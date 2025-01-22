Как организации на ОСНО учесть в расходах услуги маркетплейса

Организации на ОСНО, которые занимаются онлайн-торговлей, вправе учесть в расходах услуги маркетплейса. Рассказываем, как это правильно сделать.

Вознаграждение агента по отчету входит в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 264 и пп. 3 п. 7 ст. 272 НК.

Услуги продвижения учитываются как прочие расходы, связанные с производством и реализацией по ст. 264 НК. А вот хранение, эквайринг, транспортировка и услуги поверенного — относятся к расходам, связанным с реализацией товара по пп. 3 п. 1 ст. 268, п. 1 ст. 272, ст. 320 НК.

Штраф, который выставляется за нарушение условий договора и признается должником учитывается в составе внереализационных расходов по пп. 13 п. 1 ст. 265 НК.

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Wildberries удерживает стоимость услуг у продавца, поэтому в учете в программе 1С это отражается с помощью документа «Поступление услуги» и проводок:

Дт 44 — Кт 60.

Затем проводится взаимозачет документом «Корректировка долга» с проводками:

Дт 60 — Кт 76.