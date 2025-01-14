Инструкция для блогеров по регистрации в Роскомнадзоре

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Смотрите мини-курс, узнаете за пару минут:
Кто из блогеров должен регистрироваться в Роскомнадзоре.
Как пройти регистрацию.
Существуют ли штрафы за уклонение от регистрации.
Кто из блогеров должен регистрироваться в Роскомнадзоре
С ноября 2024 года всех популярных блогеров, число подписчиков которых перевалило за 10 000, правительство настоятельно приглашает пройти регистрацию в Роскомнадзоре (закон от 08.08.2024 № 303-ФЗ).
Роскомнадзор подчиняется Минцифры, которое наделило его особыми полномочиями в области интернета и других средств коммуникации.
Регистрация должна защитить блогеров от двойников и мошенников. Зарегистрированный аккаунт повысит доверие аудитории и рекламодателей.
Регистрацию должны пройти блогеры десятитысячники, которые ведут свою деятельность на сайтах и соцсетях, включенных в реестр Роскомнадзора. Пока таких 14: «Одноклассники», «Вконтакте», YouTube, «Дзен», Pinterest, Likee, Yappy, Rutube, LiveJournal, «Пикабу», Telegram, TikTok, Twitch и Discord.
Если у одного и того же блогера есть аналогичные странички в разных соцсетях, то регистрировать придется каждую из них.
Исключение составляют сайты, не перечисленные в реестре.
Как только соцсеть показала блогеру, что подписчиков 10 000 и более, пора вставать на учет.
Как пройти регистрацию
Сделать сейчас это можно только одним способом — через личный кабинет Госуслуг. Учетная запись должна быть подтвержденная.
Для регистрации понадобится следующая информация:
название соцсети;
наименование страницы;
ссылка;
электронный адрес или номер телефона, на которые зарегистрирован канал;
контакты администратора страницы.
Несовершеннолетних блогеров, регистрируют их родители или опекуны.
Роскомнадзор присваивает каждому регистрирующемуся блогеру уникальный номер, который нужно прикрепить сообщением или разместить в описании страницы.
Его размещают на время проверки, которая не должна превышать 10 рабочих дней. Без этого временного знака вам откажут в полной регистрации и придется подавать заявку заново.
О том что регистрация прошла успешно, блогер получит уведомление в ЛК Госуслуг.
После этого блогер может разместить на своей странице ссылку на эту запись.
Существуют ли штрафы за уклонение от регистрации
Штрафы за уклонение от регистрации еще не ввели, но негативную реакцию можно ощутить уже сейчас:
нельзя репостить информацию с незарегистрированных страниц;
нельзя размещать рекламу;
ограничен доступ пользователей;
нельзя просить и пользоваться донатами.
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