Как отразить субсидию на модернизацию основного средства по трехстороннему договору

Согласно п. 4.1 ст. 271 НК субсидии, которые получены на финансирование расходов, связанных с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и техническим перевооружением амортизируемого имущества, учитываются по мере признания расходов, фактически осуществленных за счет этих средств.
Затраты на модернизацию включаются в стоимость ОС и списываются в расходы по мере амортизации.
Одновременно по мере отнесения в состав расходов затрат на модернизацию посредством начисления амортизации этого ОС, в составе доходов ежемесячно включается часть субсидии. Это происходит пропорционально расходу по модернизации, признанному в текущем периоде в составе амортизации в общем объеме расходов на модернизацию.
А чтобы разобраться в деталях признания доходов и расходов, а также понять: как вести бухгалтерский учет, можно пройти онлайн-курс «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Программа обновлена с учетом налоговой реформы-2025: теперь там есть новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС на ОСНО и УСН. На курсе вы получите базовые знания по всем участкам и отработаете навыки на реальных задачах 2025 года. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 75% за 4 899 рублей вместо 19 900 рублей.
Отражение субсидии производится в соответствии с Положением «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000. Если субсидия получена на модернизацию ОС, которая приводит к увеличению его стоимости, то она учитывается как средства на финансирование капитальных затрат организации согласно п. 4 ПБУ 13/2000.
Проводки будут такими:
Начисление целевого финансирования: Дт 76 (компания, выдавшая субсидию) — Кт 86.
Получение субсидии: Дт 60 (исполнитель) — Кт 76 (компания, выдавшая субсидию).
Отражение затрат на модернизацию: Дт 08 — Кт 60 (исполнитель).
Отнесение затрат на модернизацию к увеличению стоимости ОС: Дт 01 — Кт 08.
Ежемесячное начисление амортизации после модернизации: Дт 20 — Кт 02.
Ежемесячное начисление суммы, равной сумме амортизации с модернизации: Дт 86 — Кт 98.
Ежемесячное признание прочего дохода в сумме амортизации в части модернизации: Дт 98 — Кт 91.1.
Начать дискуссию