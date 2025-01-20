Как отразить субсидию на модернизацию основного средства по трехстороннему договору

Если организация заключила трехсторонний договор, по которому исполнитель провел ей модернизацию ОС, а вторая сторона выделила субсидию и оплатила эту услугу, то организации необходимо отразить такие операции в бухгалтерском учете. Рассказываем, как это правильно сделать.

Согласно п. 4.1 ст. 271 НК субсидии, которые получены на финансирование расходов, связанных с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и техническим перевооружением амортизируемого имущества, учитываются по мере признания расходов, фактически осуществленных за счет этих средств.

Затраты на модернизацию включаются в стоимость ОС и списываются в расходы по мере амортизации.

Одновременно по мере отнесения в состав расходов затрат на модернизацию посредством начисления амортизации этого ОС, в составе доходов ежемесячно включается часть субсидии. Это происходит пропорционально расходу по модернизации, признанному в текущем периоде в составе амортизации в общем объеме расходов на модернизацию.

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Отражение субсидии производится в соответствии с Положением «‎Учет государственной помощи»‎ ПБУ 13/2000. Если субсидия получена на модернизацию ОС, которая приводит к увеличению его стоимости, то она учитывается как средства на финансирование капитальных затрат организации согласно п. 4 ПБУ 13/2000.

Проводки будут такими: