Что запретят россиянам в 2025 году

С нового года, как обычно, вступают в силу новые запреты и ограничения, которые нам придется учитывать в своей повседневной жизни.

Запрет на дарение недвижимости без нотариуса

Напомню, что еще сейчас подарить недвижимость можно путем обычного составления простого письменного договора и, подав документы в МФЦ (или напрямую в Росреестр), зарегистрировать переход прав собственности от дарителя к одаряемому (обращаться к нотариусу в обязательном порядке придется только, если вы осуществляете дарение доли в недвижимости).

Но уже с 13 января 2025 года, то есть практически сразу после новогодних праздников, подарить недвижимость без участия в этой сделке нотариуса будет невозможно. Простой письменный договор уже не примут в Росреестре.

Плюсы и минусы нововведения очевидны. С одной стороны, сделки дарения будут более защищенными. Не забываем, что нотариус теперь несет ответственность за удостоверенные им сделки. Кроме того, через нотариуса их будут регистрировать быстрее.

Но с другой стороны, расходы на совершение сделок дарения вырастут более чем в 10 раз. Во-первых, в 2025 году сразу в два раза вырастет госпошлина — с 2000 руб. до 4000 руб. для граждан. А во-вторых, помимо госпошлины теперь еще придется оплачивать нотариальные услуги:

1. По федеральному тарифу (0,5% от стоимости недвижимости, но не более 20 000 руб.)

2. По региональному тарифу (конкретный размер утверждается региональными властями, например, в Москве региональный тариф составляет 7700 руб., в СПб — 6700 руб.).

Таким образом, например, за дарение квартиры в Санкт-Петербурге до конца 2024 года обойдется в 2000 руб., а после 13 января 2025 года уже придется заплатить 30700 руб., то есть расходы сразу возрастут в 15 раз.

Новые ограничения для дачников и землевладельцев

Здесь следует выделить сразу 2 важных требования, подкрепленных ограничением в правах:

1. Использование земли по целевому назначению

Если у вас есть земельный участок и вы его не осваиваете с точки зрения целевого назначения земли, то с 1 марта 2025 года начнет свое течение трехлетний срок, во время которого владелец земли должен будет выполнить необходимый ряд действий по освоению участка.

Эти действия будут являться обязательными, и их полный перечень, утвержденный Правительством, должен появиться уже в начале следующего года.

Невыполнение действий из перечня в течение трех лет, то есть до 1 марта 2028 года, повлечет за собой наказание для нерадивых владельцев. Сначала прилетит штраф, затем еще и еще, а потом местные власти рассмотрят вопрос об изъятии земельного участка.

2. Не только дом, но и все строения и постройки на участке должны быть поставлены на кадастровый учет

Времени для того, чтобы узаконить все постройки на вашем участке, остается немного — всего 3 месяца. Уже после 1 марта 2025 года владельцев земли начнут реально штрафовать за незарегистрированные сараи и прочие строения. Для выявления нарушителей будут использоваться дроны для осуществления видеосъемки местности.

Ограничения на кредиты

В 2025 году ЦБ намерен продолжить ужесточение регулирования в сфере кредитования.

Так, с первого апреля ЦБ будет устанавливать лимиты на потребительские кредиты под залог недвижимости. А с первого июля ЦБ начнет ограничивать выдачу ипотечных кредитов на покупку жилья в новостройке или в уже построенном доме.

Запреты для владельцев животных

О том, что обращение с животными должно быть ответственным, принято уже немало законов и правил. Но до сих пор не было установлено конкретное наказание для недобросовестных владельцев животных за несоблюдение правил.

Штрафы или уголовная ответственность наступала только в самых вопиющих случаях, которые были сопряжены с рядом негативных последствий.

Но с 2025 года нерадивым владельцам животных придется платить штраф непосредственно за сам факт нарушения правил, касающихся содержания и обращения с животными. Правда, пока такой штраф будет небольшим, от 1500 до 3000 тысяч рублей.