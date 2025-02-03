Топ крупнейших компаний России по обороту: лидеры из сервиса «Проверка контрагентов» на «Клерке»

С помощью сервиса «Проверка контрагентов» на Клерке пользователи могут легко узнать финансовые показатели и ИНН этих компаний, что дает уверенность при заключении сделок и партнёрств.
В числе лидеров — такие гиганты, как ПАО "Газпром", ПАО "Лукойл" и ПАО "Сибур Холдинг", чьи обороты исчисляются в триллионах рублей.
Компания
Оборот
ИНН
5 620 061 583 000 ₽
1027700070518
3 745 564 564 000 ₽
1237700422970
2 753 475 003 000 ₽
1027700035769
2 363 462 814 ₽
1027809237796
2 314 387 227 ₽
1022301598549
1 313 569 025 ₽
1021601623702
1 185 168 677 ₽
1025000653930
1 184 395 239 ₽
1028601441978
1 069 232 671 ₽
1045000923967
1 031 571 277 ₽
1057747421247
962 899 352 ₽
1187847178705
945 438 177 ₽
1057748136027
818 667 841 ₽
1027700034493
751 137 618 ₽
1087746212388
726 822 689 ₽
1102540008230
709 879 093 ₽
1092310004731
649 712 802 ₽
1035900103997
631 799 567 ₽
1047796046198
629 348 588 ₽
1226500003641
593 800 000 ₽
1164704061059
556 216 781 ₽
1057749370964
553 609 277 ₽
1028900628932
539 075 863 ₽
5087746119951
538 731 599 ₽
1067746062449
523 273 665 ₽
5167746424687
518 209 621 ₽
1147746156733
515 554 984 ₽
1058600001118
497 511 315 ₽
1027700092661
491 466 706 ₽
1057746557329
480 594 586 ₽
1027739496014
480 035 845 ₽
1157746591815
465 300 000 ₽
1207700248678
460 943 000 ₽
1227700757283
440 188 000 ₽
1027739037094
437 568 000 ₽
1147746779025
436 499 000 ₽
1028900703963
435 639 000 ₽
1147746836203
433 171 000 ₽
1057746840095
422 273 000 ₽
1027700149124
421 987 000 ₽
1027700229193
390 189 000 ₽
1028601843918
374 568 000 ₽
1207700474783
362 904 000 ₽
1152543007715
357 879 000 ₽
1028900624576
347 069 000 ₽
1113926004422
342 255 000 ₽
1140280069270
337 287 000 ₽
1045002900898
331 070 000 ₽
1237700224255
326 233 000 ₽
1024701893336
322 965 000 ₽
1147746089314
С помощью сервиса «Проверка контрагентов» пользователи могут легко узнать финансовые показатели и ИНН этих компаний, что дает уверенность при заключении сделок и партнёрств.
Сервис совершенно бесплатный и на данный момент проходит стадию тестирования.
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