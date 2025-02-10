Нужно ли отражать отрицательное вознаграждение агенту в бухгалтерском и налоговом учетах

При работе на маркетплейсе у ИП на УСН возникает много вопросов: как учитывать доходы, как отражать агентское вознаграждение и начислять НДС. Но что делать, если комиссия маркетплейса отрицательная?

Необходимо разобраться: является ли отрицательное вознаграждение агенту доходом ИП в бухгалтерском и налоговом учетах.

В бухгалтерском учете для определения суммы, которую платформа должна перечислить за реализованный товар, отрицательное вознаграждение можно отразить как внереализационный доход или как уменьшение расходов.

В налоговом учете при доходной упрощенке по отчету комиссионера отрицательное вознаграждение считается налогооблагаемым доходом, только если сумма отрицательного вознаграждения больше суммы по отчету и то на сумму разницы.

Если при УСН доходы дата получения доходов определяется как поступление на счет + зачет удержанных вознаграждения и дополнительных услуг, то отрицательное вознаграждение не отражается в КУДиР отдельной строкой, так как эта сумма уже включена в поступление на счет.

Научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет при торговле на маркетплейсах на Весенней конференции для бухгалтеров «БухВесна-2025». 13 марта в Москве выступят лучшие спикеры страны, звезды налогов, отчетности и проверок, которые на практических примерах расскажут, как работать в 2025 году и поделятся своим опытом. Все участники смогут лично пообщаться со спикерами и коллегами, обменяться контактами и наладить деловые связи. Купить билет.

В налоговом учете по общим правилам НДС (20/10%) отрицательное вознаграждение должно проводиться как корректировка поступления и при наличии документов от маркетплейса попасть в книгу продаж при включении до этого в книгу покупок НДС с вознаграждения, которое корректируется.

Если маркетплейс не дает таких документов, то для отражения в учетах сумму вознаграждения нужно включить в документ поступления дополнительных услуг от текущего периода отрицательной строкой. При условии, что окончательная сумма будет положительной.

Если отрицательная сумма больше суммы продаж по отчету комиссионера в сумме разницы — это будет внереализационный доход.