Риски торговли на маркетплейсах, изменения по НДФЛ и порядок увольнения. Дайджест вебинаров на февраль

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.
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4 февраля Налоговые особенности и риски торговли на маркетплейсах
Время: 11:00
Обмен информацией между ФНС и маркетплейсами.
Проверки ФНС селлеров: что проверяют.
Спорные вопросы налогообложения селлеров.
Селлеры и миграция в льготные регионы.
АУСН и маркетплейсы 2025.
Спикер: Марина Жирова — адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».
5 февраля Порядок увольнения: от расчета и документов до ЕФС-1
Время: 15:00
Основания прекращения трудового договора.
Алгоритм оформления увольнения.
Приказ о прекращении трудового договора.
Окончательный расчет при увольнении.
Оформление записи и выдача трудовой книжки.
Оформление ЕФС-1.
Выдача документов о работе.
Спикер: Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
6 февраля НДФЛ: все изменения и новый порядок работы – 2025
Время: 13:00
Прогрессивная шкала НДФЛ.
Ставки НДФЛ для участников СВО.
Дивиденды, продажа имущества и прочие доходы.
Районные коэффициенты и северные надбавки.
Новые КБК для НДФЛ.
Налоговые вычеты.
Налоговый кэшбэк.
Новая форма 3-НДФЛ.
Спикер: Оксана Каверина — руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем.
11 февраля Допрос в налоговой: правила поведения и способы защиты
Время: 11:00
Допрос как мероприятие налогового контроля: когда и в связи с чем может проводиться.
Допрос вне рамок проверки и во время проверки: сходства и различия.
Основные правила допроса, прав и обязанности налогового инспектора и свидетеля.
Правила поведения на допросе, которые позволят пройти его максимально спокойно.
Спикер: Екатерина Болдинова — налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.
13 февраля Новые ФСБУ: что проверить перед годовой отчетностью
Время: 11:00
1. Что важно учесть по итогам инвентаризации: старые и новые правила.
2. Стоимостной лимит основных средств и НМА: возможные ошибки.
3. Проверка элементов амортизации:
может ли ОС или НМА иметь нулевую балансовую стоимость;
в каких случаях необходимо определить ликвидационную стоимость;
как отразить последствия изменения элементов амортизации.
4. Проверка обесценения активов.
5. Проверка объектов учета аренды:
что включать или не включать в расчет обязательства по аренде, права пользования активом и чистых инвестиций в аренду;
срок аренды для целей бухгалтерского учета;
условия для упрощенного учета аренды арендатором и признания аренды операционной арендодателем.
6. Изменение отложенных налогов в связи с переходом с 2025 г. на новую ставку налога на прибыль.
Спикер: Вера Сокуренко — к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
18 февраля Самые частые ошибки в бухгалтерской отчетности за 2024 год: опыт и советы
Время: 11:00
1. На что нужно обратить внимание перед составлением годовой отчетности:
учетная политика;
инвентаризацию активов и обязательств;
правильность формирования и списания резервов;
сверка с контрагентами;
правильность оформления первичных документов;
исправления в учете и отчетности;
реформацию баланса.
2. Топ – 5 ошибок в отчетности:
состав бухотчетности;
отсутствие раскрытие информации или неполное раскрытие информации о связанных сторонах;
ошибки в применении ФСБУ 25 Аренда;
ошибки в применении ФСБУ 6 Основные средства и 26 Капвложения;
неправильное исправление ошибок предшествующих периодов.
3. Исправление ошибок в учете в соответствии с ПБУ 22/2010.
Спикер: Анна Тетерлева — к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.
20 февраля УСН – 2025: правила работы и изменения
Время: 11:00
УСН – изменения 2025 года.
Правила признания доходов и расходов. КУДиР.
Как правильно совмещать УСН и НДС и не переплатить налог.
Декларация по УСН за 2024 год: изменения.
НДС на УСН: правила работы, счет-фактуры, книги покупок и продаж.
Декларация по НДС.
Спикер: Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.
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