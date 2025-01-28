Риски торговли на маркетплейсах, изменения по НДФЛ и порядок увольнения. Дайджест вебинаров на февраль

Собрали для вас анонсы вебинаров на февраль 2025 года.

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

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4 февраля Налоговые особенности и риски торговли на маркетплейсах

Время: 11:00

Программа:

Обмен информацией между ФНС и маркетплейсами. Проверки ФНС селлеров: что проверяют. Спорные вопросы налогообложения селлеров. Селлеры и миграция в льготные регионы. АУСН и маркетплейсы 2025.

Спикер: Марина Жирова — адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».

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5 февраля Порядок увольнения: от расчета и документов до ЕФС-1

Время: 15:00

Программа:

Основания прекращения трудового договора. Алгоритм оформления увольнения. Приказ о прекращении трудового договора. Окончательный расчет при увольнении. Оформление записи и выдача трудовой книжки. Оформление ЕФС-1. Выдача документов о работе.

Спикер: Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

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6 февраля НДФЛ: все изменения и новый порядок работы – 2025

Время: 13:00

Программа:

Прогрессивная шкала НДФЛ. Ставки НДФЛ для участников СВО. Дивиденды, продажа имущества и прочие доходы. Районные коэффициенты и северные надбавки. Новые КБК для НДФЛ. Налоговые вычеты. Налоговый кэшбэк. Новая форма 3-НДФЛ.

Спикер: Оксана Каверина — руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем.

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11 февраля Допрос в налоговой: правила поведения и способы защиты

Время: 11:00

Программа:

Допрос как мероприятие налогового контроля: когда и в связи с чем может проводиться. Допрос вне рамок проверки и во время проверки: сходства и различия. Основные правила допроса, прав и обязанности налогового инспектора и свидетеля. Правила поведения на допросе, которые позволят пройти его максимально спокойно.

Спикер: Екатерина Болдинова — налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.

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13 февраля Новые ФСБУ: что проверить перед годовой отчетностью

Время: 11:00

Программа:

1. Что важно учесть по итогам инвентаризации: старые и новые правила.

2. Стоимостной лимит основных средств и НМА: возможные ошибки.

3. Проверка элементов амортизации:

может ли ОС или НМА иметь нулевую балансовую стоимость;

в каких случаях необходимо определить ликвидационную стоимость;

как отразить последствия изменения элементов амортизации.

4. Проверка обесценения активов.

5. Проверка объектов учета аренды:

что включать или не включать в расчет обязательства по аренде, права пользования активом и чистых инвестиций в аренду;

срок аренды для целей бухгалтерского учета;

условия для упрощенного учета аренды арендатором и признания аренды операционной арендодателем.

6. Изменение отложенных налогов в связи с переходом с 2025 г. на новую ставку налога на прибыль.

Спикер: Вера Сокуренко — к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

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18 февраля Самые частые ошибки в бухгалтерской отчетности за 2024 год: опыт и советы

Время: 11:00

Программа:

1. На что нужно обратить внимание перед составлением годовой отчетности:

учетная политика;

инвентаризацию активов и обязательств;

правильность формирования и списания резервов;

сверка с контрагентами;

правильность оформления первичных документов;

исправления в учете и отчетности;

реформацию баланса.

2. Топ – 5 ошибок в отчетности:

состав бухотчетности;

отсутствие раскрытие информации или неполное раскрытие информации о связанных сторонах;

ошибки в применении ФСБУ 25 Аренда;

ошибки в применении ФСБУ 6 Основные средства и 26 Капвложения;

неправильное исправление ошибок предшествующих периодов.

3. Исправление ошибок в учете в соответствии с ПБУ 22/2010.

Спикер: Анна Тетерлева — к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

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20 февраля УСН – 2025: правила работы и изменения

Время: 11:00

Программа:

УСН – изменения 2025 года. Правила признания доходов и расходов. КУДиР. Как правильно совмещать УСН и НДС и не переплатить налог. Декларация по УСН за 2024 год: изменения. НДС на УСН: правила работы, счет-фактуры, книги покупок и продаж. Декларация по НДС.

Спикер: Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

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Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.

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