Как уплачивать налог на имущество и транспорт в Запорожской и Херсонской областях

Для новых регионов РФ предусмотрены льготы по некоторым налогам. Разбираемся, как уплачиваются и исчисляются налоги на имущество и транспорт в Запорожской и Херсонской областях.

В Запорожской области был принят закон о транспортном налоге от 30.11.2023 № 9, который начал свое действие с 2024 года. В документе указаны ставки налога для различных видов транспортных средств. Налог уплачивается по автомобилям, зарегистрированным в ГИБДД и спецтехнике, зарегистрированной в Гостехнадзоре.

Закон о налоге на имущество организаций от 30.11.2023 № 6 также принят и уже действует. Налог от кадастровой стоимости уплачивается только по имуществу личных фондов.

Остальные организации уплачивают налог исходя из среднегодовой стоимости имущества по ставке 1,5%.

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Закон о транспортном налоге от 30.11.2023 № 13-ЗХО и закон о налоге на имущество организаций от 30.11.2023 № 12-ЗХО по Херсонской области также действуют. Налога на имущество от кадастровой стоимости в области нет, только от среднегодовой.

Транспортный налог за год рассчитывается так: количество лошадиных сил * налоговая ставка. Уплачивается он по ¼ каждый квартал.

Налог на имущество от среднегодовой стоимости считается от среднегодовой стоимости недвижимости, которая является основным средством. Его исчисляют ежеквартально.

средняя стоимость за 1 квартал рассчитывается исходя из суммы остаточной стоимости на 1 января, 1 февраля, 1 марта и 1 апреля, а затем делится на 4;

для расчета средней стоимости на полугодие нужно сложить остаточную стоимость на первое число каждого месяца с января по июль и поделить на 7;

расчет средней стоимости за 9 месяцев формируется исходя из суммы остаточной стоимости на первое число каждого месяца с января по октябрь и делится на 10;

среднегодовая стоимость рассчитывается исходя из остаточной стоимости на первое число каждого месяца и на 31 декабря, а затем делится на 13.

Средняя стоимость за период умножается на ставку налога. Декларация по транспортному налогу не сдается.

А вот по имуществу сдается в случае, если налог уплачивается от среднегодовой стоимости. Это правило действует для обоих регионов.