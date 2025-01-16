Три ошибки при составлении завещания, из-за которых суд может его отменить

Завещание позволяет решить многие вопросы по передаче своего имущества по наследству, главное — грамотно воспользоваться этим инструментом, не допуская ошибок, ведущих к отмене завещания судом. Разберем наиболее серьезные из них.

1. Незаконная подпись

Завещание обязательно должно быть подписано гражданином собственноручно. Лишь в исключительных случаях закон допускает подпись другого лица (рукоприкладчика) — если сам завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может сам расписаться на завещании (ст. 1125 ГК).

Привлечение рукоприкладчика сопровождается рядом особых формальностей, но самое главное — должен соблюдаться законодательный запрет на привлечение в качестве рукоприкладчика лица, прямо или косвенно заинтересованного в завещании.

Поэтому рукоприкладчиком не может выступать ни сам наследник по этому завещанию, ни его близкие родственники (дети, супруг, родители) (ст. 1124 ГК).

Недавно Верховный суд подтвердил незаконность завещания, на котором расписался в качестве рукоприкладчика отец наследницы (№16-КГ24-30-К4).

2. Присутствие заинтересованных лиц

Помимо рукоприкладчика, особые требования предъявляются ко всем лицам, которые присутствуют при составлении и удостоверении завещания. Верховный суд уже неоднократно в своих решениях подтверждал, что оформление завещания в присутствии наследника, указанного в завещании, или его ребенка, супруга, родителя, влечет отмену завещания (п. 27 ПП ВС от 29.05.2012 № 9).

Достаточно лишь доказать, что рядом с завещателем на момент подписания им завещания находился кто-то из вышеуказанных лиц (см., например: определение ВС № 14-КГ18-28).

3. Непонимание

Даже если человек был полностью дееспособен на момент составления завещания, это не защитит на 100% от отмены его завещания в будущем. Если после смерти завещателя кто-то поставит перед судом вопрос о недействительности завещания ввиду неспособности покойного понимать значение своих действий, суд назначит посмертную экспертизу.

И если эксперты признают, что он по состоянию здоровья не мог понимать значение своих действий или руководить ими, суд отменит завещание. Причем, даже справка от психиатра, полученная гражданином перед составлением завещания, может не помочь, т.к. заключение судебного эксперта имеет большую доказательственную силу по сравнению с любой справкой (см. например: Восьмой КСОЮ, № 8Г-1513/2023).