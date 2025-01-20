Какие критерии риска проверить во избежание налоговой проверки в 2025 году

Налоговые проверки — стресс для любого бизнеса. Инспекторы часто ссылаются на приказ ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333, описывающий критерии риска, для обоснования выездных проверок и доначислений. Знание этих критериев может стать мощным инструментом защиты вашей компании от необоснованных претензий.

Источник: Бухгалтерия.ру

Критерии отбора организаций и ИП для предпроверочного анализа с целью назначения выездной проверки установлены приказом ФНС от 30.05.2007 года № ММ-3-06/333@. Это общедоступная информация, и любая компания может самостоятельно оценить свои риски.



Налоговики ориентируются на 12 контрольных точек. Именно эти параметры требуют постоянного мониторинга с вашей стороны:

Налоговая нагрузка должна быть на уровне среднеотраслевой по региону. Это соотношение уплаченных налогов по данным отчетности налоговых органов и оборота (выручки) организаций по данным Росстата. Средний показатель по отрасли за год можно узнать на сайте ФНС в разделе «Прозрачный бизнес». Оценить свои риски поможет сервис «Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки». Налоговая нагрузка: сравнивайте с показателями от ФНС. Рентабельность. Показатели рентабельности определяются по данным бухгалтерской отчетности. Среднеотраслевые показатели по регионам для организаций на ОСНО можно найти на сайте ФНС. Для оценки рисков подойдет «Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки». Не должно быть убытков течение последних двух лет. Вычеты НДС должны быть в пределах допустимой доли. Высокая доля вычетов по НДС больше либо равна 89% суммы исчисленного НДС за период 12 месяцев. Для определения доли вычетов используют данные декларации по НДС. Расходы должны расти медленнее доходов. Между расходами и доходами должен быть «прибыльный» разрыв, не очень хорошо если цифры по доходам и расходам почти равны. Если у компании наметится перекос в сторону расходов, ИФНС вправе потребовать пояснения. Зарплаты работников должны быть на уровне среднеотраслевой по региону. Определить риск по этому показателю можно на сайте ФНС, сервис «Прозрачный бизнес». Отсутствие договоров с посредниками без наличия цели и здравого смысла. Нет отказов в предоставлении появлений и документов по требованиям ИФНС. Сближение по доходам со спецрежимами. Теперь это стало менее актуально, после повышения разрешенного на УСН дохода до 450 млн рублей. Не должно быть частой смены юрадреса и налоговой инспекции. Желательно, чтобы сфера деятельности не была связана с высокими налоговыми рисками.

Какие критерии риска ФНС удастся использовать в свою пользу

Рентабельность: статистические данные против субъективных оценок

Это один из ключевых критериев. Налоговики сравнивают рентабельность вашей компании со среднеотраслевым показателем. Важно понимать, что этот показатель не является абсолютным. Инспекторы не всегда корректно применяют статистику.

Более подробно рассмотрим на примере. Итак, ситуация следующая: Инспекция доначислила предпринимателю налоги расчетным путем. Из расчета следовало, что затраты ИП составили менее 30% от доходов, а рентабельность — более 240%. Предприниматель возразил, что за проверяемый период средняя рентабельность для его отрасли — транспорт и связь — была равна всего 12% на основании приложения № 4 к приказу № ММ-3- 06/333.

В данном случае судьи пришли к выводу о необоснованности расчета налоговых органов, основанного на расчетном методе, который не учитывал специфику отрасли предпринимателя. Основные моменты, которые могли повлиять на решение суда, следующие:

Сравнение с рыночными данными : Предприниматель предоставил данные по средней рентабельности в своей отрасли (транспорт и связь), что указывает на то, что его финансовые показатели должны анализироваться с учетом общепринятых значений для этой специфической сферы. Рентабельность более 240% в данном контексте может быть существенно выше среднестатистических значений и не отражать реальную экономическую ситуацию.

Отсутствие надлежащих доказательств : Налоговая служба не предоставила достаточных доказательств для обоснования своих расчетов, которые бы подтверждали, что указанные экономические показатели (такие, как рентабельность и затраты) действительно применимы к предпринимателю.

Методические подходы к установлению налоговой базы: Судьи могли подчеркнуть, что расчет налогов не может быть произвольным и должен учитывать реальные условия ведения бизнеса, в противном случае это приводит к неверному определению налоговых обязательств.

Таким образом, указанные факторы могли существенно повлиять на решение суда о том, что расчет налогового органа оказался необоснованным, и соответственно, предприниматель был вправе настаивать на учете реальных условий своей деятельности.

Налоговая нагрузка

Низкая налоговая нагрузка сама по себе не является доказательством недобросовестности. ФНС должна доказать связь низкой нагрузки с противоправной деятельностью, представив убедительные доказательства. Суды неоднократно подтверждали эту позицию.

Постановления АС Уральского (от 22.03.2024 № А50-17706/2022), Поволжского (от 24.01.2024 № А55-37569/2022) и Центрального (от 07.11.2017 № А62-6233/2016) округов указывают на необходимость комплексного анализа, а не простого сравнения налоговой нагрузки с среднеотраслевым показателем.

Более того, без обоснованного расчета налоговой нагрузки, представленного налоговым органом, суд не примет во внимание данный аргумент (Постановление АС Уральского округа от 05.05.2023 № А50-516/2022).

Важно отметить, что сравнение должно производиться с сопоставимыми данными за аналогичный период, а не с текущими среднеотраслевыми показателями, которые постоянно меняются, а сравнивать необходимо со среднеотраслевой.

Заработная плата

Еще один критерий — уровень заработной платы сотрудников. Здесь также важен комплексный подход. Низкая зарплата может быть связана с особенностями отрасли, региональными факторами или иными объективными обстоятельствами.

Простое утверждение о занижении зарплаты без подтверждающих доказательств не будет принято судом. Необходимо представить обоснование уровня заработной платы, учитывая специфику деятельности, квалификацию персонала и рыночную ситуацию.

Важность документального подтверждения

Во всех спорах с налоговой инспекцией ключевое значение имеет тщательное документальное оформление всех операций. Все расходы, доходы и другие экономически значимые показатели должны быть подтверждены первичными документами, соответствующими требованиям законодательства. Это позволит успешно опровергнуть претензии налоговиков и защитить свою компанию.

Сотрудничество с поставщиками и подрядчиками, которые не размещают рекламу и не имеют своего сайта

Налоговые органы действительно акцентируют внимание на некоторых признаках, которые могут указывать на риск уклонения от налогообложения, в том числе на отсутствие рекламы или сайта у контрагентов.

Однако суды, как показывает практика, принимают во внимание специфику бизнеса и рынка.

Согласно постановлениям АС Поволжского от 04.06.2024 № А65-18743/2023, от 19.01.2024 № А55-15408/2023, Уральского от 30.05.2023 № А76-605/2022 округов, суды приняли во внимание, что для некоторых компаний наличие сайта или активная реклама могут быть не столь значительными факторами, особенно если они работают на узких и специализированных рынках или с ограниченным числом заказчиков.

Такой подход позволяет различать компании, которые действительно могут вести добросовестный бизнес, от тех, чьи методы ведения деятельности вызывают подозрения.

Важно, чтобы компании могли обосновать свои партнерские отношения и подтвердить легитимность своих контрагентов, даже если у последних нет традиционных инструментов продвижения.