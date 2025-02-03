Топ крупнейших компаний России по обороту: лидеры из сервиса «Проверка контрагентов» на «Клерке»

Этот рейтинг построен на отчетности крупнейших российских предприятий за 2023 год, работающих в различных отраслях — от энергетики и нефтехимии до телекоммуникаций и торговли.

С помощью сервиса «Проверка контрагентов» на Клерке пользователи могут легко узнать финансовые показатели и ИНН этих компаний, что дает уверенность при заключении сделок и партнёрств.

В числе лидеров — такие гиганты, как ПАО "Газпром", ПАО "Лукойл" и ПАО "Сибур Холдинг", чьи обороты исчисляются в триллионах рублей.

С помощью сервиса «Проверка контрагентов» пользователи могут легко узнать финансовые показатели и ИНН этих компаний, что дает уверенность при заключении сделок и партнёрств.

Сервис совершенно бесплатный и на данный момент проходит стадию тестирования.