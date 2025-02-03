Топ крупнейших компаний России по обороту: лидеры из сервиса «Проверка контрагентов» на «Клерке»

Этот рейтинг построен на отчетности крупнейших российских предприятий за 2023 год, работающих в различных отраслях — от энергетики и нефтехимии до телекоммуникаций и торговли.

С помощью сервиса «Проверка контрагентов» на Клерке пользователи могут легко узнать финансовые показатели и ИНН этих компаний, что дает уверенность при заключении сделок и партнёрств.

В числе лидеров — такие гиганты, как ПАО "Газпром", ПАО "Лукойл" и ПАО "Сибур Холдинг", чьи обороты исчисляются в триллионах рублей.

Компания

Оборот

ИНН

ПАО "ГАЗПРОМ"

5 620 061 583 000 ₽

1027700070518

БАНКНОТА" (ООО)

3 745 564 564 000 ₽

1237700422970

ПАО "ЛУКОЙЛ"

2 753 475 003 000 ₽

1027700035769

ООО "АГРОТОРГ"

2 363 462 814 ₽

1027809237796

АО "ТАНДЕР"

2 314 387 227 ₽

1022301598549

ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА

1 313 569 025 ₽

1021601623702

ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ"

1 185 168 677 ₽

1025000653930

ООО "ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ"

1 184 395 239 ₽

1028601441978

АО "ТК "МЕГАПОЛИС"

1 069 232 671 ₽

1045000923967

ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"

1 031 571 277 ₽

1057747421247

АО "ГАЗСТРОЙПРОМ"

962 899 352 ₽

1187847178705

ООО "ЭКСЕЛЬСИОР"

945 438 177 ₽

1057748136027

АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК"

818 667 841 ₽

1027700034493

ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"

751 137 618 ₽

1087746212388

ООО "ДНС РИТЕЙЛ"

726 822 689 ₽

1102540008230

ООО "ИНВЕСТСТРОЙ"

709 879 093 ₽

1092310004731

ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"

649 712 802 ₽

1035900103997

ГК "АСВ", АСВ.РФ

631 799 567 ₽

1047796046198

ООО "САХАЛИНСКАЯ ЭНЕРГИЯ"

629 348 588 ₽

1226500003641

ООО "ПК "ВЫБОРГСКИЙ ДОМ"

593 800 000 ₽

1164704061059

АО "ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС"

556 216 781 ₽

1057749370964

ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"

553 609 277 ₽

1028900628932

АО "КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ"

539 075 863 ₽

5087746119951

ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ"

538 731 599 ₽

1067746062449

ООО "ЛУКОЙЛ-РНП-ТРЕЙДИНГ"

523 273 665 ₽

5167746424687

ООО "АТИ"

518 209 621 ₽

1147746156733

ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС"

515 554 984 ₽

1058600001118

ПАО "АЭРОФЛОТ"

497 511 315 ₽

1027700092661

АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"

491 466 706 ₽

1057746557329

АО АСЭ

480 594 586 ₽

1027739496014

ООО "ДЖ.Т.И. РОССИЯ"

480 035 845 ₽

1157746591815

ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД ПАРТНЕР"

465 300 000 ₽

1207700248678

ООО "АДАПТЕР"

460 943 000 ₽

1227700757283

ООО "ФМСМ"

440 188 000 ₽

1027739037094

ООО "АЛЬФА-М"

437 568 000 ₽

1147746779025

АО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГ"

436 499 000 ₽

1028900703963

ООО "ФОНКОР"

435 639 000 ₽

1147746836203

ООО "МВМ"

433 171 000 ₽

1057746840095

ПАО "МТС"

422 273 000 ₽

1027700149124

ООО "ЯНДЕКС"

421 987 000 ₽

1027700229193

ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК"

390 189 000 ₽

1028601843918

ООО "ЭТЕРНА"

374 568 000 ₽

1207700474783

ООО "АТЛАС"

362 904 000 ₽

1152543007715

ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ"

357 879 000 ₽

1028900624576

ООО "ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ"

347 069 000 ₽

1113926004422

ООО "ОАЗИС"

342 255 000 ₽

1140280069270

ООО "ВЕЛЕС АКТИВ"

337 287 000 ₽

1045002900898

АО "ДСК"

331 070 000 ₽

1237700224255

ПАО "РОССЕТИ"

326 233 000 ₽

1024701893336

ООО "ХАВЕЙЛ МОТОР РУС"

322 965 000 ₽

1147746089314

 С помощью сервиса «Проверка контрагентов» пользователи могут легко узнать финансовые показатели и ИНН этих компаний, что дает уверенность при заключении сделок и партнёрств.

Сервис совершенно бесплатный и на данный момент проходит стадию тестирования.

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