Как вести учет товаров на маркетплейсе по схеме DBS на Яндекс Маркете

Торговля на маркетплейсе нередко сопровождается трудностями. Для бухгалтерского учета необходимо учитывать все операции, а найти их в личном кабинете не так-то просто. Рассказываем, как вести учет товаров на маркетплейсе при работе по схеме DBS.

Что такое DBS и как вести учет на этой схеме

Торговля по схеме DBS отличается тем, что маркетплейс выполняет роль только площадки размещения товаров. Учет по товарам возлагается на продавца.

Однако селлер может упростить себе задачу и скачать отчет по платежам или заказам на странице «Финансы» в разделе «‎Финансовые отчеты». Стоимость доставки от покупателей тоже видна в этом отчете.

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Такой учет предполагает, что селлеру необходимо вносить каждую продажу в 1С вручную. Можно автоматизировать этот процесс, однако эту информацию стоит уточнить у дистрибьютора программы.

Где отображается информация по возврату

Информацию по возврату товаров можно посмотреть во вкладке «Финансы». Если покупатель обратился в поддержку маркетплейса, то такие запросы отображаются в разделе «Заказы» — «Список возвратов».

Заявки на возврат от покупателя появляются в личном кабинете в разделе «Заказы» — «Возвраты и невыкупы». Продавцу нужно ознакомиться с документом и решить, принимать заявку или отказать в возврате.