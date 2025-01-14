Антирейтинг: 10 регионов, где в 2025 году максимально подорожают коммунальные услуги

В ноябре прошлого года Правительство утвердило значения предельных индексов, в рамках которых будет происходить повышение коммунальных платежей с 1 июля 2025 г. (Распоряжение Правительства от 15.11.2024 N 3287-р).

Но когда главы регионов в декабре 2024 года утвердили окончательные значения этих индексов, антирейтинг регионов с самым высоким подорожанием ЖКУ изменился.

Реальные значения индексации оказались намного выше, нежели были обозначены федеральным правительством: некоторые регионы воспользовались их правом выйти за пределы установленного максимума при обосновании уважительной причины.

С учетом этого представлю вашему вниманию 10 регионов, в которых коммунальные услуги в 2025 году подорожают больше всего.

10 место — Новгородская область. Предельный индекс подорожания ЖКУ утвержден также на максимальном уровне, заданном федеральным правительством — 19,8% (Указ Губернатора Новгородской области от 13.12.2024 № 703).

9 место — Челябинская область. Здесь удалось удержать рост стоимости ЖКУ на среднем уровне заданного правительством интервала: в Челябинске, Магнитогорске и Копейске — 19,9%, в остальных районах — 18% (при том, что федеральное правительство обозначило максимум в 22,8%) (Постановление Губернатора Челябинской области от 12.12.2024 № 666).

8 место — Республика Ингушетия. Для Малгобекского района утвержден наибольший индекс повышения — 21,14%, в остальных районах разброс коэффициентов индексации составляет от 14,82 до 20,18% (Указ Главы Республики Ингушетия № 279 от 28 декабря 2024 г.).

7 место — Республика Северная Осетия — Алания. Коммунальные услуги подорожают на 21,2% (Указ Главы Республики Северная Осетия — Алания от 17.12.2024 № 460).

6 место — Кемеровская область — Кузбасс. В большинстве районов индексация коммунальных тарифов произойдет также по верхнему уровню (21,9%). Только для 4 сельских поселений утвержден индекс в 19,8% (Постановление Губернатора Кемеровской области — Кузбасса от 19.12.2024 № 144-пг).

5 место — Республика Татарстан. Здесь подорожание ЖКУ будет неоднородным. В Казани, Набережных Челнах — на максимум (22,3%), в большинстве остальных районов — на 17,5% (Указ Раиса Республики Татарстан от 14.12.2024 № 962).

4 место — Республика Дагестан. За рамки предельного значения индексов не вышли, но также применили верхнюю (максимальную) планку. Подорожание коммунальных услуг составит 22,3% (Указ Главы Республики Дагестан № 185 от 13 декабря 2024 г.).

3 место — Архангельская область. Здесь также применили все допустимые федеральным правительством максимумы и утвердили индексацию стоимости ЖКУ на 24,8% (Указ губернатора Архангельской области от 12.12.2024 № 133-у).

2 место — Пермский край. Здесь подорожание коммунальных услуг составит 25,3% (Указ губернатора Пермского края от 13.12.2024 № 106).

1 место в антирейтинге заняла Республика Мордовия. При обозначенном Правительством интервале подорожания от 18% до 22,8% ЖКУ подорожают на 39,2% (в Саранске). В остальных городских и сельских поселениях коэффициенты подорожания находятся в интервале от 18% до 32,64% (Указ Главы Республики Мордовия от 13.12.2024 № 328-УГ).

Обращаю ваше внимание, что на утвержденные индексы подорожает совокупный ежемесячный платеж за коммунальные услуги — т. е. какие-то услуги больше, какие-то меньше. Но сверх этого идет индексация взносов на капитальный ремонт и тарифов на услуги управляющих организаций.