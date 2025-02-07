Суд изменил стоимость аренды: нужно ли отражать это в бухучете

Если на основании судебного решения меняется стоимость кадастрового участка и плата за аренду в 2024 году, то непонятно: нужно ли вносить изменения в бухгалтерскую отчетность за тот же год. Или нужно скорректировать документы на момент вступления решения в силу? Разбираемся, как действовать в такой ситуации.

Изменение условий сделки на основании судебного решения рассматривается как новые обстоятельства и не требует корректировки за прошлые периоды ни в бухгалтерском, ни в налоговом учете. В предшествующих периодах не было ошибки, так как судебное решение еще не было принято.

Научитесь вести бухгалтерскую отчетность без ошибок на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Добавили в программу новые уроки по налогу на прибыль, зарплате и НДС на ОСНО и УСН. На курсе вы узнаете, как работать на разных участках и сможете отработать навыки на реальных задачах 2025 года.

Корректировать отчетность не нужно. А вот дополнительные расходы или доходы нужно учесть на дату вступления в силу решения суда по письмам Минфина от 23.01.2015 № 03-03-06/1/1752 и от 13.01.2015 № 03-03-06/1/69458.

По налоговым последствиям при снижении кадастровой стоимости и снижения земельного налога, который был включен в расходы по налогу на прибыль, есть разъяснения Минфина и ФНС (см. письма Минфина от 09.09.2019 № 03-03-06/1/69400, письмо ФНС от 14.09.2021 № БС-4-21/13025@).

Вывод из этих документов общий: исчисление налогов, которые учитываются в составе расходов, в излишнем размере (в том числе в связи с изменением кадастровой стоимости объекта или неприменения льготы) не может квалифицироваться как ошибка при исчислении налога на прибыль.

Поэтому корректировка базы по земельному налогу рассматривается как новое обстоятельство, которое свидетельствует о необходимости учета излишне исчисленной суммы земельного налога в периоде указанной корректировки в составе внереализационных доходов.