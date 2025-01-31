Интеллектуальная собственность как актив: как оценить стоимость и получить выгоды

Сколько стоят ваши идеи? Оценка поможет определить стоимость конкретных нематериальных объектов и прав на них. Она необходима, когда бизнес или правообладатель желают извлечь выгоду из владения, использования и распоряжения интеллектуальной собственностью.

Меня зовут Юрий Горбачев. В этой статье я расскажу, какие объекты можно оценить, зачем это делать и как провести оценку правильно, чтобы извлечь максимальную выгоду.

Цель — не показать, как провести оценку от и до (поскольку это индивидуальный процесс), а дать общее представление о процедуре, вариантах ее проведения и случаях, когда без этого не обойтись.

Виды интеллектуальной собственности

Существует несколько видов интеллектуальной собственности, подлежащих оценке.

Например, если вы разработали новое приложение для смартфона или написали книгу, это ваша интеллектуальная собственность. Вы можете оценить ее и использовать в своих целях.

Как ИС может стать конкурентным преимуществом и источником дохода

Чтобы извлечь выгоду от владения ИС в большинстве случаев надо провести оценку – определить стоимость интересующего нематериального актива.

Представьте себе: вы создали приложение, и оно стало популярным. Но как привлечь инвесторов или продать его? Нужна оценка ИС. Ее проводят предприниматели, разработчики, правообладатели, авторы для достижения разных целей:

инвентаризации и введения НМА в оборот;

купли-продажи интеллектуальной собственности;

лицензирования ИС;

определения ущерба или компенсации при нарушении прав на ИС;

внесения вклада в уставный капитал;

оценки бизнеса в целом;

уменьшения налога на прибыль;

увеличения рыночной стоимости компании;

учета стоимости НМА при реорганизации, банкротстве или ликвидации;

кредитования под залог ИС и т.д.

Сейчас часто делают оценку ИС для привлечения инвестиций, кредитования, монетизации, защиты прав:

Инвесторы хотят знать, сколько стоит бизнес или проект, чтобы убедиться, что их вложения будут оправданы. Если у вас есть четкая оценка ИС, вы можете поставить объекты на баланс компании, это повысит привлекательность в глазах инвесторов. Постепенно у нас набирает обороты кредитование под залог интеллектуальной собственности. Вы можете оценить НМА и предложить их банку в качестве залога, чтобы получить кредит на развитие. Если вы хотите продать свою идею или лицензировать ее, вам нужно знать ее стоимость. Вы можете установить стоимость самостоятельно, но документальное подтверждение ценности будет бонусом, поможет успешно вести переговоры с потенциальными покупателями и влиять на решение о покупке. В случае судебных разбирательств надо знать, сколько стоит ваша интеллектуальная собственность, чтобы рассчитать разумный размер компенсации и обосновать его в суде.

Как видите, после оценки ИС может стать конкурентным преимуществом, принести доход и позволить бизнесу выйти на новый уровень.

Перед проведением оценки четко определяется, для каких целей ее инициируют, это закрепляется в задании на оценку. Результат оценки действителен только в целях указанного предполагаемого использования.

Методы оценки интеллектуальной собственности

Особенность оценки НМА в том, что стоимость никогда не бывает устойчивой. Она может быть разной:

в отдельные временные промежутки;

для достижения конкретных целей.

В связи с этим в нашей стране применяется 3 основных подхода:

доходный;

расходный;

сравнительный.

Процесс оценки индивидуален для каждого конкретного объекта в отдельной ситуации.

Оценка на основе затрат на разработку и защиту ИС

Затратный подход базируется на величине расходов, необходимых для создания/приобретения и защиты объекта интеллектуальной собственности с учетом износа. Если проще, то этот метод основан на том, сколько денег вы потратите на разработку, восстановление/замещение и защиту объекта.

Например, если сумма затрат на создание нового аналогичного объекта 1 000 000 рублей, а величина износа — 200 000 рублей, то рыночная стоимость составит 800 000 рублей. В реальности идут более сложные расчеты, учитываются разные факторы, которые в том числе зависят от вида ИС.

Для оценки с применением затратного подхода нужно собрать все документы о расходах и создать таблицу, в которой будет удобно произвести расчет. Это поможет вам получить ясное представление о затратах.

Применяется этот метод, когда:

Невозможно найти аналоги объекта ИС и информацию об их стоимости. Нет опыта реализации подобных объектов и трудно составить прогнозировать доходы, которые может приносить ИС.

Прогнозирование будущих доходов от использования ИС

Этот подход предполагает прогнозирование будущих доходов от вашего объекта ИС. Просто: если ваше приложение будет приносить 100 000 рублей в месяц в течение следующих трех лет, то его стоимость можно оценить в 3 600 000 рублей (100 000 * 36 месяцев). Опять же на практике все гораздо сложнее.

Для оценки с использованием этого подхода необходимо создать финансовую модель, основываясь на реальных данных и рыночных исследованиях. Минус подхода он основан только на прогнозах, в которых нельзя быть уверенными на 100%. Однако доходный подход применяют чаще, чем затратный и сравнительный.

Кейс

Один из наших клиентов владеет тремя изобретениями. Он решил провести оценку, чтобы узнать рыночную стоимость своих активов, чтобы внести их в уставной капитал. Оценщик использовал доходный подход, метод «освобождения от роялти» для расчета стоимости этих объектов в связи с имеющейся необходимой информацией.

В результате рыночная стоимость исключительного права на объекты интеллектуальной собственности была признана равной 74 957 000 рублей. Клиент сделал взнос в уставный капитал и таким образом повысил инвестиционную привлекательность своей компании.

Анализ аналогичных сделок на рынке

Сравнительный подход предполагает анализ имеющихся на рынке аналогичных объектов ИС и их стоимости. То есть здесь мы смотрим на такие же сделки на рынке. Просто: если похожее приложение было продано за 5 000 000 рублей, вы можете использовать эту информацию для оценки своей ИС.

Применяют данный метод только в том случае, если есть:

аналоги, с которыми можно сравнивать;

возможность получить информацию о стоимости ИС;

доступно обоснование стоимости аналогов.

Этот подход предполагает изучение рынка. Нужно исследовать сделки в нише и найти аналогичные решения. Сравнительный подход применяется не так часто, поскольку не всегда информация о стоимости аналогов и ее обосновании есть в открытом доступе.

Подробнее о методах оценки и процедуре вы можете узнать, изучив «Методические рекомендации по определению рыночной стоимости ИС». На практике для большинства объектов ИС целесообразнее применять доходный и рыночный методы.

Практические шаги по оценке ИС

Оценка ИС включает в себя 7 этапов:

Выделяют вид объекта, который нужно оценить. Проводят анализ прав на объект (чтобы убедиться, что они есть). Описывают характеристики объекта: качество и количество, текущее использование. Анализируют рынок и выбирают метод оценки. Собирают информацию для оценки (документацию, исследования). Консультируются с экспертами при необходимости и привлекают их. Получают результаты и согласовывают их.

Провести оценку ИС самостоятельно невозможно, обычно бизнес обращается к профессионалам, которые специализируются на этом, чтобы получить точные и обоснованные результаты, которые потом можно применять. Иногда оценку проводят штатные бухгалтеры.

Подводные камни и ошибки при оценке

Частые ошибки при оценке ИС — это переоценка и недооценка. Чтобы найти максимально выгодную для достижения ваших целей стоимость, нужно правильно выбрать метод оценки.

Анализ самого актива также поможет выявить определенные характеристики, которые повлияют на процесс оценки и дальнейшее использование этой информации.

Например, есть объекты ИС, которые прямо влияют на финансовый результат, а есть те, которые делают это опосредованно.

Обратите внимание, что ваша ИС должна быть правильно зарегистрирована и защищена.

Например, без регистрации в Роспатенте исключительные права на товарный знак не возникают. Код программы, алгоритмы, ПАК также нуждаются в защите — регистрации и патентовании в Роспатенте.

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