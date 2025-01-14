Как подготовиться к отчетной компании в Росприроднадзор, принципы и основные элементы учетной политики, как эффективно вести бизнес. Обзор мероприятий с 15 по 31 января

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15 января. Статистическая отчетность в РПН за 2024 год
Время: 15:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Как собрать и сформировать данные по выбросам за год.
Как подготовить данные по отходам и рекультивации за 2024 год.
Кто, когда и как должен отчитываться по рекультивации земель.
Как заполнить формы в Контур.Экстерне.
22 января. Контроль над бизнесом при владении несколькими партнерами. Как избежать корпоративных конфликтов
Время: 10:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Корпоративные конфликты.
Владения собственниками «за реестром».
Чем опасно такое владение и возможные последствия.
Механизмы защиты.
Корпоративный договор. Преимущества и недостатки.
Опцион на заключение договора купли-продажи доли. Преимущества и недостатки.
Ответы на вопросы.
28 января. ПБУ 1/2008 «Учетная политика»
Время: 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Что такое учетная политика и для чего она создается?
Состав учетной политики.
Порядок формирования учетной политики.
Нужно ли ежегодно составлять учетную политику?
В каких случаях можно изменять учетную политику?
Раскрытие учетной политики.
29 января. Внутренние источники эффективности бизнеса в условиях дефицита персонала
Время: с 10:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Организационная структура, распределение полномочий и ответственности.
Система материального премирования на основе KPI.
Мотивация ключевых для бизнеса руководителей программой «Золотой легион».
Оценка и ротация персонала по методу DISC.
Презентация курса «Финансовый директор». Финансовый анализ и диагностика бизнеса
Время: —
Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, дом 7, стр. 2, 7, oф.
Стоимость: бесплатно
Финансовый анализ и диагностика бизнеса.
Практическое Бюджетирование.
Выбор оптимальной формы финансирования.
Дивидендная политика компании.
Управление оборотным капиталом компании.
Практический расчет оценки стоимости компании доходным методом.
Анализ инвестиционных проектов.
Риск-менеджмент.
Антикризисное управление.
Особенности работы с предприятиями, зарегистрированными в оффшорных зонах.
Управленческий учет в отдельной компании.
SAP/ERP для работы и прохождения тестирования при трудоустройстве
Время: —
Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.
Стоимость: 19 990 ₽
Глава 1. Первые шаги в системе.
Глава 2. Ввод операций по счетам главной книги.
Глава 3. Процесс закупки.
Презентация квалификации CPA — самые востребованные финансисты в бизнесе
Время: —
Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.
Стоимость: бесплатно
Концептуальные основы подготовки и составления финансовой отчетности.
Новая модель признания выручки, договора с покупателями.
Дебиторская задолженность Запасы. Дисконтирование. Практика решения задач.
Основные средства. Нематериальные активы.
Презентация квалификации CPA для управления финансами компании (Финансовый «МВА»)
Время: —
Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.
Стоимость: бесплатно
Финансовый учет (МСФО).
«Управленческий учет».
«Налоги, Право».
«Аудит МСА».
«Финансовый менеджмент».
Знания по всем этим курсам объединены в единую полную логичную систему.
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