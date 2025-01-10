Какие документы нужны для получения вычета на детей

С 2025 года изменился порядок предоставления детских вычетов и увеличился их размер. Рассказываем, какие документы нужны для их получения.

С 2025 года вычеты на детей предоставляются в порядке без заявления. Это происходит при наличии необходимых сведений. В качестве документов, которые подтверждают право на вычет, нужно приложить:

копию свидетельства о рождении или усыновлении ребёнка (нескольких детей);

справку об очном обучении (при наличии детей-студентов);

справку об инвалидности (при получении вычета на ребенка-инвалида);

справку 2-НДФЛ с предыдущего места работы, если сотрудник устроился не с начала года.

Если дети сотрудника учатся в школе, предоставлять справку об обучении не нужно.

Размеры вычетов такие: на второго ребенка — 2 800 руб., на третьего и каждого последующего — 6 000 руб.