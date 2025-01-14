Инструкция для блогеров по регистрации в Роскомнадзоре

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Кто из блогеров должен регистрироваться в Роскомнадзоре.

Как пройти регистрацию.

Существуют ли штрафы за уклонение от регистрации.

Кто из блогеров должен регистрироваться в Роскомнадзоре

С ноября 2024 года всех популярных блогеров, число подписчиков которых перевалило за 10 000, правительство настоятельно приглашает пройти регистрацию в Роскомнадзоре (закон от 08.08.2024 № 303-ФЗ).

Роскомнадзор подчиняется Минцифры, которое наделило его особыми полномочиями в области интернета и других средств коммуникации.

Регистрация должна защитить блогеров от двойников и мошенников. Зарегистрированный аккаунт повысит доверие аудитории и рекламодателей.

Регистрацию должны пройти блогеры десятитысячники, которые ведут свою деятельность на сайтах и соцсетях, включенных в реестр Роскомнадзора. Пока таких 14: «Одноклассники», «Вконтакте», YouTube, «Дзен», Pinterest, Likee, Yappy, Rutube, LiveJournal, «Пикабу», Telegram, TikTok, Twitch и Discord.

Если у одного и того же блогера есть аналогичные странички в разных соцсетях, то регистрировать придется каждую из них.

Исключение составляют сайты, не перечисленные в реестре.