Что будет, если упрощенец не укажет в кассовом чеке ставку НДС

Ч. 4 ст. 14.5 КоАП устанавливает административную ответственность за применение ККТ с нарушением условий использования, установленных законодательством:
предупреждение;
штраф для должностных лиц от 1,5 до 3 тыс. руб., а для юридических — от 5 до 10 тыс. руб.
В частности, указание в кассовом чеке неверной ставки и суммы НДС при отражении полной суммы расчета образует состав административного правонарушения.
В соответствии с ч. 1 и ч. 4 ст. 1.5 КоАП лицо подлежит административной ответственности только в случае, если в правонарушении установлена его вина. Если возникают сомнения в виновности, то они толкуются в пользу этого лица.
Например, отсутствием вины может считаться применение ККТ после 1 января 2025 года с неактуальным ПО в части указания ставки НДС (5 или 7%). Но только при условии, что обновление будет произведено в разумный срок (в пределах первого налогового периода 2025 года) и последующее формирование налоговой отчетности за период будет произведено с расчетом действующей ставки НДС.
До обновления программного обеспечения не будет считаться нарушением ситуация, при которой сумма расчета включает в себя НДС по специальным ставкам, а сведения о расчетах формируются из учетной системы пользователя по ставкам НДС 5 и 7%. Также в чеке должны отражаться:
тег 1105 – «СУММА РАСЧЕТА ПО ЧЕКУ БЕЗ НДС»;
тег 1183 – «СУММА РАСЧЕТОВ БЕЗ НДС».
А если не обновить программное обеспечение в части указания или расчета ставки НДС в указанные сроки, то это будет считаться бездействием пользователя ККТ. Поэтому по истечении 1 квартала 2025 года привлечение к ответственности по ст. 14.5 КоАП будет считаться правомерным.
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