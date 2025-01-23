Кто должен сдать декларацию по налогу на имущество за 2024 год

Декларацию по налогу на имущество за 2024 год сдают организации, владеющие объектами недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется по среднегодовой стоимости. Если налог исчисляется по кадастровой стоимости, декларация не сдается.

Источник: Бухгалтерия.ру

Если на балансе есть оба типа объектов, как облагаемые налогом по среднегодовой стоимости, так и по кадастровой, последние в декларации отражать не нужно.

Условия и порядок сдачи декларации по налогу на имущество установлен статьей 386 НК. В налоговую декларацию включаются сведения о среднегодовой стоимости объектов, учтенных на балансе организации (п. 1 ст.386 НК).

Российские организации не включают в декларацию сведения об объектах, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. Если у организации на балансе числятся только объекты, учтенные в кадастре, налоговая декларация не сдается (п. 6 ст.386 НК).

Вывод: декларацию по налогу на имущество сдают только в том случае, если на балансе организации есть объекты, налоговая база по которым определяется по среднегодовой стоимости.

Декларацию по налогу на имущество за 2024 года необходимо сдать не позднее 25 февраля 2025 года (п. 3 ст. 386 НК). Отчитываться за 2024 год нужно по новой форме, которая утверждена приказом ФНС от 27.09.2024 №БВ-7-21/805@.

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