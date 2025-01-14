Как подготовиться к отчетной компании в Росприроднадзор, принципы и основные элементы учетной политики, как эффективно вести бизнес. Обзор мероприятий с 15 по 31 января

Время: 15:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

Как собрать и сформировать данные по выбросам за год.

Как подготовить данные по отходам и рекультивации за 2024 год.

Кто, когда и как должен отчитываться по рекультивации земель.