Что будет с облигациями в 2025 году и стоит ли их покупать: отвечают эксперты

Доходность облигаций в 2024 году была сопоставима с доходностью вкладов, поэтому интерес инвесторов к рынку этих ценных бумаг остается высоким. Облигации традиционно считаются консервативным финансовым инструментом, хотя они торгуются на бирже, а значит, подвержены волатильности.

Разбираемся, какой может быть доходность облигаций в 2025 году, стоит ли их покупать с целью инвестиций и какие виды облигаций могут быть интересны для приобретения.

Что такое облигации простыми словами

Облигация — это долговая ценная бумага, по которой эмитент (тот, кто выпускает облигации) получает деньги в долг от инвесторов. Взамен эмитент гарантирует инвесторам в будущем не только возврат стоимости облигации (номинал), но выплату процентов за пользование средствами (купонный доход).

Величина прибыли, которую инвестор получает в результате приобретения облигаций, называется доходностью облигаций.

Облигации также называются бондами. Облигация подразумевает фиксированные условия, то есть эмитент обязан платить процент (купон) в четко фиксированные сроки и в фиксированном объеме.

Облигации часто сравнивают с вкладами, при этом доходность облигаций, как правило, выше ставок по депозитам из-за наличия рыночных рисков и риска дефолта у компании-эмитента.

Выделяют несколько типов облигаций, отличающихся условиями выпуска, обращения и, как следствие, доходностью.

В зависимости от типа эмитента выделяют облигации:

государственные (облигации федерального займа — ОФЗ, доступные частным инвесторам; купонные облигации Банка России — КОБР, доступные только банкам);

региональные и муниципальные (выпускает субъект или муниципалитет РФ);

корпоративные облигации (выпускает компания или организация).

По валюте номинала существуют облигации:

рублевые;

валютные (такие облигации называются еврооблигациями вне зависимости от валюты эмиссии).

В 2022 году на российском рынке появился новый инструмент — замещающие облигации. Это облигации, выпущенные на российском рынке, которые инвесторы могут получить взамен ранее выпущенных еврооблигаций того же эмитента. Параметры таких облигаций аналогичны параметрам замещаемых еврооблигаций.

По сроку обращения выделяют облигации:

краткосрочные (срок обращения до года);

среднесрочные (от года до пяти лет);

долгосрочные (более пяти лет).

По виду дохода облигации могут быть:

купонные (фиксированная и гарантированная выплата купона в четко установленный срок);

дисконтные, бескупонные (нет выплаты купона, облигации размещаются ниже номинальной стоимости, а доход складывается за счет разницы между ценой покупки и ценой погашения/продажи);

с переменным купоном (купон меняется в зависимости от конъюнктуры рынка);

с плавающим купоном (процентная ставка привязана к какому-то индикатору, это может быть ключевая ставка ЦБ, индекс потребительских цен, курс доллара и т. д.).

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Что происходило на рынке облигаций в 2024 году

В 2024 году российские эмитенты активно размещали облигации. По данным Cbonds, в январе — ноябре 220 эмитентов разместили на российском рынке 1151 выпуск долговых бумаг на сумму более 4,43 трлн рублей. За весь 2023 год 214 эмитентов разместили 790 выпусков на сумму более 4,29 трлн рублей.

В 2024 году доходность облигаций на российском фондовом рынке росла и была сопоставима с доходностью депозитов, хотя к концу года несколько отстала от нее.

Согласно данным ЦБ, средняя максимальная процентная ставка по вкладам десяти крупнейших по объему депозитов банков в первой декаде декабря составила 22,08%. В то же время доходность композитных индексов облигаций Московской биржи RUABICP (отражает динамику изменения рыночной цены бумаг) и RUABITR (учитывает как изменение цены, так и купонный доход) составляет 17,85%.

Доходность индексов гособлигаций RGBI и RGBITR составляет 16,36%, индексов корпоративных облигаций RUCBCPNS и RUCBTRNS — 23,17% (по данным на конец торговой сессии 26 декабря).

На фоне роста доходности облигаций стоимость самих облигаций снижалась, свидетельствует динамика индексов гособлигаций Мосбиржи. Индекс RUABITR с начала года снизился на 3,3%. Индексы гособлигаций RGBI и RGBITR сократились на 12,4% и 2,6% соответственно, индекс корпоративных облигаций RUCBCPNS снизился на 8,3%, другой индекс корпоративных облигаций — RUCBTRNS — вырос на 2,1%.

Советник генерального директора ИК «Иволга капитал» Андрей Хохрин отмечает, что доходность некоторых высокодоходных облигаций на конец 2024 года достигает 40%, долгосрочных ОФЗ — находится в диапазоне 12–17%.

Аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов обращает внимание, что до декабрьского решения Банка России о сохранении уровня ключевой ставки на уровне 21% доходность облигаций была еще выше.

Доходность облигаций в этом году росла вслед за ростом ключевой ставки Банка России, говорят эксперты. При этом рост ставки ЦБ привел к снижению стоимости бумаг, отмечают они.

Высокий уровень ключевой ставки, ожидания ее дальнейшего повышения и последующего сохранения на длительный период времени способствовали обновлению исторических ценовых минимумов на рынке гособлигаций (ниже уровней 2014 и 2022 годов), говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич отмечает, что на этом фоне валовый убыток по индексу RGBI по итогам года составляет примерно 2%. Несколько лучше, по его словам, в 2024 году показали себя корпоративные бумаги с фиксированным купоном: валовая доходность индекса Cbonds за год составляет около 9%.

Индекс высокодоходных облигаций по итогам года принесет инвесторам доход в размере всего лишь 2% из-за роста кредитных рисков и более сильного падения котировок, обращает внимание эксперт.

Максимальную доходность в 2024 году инвесторам принесли флоатеры. Доходность индекса Мосбиржи облигаций с переменным купоном составила 16%, что немного ниже среднего уровня ключевой ставки в текущем году (17,5%), говорит Грицкевич.

Негативным фактором для облигаций в валюте и замещающих бондов также был уход с российского рынка иностранных инвесторов после введения санкций против Мосбиржи, говорит Бороданов. При этом из-за высоких банковских ставок наблюдалось большое количество корпоративных дефолтов, что привело к росту доходности высокодоходных облигаций и бумаг «третьего эшелона», добавляет он.

Что будет влиять на рынок облигаций в 2025 году

По мнению Бороданова, рост объема рынка облигаций в 2025 году замедлится. Как минимум в первые два квартала количество и объем первичных размещений бондов будут ниже показателей 2024 года, говорит он.

Ключевым фактором, который будет определять динамику стоимости облигаций и динамику доходности бумаг, будет денежно-кредитная политика (ДКП) Банка России, отмечают эксперты.

Грицкевич считает, что в базовом сценарии в 2025 году начнется цикл снижения ключевой ставки. Это должно позитивно отразиться практически на всех секторах российского рынка, включая акции и облигации, говорит он.

Текущая ключевая ставка приведет к замедлению роста ВВП уже в I квартале 2025 года, что охладит инфляцию, отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Это приведет к снижению ключевой ставки до 16% к концу 2025 года, прогнозирует он.

Кравченко считает, что только устойчивое и значимое замедление инфляции и соответствующее смягчение риторики Центрального банка РФ могут привести к полноценной тенденции к росту цен на облигации. «Но для этого может потребоваться еще не один месяц или даже квартал», — считает он.

Будут ли расти доходность облигаций и их стоимость в 2025 году

Если ЦБ РФ все же поднимет ставку до 23%, как это ожидалось ранее, негативная динамика рынка облигаций продолжится, отмечает Бороданов. Но сохранение негативной динамики длительное время, по его мнению, маловероятно.

По этой причине эксперт не ожидает дальнейшего роста доходности облигаций в 2025 году. Как максимум она может вернуться к пиковым значениям декабря, а затем начнет снижение, говорит он.

Хохрин отмечает, что сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 21% сделает облигации стабильным активом, то есть их цена перестанет снижаться. При этом сохранение ставки на текущем уровне гарантирует высокую доходность облигаций, обращает внимание он.

«Сейчас основная масса корпоративных бумаг имеет доходность около 30% годовых или выше. На эту доходность и можно рассчитывать в ближайшие месяцы», — говорит эксперт.

Грицкевич отмечает, что в случае снижения ключевой ставки наибольшую доходность будут демонстрировать долгосрочные ОФЗ с фиксированным купоном, которые уже начали восстанавливаться после сохранения ключевой ставки в декабре. По оценке Короева, при снижении ставки до 16% к концу 2025 года доходность десятилетних ОФЗ будет составлять 12,5–13%.

Стоит ли инвестировать в облигации в 2025 году

Российские частные инвесторы традиционно предпочитают инвестиции в облигации инвестициям в акции. Например, в 2023 году частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Мосбирже более 1,1 трлн рублей, из них в облигации — 715 млрд рублей (72% — в корпоративные облигации, 28% — в ОФЗ и региональные облигации).

По мнению Кравченко, привлекательность рублевых облигаций сохраняется до сих пор и в начале 2025 года может достигнуть своего пика.

«Рынок облигаций сейчас дает инвесторам возможность зафиксировать просто невероятную доходность», — говорит Бороданов. Доходность облигаций в III и IV кварталах 2024 года стабильно обгоняла вклады, замечает он.

Хохрин добавляет, что инвесторы могут рассчитывать на доходность выше 25% годовых.

По словам Короева, доходность наиболее ликвидных корпоративных облигаций сейчас составляет 25,6%, высокодоходных облигаций — более 30% годовых.

Серьезную конкуренцию облигациям с фиксированным купоном в 2024 году создали фонды денежного рынка и облигации с плавающим купоном (флоатеры), обращает внимание Короев.

Сейчас эти инструменты все еще актуальны, но по мере стабилизации динамики инфляции и роста ожиданий разворота ДКП Банка России будет расти популярность облигаций с фиксированным купоном, отмечает он.

Какие облигации можно рассмотреть для покупки в 2025 году

Кравченко считает, что в случае смягчения ДКП Банка России интерес рынка будет смещаться от облигаций с плавающим купоном к бумагам с фиксированным доходом, но только из числа «свежих» выпусков.

Новые выпуски предлагают рекордные фиксированные регулярные купоны, которые позволят получать доходность «здесь и сейчас» в отличие от «старых» выпусков, доходность которых «зашита» в будущий рост цены и погашение бумаги, отмечает он.

Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич отмечает, что снижение ключевой ставки, которое может начаться во второй половине 2025 года, будет способствовать росту цен облигаций с постоянным купоном, и это будет давать доходность в дополнение к купонным выплатам.

«В ожидании смягчения ДКП инвесторы будут увеличивать долю таких облигаций в своих портфелях, что во второй половине 2025 и в 2026 году может позволить им получить хорошую доходность от этих инструментов», — говорит аналитик.

Бороданов считает, что флоатеры все еще остаются привлекательными для инвесторов, так как предлагают прогнозную доходность на горизонте года не хуже многих выпусков с фиксированным купоном.

Но держатели флоатеров могут столкнуться с сильной нехваткой ликвидности во время начала смягчения ДКП, из-за чего цены на флоатеры могут заметно снизиться, предупреждает он. Поэтому важна диверсификация, подчеркивает эксперт.

Грицкевич считает, что инвесторам целесообразно будет увеличить долю десятилетних ОФЗ с постоянным доходом до 20% всего портфеля облигаций. Для более консервативных инвесторов, по его мнению, целесообразна покупка корпоративных облигаций с рейтингом от «ААА» до «АА» и сроком обращения три года. Доходность таких бумаг сейчас достигает 25–30%, поясняет он.

Основой облигационного портфеля (50–60%) в условиях высокой неопределенности должны оставаться корпоративные флоатеры, уверен Грицкевич. При плавном снижении ключевой ставки до 18% к концу года средняя доходность флоатеров останется привлекательной, считает он.

Для минимизации риска он рекомендует облигации с плавающим купоном со сроком обращения менее двух лет. Также, по мнению эксперта, в портфеле должны присутствовать замещающие облигации для защиты от ослабления рубля. Их доля может составлять 20–40% портфеля облигаций.

Короев рекомендует для приобретения долгосрочные ОФЗ (например, выпуски 26243, 26247, 26241). Для диверсификации портфеля можно использовать также корпоративные и замещающие облигации, говорит аналитик.

Хохорин отмечает, что «Иволга капитал» традиционно рекомендует обратить внимание на высокодоходные облигации (с рейтингами не ниже «BBB»). При грамотном составлении портфеля доходность этого сектора позволяет перекрывать возможные потери от дефолтов эмитентов, говорит он.