 15 дней.

Какими бы ни были скорость и цена, если твой клиент плачет — значит, что-то не так. Клиентская удовлетворенность напрямую влияет на повторное обращение в ту или иную компанию.

Тренд 6. Бережливое производство

Бережливое производство (lean manufacturing) становится ключевым трендом в управлении цепями поставок. Основная задача этой концепции — исключить операции и процессы, которые не добавляют ценности конечному продукту или услуге.

Основные принципы бережливого производства:

Планомерное сокращение избыточных операций: отказ от дублирующихся процессов или неэффективного распределения ресурсов. Подход «точно вовремя» (Just in Time, JIT): доставка материалов и выполнение операций исключительно в нужный момент, чтобы минимизировать затраты на хранение и избежать перепроизводства. Вытягивающее производство: продукция создается на основе реального спроса, а не прогнозов, что снижает риск складских излишков. Постоянное совершенствование (Kaizen): введение небольших, но постоянных улучшений в процессы.

Что получает компания, если использует принципы бережливого производства в логистике:

оптимизирует управление запасами: сокращает избыточное количество продукции на складе, уменьшает расходы на ее хранение и обслуживание;

ускоряет процессы доставки: избегает задержек благодаря налаженной цепочке поставок;

повышает удовлетворенность клиентов за счет точности выполнения заказов и сокращения времени ожидания.

Например, компания Toyota, известная своим подходом к бережливому производству, активно использует подход Just in Time для синхронизации поставок с производственными процессами. Это минимизирует складские расходы и поддерживает высокую оперативность поставок.

Технологии и ИТ-решения, которые помогают реализовать принципы бережливого производства:

ERP-системы (Enterprise Resource Planning): автоматизация управления запасами и интеграция данных о поставках;

IoT (Интернет вещей): использование сенсоров и трекеров для мониторинга логистических процессов в реальном времени;

Системы аналитики больших данных: прогнозирование спроса и оптимизация цепей поставок на основе данных.

Компании, внедряющие бережливое производство, отмечают, как снижаются издержки, растет прибыльность и улучшается качество обслуживания. Этот подход также способствует устойчивому развитию бизнеса, снижению количества отходов и сокращению углеродного следа.

Бережливое производство становится не просто трендом, а необходимостью для бизнеса, который стремится оставаться конкурентоспособным.

Тренд 7. Универсальные сотрудники

Отрасль логистики сталкивается с серьезной проблемой — нехваткой квалифицированных кадров. Изменение структуры объемов торговли, развитие технологий — все это требует универсальных специалистов, способных закрывать функционал 2–3 вакансий, быстро адаптирующихся к новым условиям и способных внедрять инновации.

Один из способов решить проблему — привлекать студентов колледжей и вузов на стажировки и программы обучения с использованием системы наставничества, создавать условия для профессионального роста и развития всех сотрудников, удерживать талантливые кадры.

Высокая конкуренция на рынке труда и нехватка квалифицированного персонала подталкивает компании использовать классические методы решения проблемы: удерживать возрастных специалистов и даже привлекать большее число возрастных кандидатов, чем раньше.

Недостаток трудовых ресурсов ведет к тому, что отрасль вкладывается в обучение людей, привлекает их из других отраслей за счет постепенного увеличения зарплат в логистике.

Управление цепями поставок продолжает эволюционировать под влиянием новых технологий, изменений потребительских предпочтений и глобальных экономических условий. Цифровизация, комплексные услуги, использование современных подходов и внимание к качеству обслуживания — вот основные тренды, определяющие будущее логистики.

А компании, которые первыми реагируют на те или иные изменения рынка, «снимают все сливки», получают конкурентные преимущества и больше заказов.