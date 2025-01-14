Обзоры для бухгалтера

Как подготовиться к отчетной компании в Росприроднадзор, принципы и основные элементы учетной политики, как эффективно вести бизнес. Обзор мероприятий с 15 по 31 января

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

Кликайте на название мероприятия, чтобы почитать подробную программу и записаться.

15 января. Статистическая отчетность в РПН за 2024 год

Время: 15:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Как собрать и сформировать данные по выбросам за год.

  2. Как подготовить данные по отходам и рекультивации за 2024 год.

  3. Кто, когда и как должен отчитываться по рекультивации земель.

  4. Как заполнить формы в Контур.Экстерне.

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22 января. Контроль над бизнесом при владении несколькими партнерами. Как избежать корпоративных конфликтов

Время: 10:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Корпоративные конфликты.

  2. Владения собственниками «за реестром».

  3. Чем опасно такое владение и возможные последствия.

  4. Механизмы защиты.

  5. Корпоративный договор. Преимущества и недостатки.

  6. Опцион на заключение договора купли-продажи доли. Преимущества и недостатки.

  7. Ответы на вопросы.

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28 января. ПБУ 1/2008 «Учетная политика»

Время: 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Что такое учетная политика и для чего она создается?

  2. Состав учетной политики.

  3. Порядок формирования учетной политики.

  4. Нужно ли ежегодно составлять учетную политику?

  5. В каких случаях можно изменять учетную политику?

  6. Раскрытие учетной политики.

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29 января. Внутренние источники эффективности бизнеса в условиях дефицита персонала

Время: с 10:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Организационная структура, распределение полномочий и ответственности.

  2. Система материального премирования на основе KPI.

  3. Мотивация ключевых для бизнеса руководителей программой «Золотой легион».

  4. Оценка и ротация персонала по методу DISC.

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Презентация курса «Финансовый директор». Финансовый анализ и диагностика бизнеса

Время:

Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, дом 7, стр. 2, 7, oф.

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Финансовый анализ и диагностика бизнеса.

  2. Практическое Бюджетирование.

  3. Выбор оптимальной формы финансирования.

  4. Дивидендная политика компании.

  5. Управление оборотным капиталом компании.

  6. Практический расчет оценки стоимости компании доходным методом.

  7. Анализ инвестиционных проектов.

  8. Риск-менеджмент.

  9. Антикризисное управление.

  10. Особенности работы с предприятиями, зарегистрированными в оффшорных зонах.

  11. Управленческий учет в отдельной компании.

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SAP/ERP для работы и прохождения тестирования при трудоустройстве

Время:

Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.

Стоимость: 19 990 ₽

Программа:

  1. Глава 1. Первые шаги в системе.

  2. Глава 2. Ввод операций по счетам главной книги.

  3. Глава 3. Процесс закупки.

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Презентация квалификации CPA — самые востребованные финансисты в бизнесе

Время:

Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Концептуальные основы подготовки и составления финансовой отчетности.

  2. Новая модель признания выручки, договора с покупателями.

  3. Дебиторская задолженность Запасы. Дисконтирование. Практика решения задач.

  4. Основные средства. Нематериальные активы.

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Презентация квалификации CPA для управления финансами компании (Финансовый «МВА»)

Время:

Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Финансовый учет (МСФО).

  2. «Управленческий учет».

  3. «Налоги, Право».

  4. «Аудит МСА».

  5. «Финансовый менеджмент».

Знания по всем этим курсам объединены в единую полную логичную систему.

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