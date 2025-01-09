Как учитывать в налоговой базе по прибыли доходы и расходы

Источник: Бухгалтерия.ру

Доход фирмы — важнейший показатель для расчета налогооблагаемой прибыли.

Все доходы строго классифицированы.

Для целей налогового учета все доходы можно разделить на две группы:

В свою очередь, доходы, облагаемые налогом на прибыль, подразделяются на доходы от основных видов деятельности и внереализационные доходы.

Основные виды деятельности, как правило указываются в уставе организации и осуществляются на систематической основе. Они приносят доходы от реализации. Виды деятельности, не относящиеся к основным видом деятельности, приносят внереализационные доходы.

Расходы, которые уменьшают прибыль

Расходами для целей налога на прибыль признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 НК, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.

В состав расходов, учитываемых при налогообложении прибыли, включают:

расходы, связанные с производством и реализацией продукции, товаров, работ или услуг;

внереализационные расходы.

Расходы, связанные с производством и реализацией, в свою очередь делят:

на материальные затраты;

на затраты на оплату труда; на суммы начисленной амортизации;

на прочие.

Кроме того, они подразделяются на прямые и косвенные. Так, затраты на оплату труда или суммы амортизации могут относиться как к прямым, так и к косвенным расходам. Разница между ними очень большая.

Прямые расходы распределяют:

в производстве — между незавершенным производством и готовой продукцией. Облагаемую прибыль уменьшают только те из них, которые относятся к готовой продукции, проданной покупателям;

в торговле — между проданными и непроданными товарами. Облагаемую прибыль уменьшают прямые расходы, которые относятся к проданным товарам.