Какие выплаты доступны тем, кто отказался от наследства

Если наследник откажется от наследства, он освобождается от долгов наследодателя, но взамен ничего не может получить из имущества покойного. Но даже в этом случае наследник может получить ряд денежных выплат. Сегодня поговорим о них более подробно.

Пенсионные накопления

Правопреемники могут претендовать на страховые взносы, перечисленные на накопительную пенсию и которые находятся на лицевом счете наследодателя, но если при жизни ему не назначались выплаты за счет этих взносов: накопительная пенсия или единовременная выплата.

В этом случае понятие правопреемники не равно понятию наследники.

Дело в том, что страховые взносы не всходят в состав наследства. Они не принадлежат гражданам на праве собственности. Они просто учитываются на их лицевых счетах, формируя пенсионные права. Поэтому правопреемники могут их получить, даже если отказались от наследства.

В первую очередь правопреемников входят дети, родители и супруг покойного. Во вторую очередь — братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

Социальное пособие на погребение

Этот вид выплат полагается не наследникам, а тем, кто взял на себя обязанность по организации умершего. Выплатой пособия занимается СФР. За работающего пенсионера через работодателя. СФР потом возмещает ему расходы.

Военными пенсионерами занимаются соответствующие ведомства: МВД, Минобороны и т.д.

В свое время ВС давал разъяснения, что факт получения пособия на погребение не свидетельствует о фактическом принятии наследства. Поэтому получателю пособия не стоит опасаться того, что его будут атаковать кредиторы умершего.

Не полученная при жизни пенсия

Законом предусмотрены правила пенсионных выплат, которые были начислены покойному при его жизни, но не были им получены.

Их могут получить нетрудоспособные члены семьи пенсионера: дети, супруг, родители т.д., которые проживали с ним совместно на день смерти.

Если обратиться за недополученной пенсии в течение шести месяцев, то данная сумма пенсии не будет включена в состав наследства и будет выплачена этим гражданам.

Если же в течение шести месяцев за недополученной пенсией никто не обратится, то эта сумма будет включена в состав наследства и будет выплачена тем, кто принял наследство.

Компенсация расходов, произведенных в пользу наследодателя

Если гражданин отказался от наследства, это не значит, что он не может требовать компенсации таких расходов с наследников, которые приняли наследство и в том числе и от государства, если наследство никто не принял, и имущество стало выморочным.

Не так давно ВС признал право вдовы на взыскание с городской администрации компенсации ее расходов по выплате ипотечного кредита, который был взят вместе с мужем для покупки квартиры.

Женщина после смерти мужа отказалась принимать наследство, но кредит выплачивала за двоих.

А так как имущество было признано выморочным, то половину расходов на выплату кредита обязали выплатить администрацию.

Законодательство:

Постановление Правительства от 30 июля 2014 г. № 711;

ст. 10 закона от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ;

п. 36 постановления Пленума ВС от 29 мая 2012 г. № 9;

ч. 2 ст. 10 закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;

ч. 3 ст. 26 закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ;

определение ВС №41-КГ23-27-К4.