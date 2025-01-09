Как учитывать в налоговой базе по прибыли доходы и расходы

Источник: Бухгалтерия.ру
Виды доходов
Доход фирмы — важнейший показатель для расчета налогооблагаемой прибыли.
Все доходы строго классифицированы.
Для целей налогового учета все доходы можно разделить на две группы:
доходы, облагаемые налогом на прибыль;
доходы, не облагаемые налогом на прибыль.
В свою очередь, доходы, облагаемые налогом на прибыль, подразделяются на доходы от основных видов деятельности и внереализационные доходы.
Основные виды деятельности, как правило указываются в уставе организации и осуществляются на систематической основе. Они приносят доходы от реализации. Виды деятельности, не относящиеся к основным видом деятельности, приносят внереализационные доходы.
Расходы, которые уменьшают прибыль
Расходами для целей налога на прибыль признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 НК, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
В состав расходов, учитываемых при налогообложении прибыли, включают:
расходы, связанные с производством и реализацией продукции, товаров, работ или услуг;
внереализационные расходы.
Расходы, связанные с производством и реализацией, в свою очередь делят:
на материальные затраты;
на затраты на оплату труда; на суммы начисленной амортизации;
на прочие.
Кроме того, они подразделяются на прямые и косвенные. Так, затраты на оплату труда или суммы амортизации могут относиться как к прямым, так и к косвенным расходам. Разница между ними очень большая.
Прямые расходы распределяют:
в производстве — между незавершенным производством и готовой продукцией. Облагаемую прибыль уменьшают только те из них, которые относятся к готовой продукции, проданной покупателям;
в торговле — между проданными и непроданными товарами.
Облагаемую прибыль уменьшают прямые расходы, которые относятся к проданным товарам.
Косвенные расходы списывают в уменьшение облагаемой прибыли полностью в текущем периоде.
Аналогично учитывают и внереализационные расходы (п. 2 ст. 318 НК). При этом внереализационные расходы на прямые и косвенные не подразделяются.
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Общие принципы определения налоговой базы
Статья 274 Налогового кодекса определяет базу по налогу на прибыль как «денежное выражение» подлежащей налогообложению прибыли. В свою очередь прибыль — это, как правило, полученные фирмой доходы, уменьшенные на сумму ее расходов (ст. 247 НК).
Прибыль — результат вычитания суммы расходов из суммы доходов организации — является объектом налогообложения. База по налогу на прибыль организаций формируется исходя из доходов и расходов, признанных в налоговом периоде.
Прибыль рассчитывают нарастающим итогом с начала налогового периода. По налогу на прибыль — это календарный год.
Доходы (расходы) признаются в том периоде, в котором они имели место (к которому они относятся), независимо от фактического поступления денежных средств или иного имущества (метод начисления).
К доходам относится выручка фирмы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав, а также внереализационные доходы (ст. 248 НК).
Доходы, полученные в натуральной форме, учитывают в целях налогообложения исходя из цены сделки. Ее определяют по статье 105.3 Налогового кодекса. Согласно этой статье, стоимость полученных ценностей определяют исходя из их цены, установленной договором, или рыночной цены. Рыночную цену товаров (работ, услуг) определяют на момент совершения сделки.
К расходам относятся расходы, связанные с производственной деятельностью, и внереализационные расходы.
Налог на прибыль организаций — это прямой налог, его величина прямо зависит от конечных финансовых результатов деятельности организации. Он исчисляется по ставке, устанавливаемой в процентах к налоговой базе.
Как видим, согласно НК, для определения налоговой базы по налогу на прибыль требуется определять учитываемые и признанные в налоговом (отчетном) периоде доходы и расходы по-отдельности.
Минфин обратил на это внимание в письме от 25 октября 2024 г. № 03-03-06/1/104293.
Финансисты напомнили: порядок учета расходов для целей налога на прибыль установлен статьей 272 НК, доходов – статьей 271 НК. Этот порядок не предусматривает включения в налоговую базу сальдо встречных обязательств.
То есть и доходы, и расходы подсчитываются и отражаются в налоговом учете отдельно по каждому виду и контрагенту.
Стоимость безвозмездно переданного имущества и расходов, связанных с ней, в составе расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, учитывать запрещено (п. 16 ст. 270 НК), и на сумму налога на прибыль они не влияют.
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