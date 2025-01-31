Как учитывать фиксированные страховые взносы при совмещении ПСН и УСН

У ИП на патенте или УСН есть право уменьшить налог на страховые взносы как за себя, так и за сотрудников. Но как быть, если предприниматель совмещает два режима?

Согласно п. 8 ст. 346.18 НК, а также письмам Минфина от 25.02.2021 № 03-11-11/13087 и от 29.12.2020 № 03-11-03/4/116148 при совмещении режимов ИП вправе учитывать взносы пропорционально доходам на каждой системе налогообложения.

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ИП на патенте, так же как и на доходной упрощенке, может уменьшить налог по итогам периода на сумму страховых взносов за себя, которые подлежат уплате в календарном году периода действия патента по пп. 1 п. 1.2 ст. 346.51 НК.

Взносы считаются подлежащими уплате в том календарном году, в котором применялся патент. Даже если их дата уплаты на основании п. 7 ст. 6.1 НК переносится на первый рабочий день следующего года по абз. 20 п. 1.2 ст. 346.51 НК.

А значит вне зависимости от факта уплаты фиксированных взносов за себя ИП на УСН и ПСН вправе уменьшить налог на их сумму. Для этого нужно подать уведомление по форме КНД 1112021 (утв. приказом ФНС от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218@).