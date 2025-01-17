Что будет, если упрощенец не укажет в кассовом чеке ставку НДС

Если с 2025 года упрощенцу нужно уплачивать НДС, то и в кассовых чеках необходимо указывать налог и его ставку. Рассказываем, какие санкции будут, если этого не сделать.

Ч. 4 ст. 14.5 КоАП устанавливает административную ответственность за применение ККТ с нарушением условий использования, установленных законодательством:

предупреждение;

штраф для должностных лиц от 1,5 до 3 тыс. руб., а для юридических — от 5 до 10 тыс. руб.

В частности, указание в кассовом чеке неверной ставки и суммы НДС при отражении полной суммы расчета образует состав административного правонарушения.

В соответствии с ч. 1 и ч. 4 ст. 1.5 КоАП лицо подлежит административной ответственности только в случае, если в правонарушении установлена его вина. Если возникают сомнения в виновности, то они толкуются в пользу этого лица.

Например, отсутствием вины может считаться применение ККТ после 1 января 2025 года с неактуальным ПО в части указания ставки НДС (5 или 7%). Но только при условии, что обновление будет произведено в разумный срок (в пределах первого налогового периода 2025 года) и последующее формирование налоговой отчетности за период будет произведено с расчетом действующей ставки НДС.

До обновления программного обеспечения не будет считаться нарушением ситуация, при которой сумма расчета включает в себя НДС по специальным ставкам, а сведения о расчетах формируются из учетной системы пользователя по ставкам НДС 5 и 7%. Также в чеке должны отражаться:

тег 1105 – «СУММА РАСЧЕТА ПО ЧЕКУ БЕЗ НДС» ;

тег 1183 – «СУММА РАСЧЕТОВ БЕЗ НДС».

А если не обновить программное обеспечение в части указания или расчета ставки НДС в указанные сроки, то это будет считаться бездействием пользователя ККТ. Поэтому по истечении 1 квартала 2025 года привлечение к ответственности по ст. 14.5 КоАП будет считаться правомерным.