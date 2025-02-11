Топ направлений франчайзинга для женщин в 2025 году

Впервые женское предприятие появилось почти два века назад и, пусть в небольшом количестве, но бизнес-леди существовали и в 18, и в 19 веках. Сегодня сильная конкуренция в лице слабого пола — часть современной жизни.

Женщины обрели независимость, достойный заработок и амбициозные планы. Есть сферы, где они чувствуют себя комфортнее, чем мужчины, в силу природной гибкости и интуиции. Но часто начинающему предпринимателю мешает страх запуска бизнеса с нуля. Преодолеть его возможно с помощью франшизы.

Какие направления особенно перспективны для женщин рассказывает основатель сети специализированных логопедических центров «ДАР» Анастасия Краминова.

Бизнес, в котором может реализоваться женщина, можно сравнить с ребенком. Это радость, развитие, удовольствие, а затем гордость от успехов и новых перспектив. Сегодня представительницы слабого пола раскрывают свой потенциал в разных сферах предпринимательства: дошкольное образование, детские частные сады, коррекционные центры, медицина, эко-товары, гастрономические туры и многое другое.

И во многом способствует этому росту франчайзинг. Среди топовых направлений:

Детские коррекционные центры

Услуги квалифицированных коррекционных специалистов очень востребованы. Статистика ежегодно сообщает, что рост детей, которым нужна помощь логопедов, психологов, неврологов, нейропсихологов только растет. Бесплатных льгот, увы, недостаточно, да и упущенное на сбор справок и прохождение комиссий время часто играет против ребенка.

В частных специализированных центрах не ждут, пока педиатр по возрасту «даст добро» на полную диагностику. Снять тревогу родителей, помочь малышу правильно развиваться помогают именно в таких местах.

Здесь не только заботятся о запуске речи и правильном звукопроизношении, но и развитие внимания, мышления, крупной и мелкой моторики. Конечно, подобный бизнес невозможен без большого опыта, знаний и организационных моментов. На этапе стартапа выбор владельца бизнеса играет основную роль.

Точное попадание гарантирует становление бизнеса, помощь при возникновении подводных камней и принятии верных решений. Франчайзер также поможет в обучении педагогов, административного персонала, четкой организацией внутренних процессов.

Логопедические сады

Педагогическая сфера — одна из самых популярных среди направлений франчайзинга. Даже если женщина не имеет специального образования, интерес к теме часто появляется в материнстве. Стараясь правильно развивать собственных детей, мамы погружаются в вопросы воспитания, изучают интересные подходы, проходят обучение.

Образовательные проекты имеют широкий диапазон — детские логопедические центры, частные школы, различные творческие курсы. На этом фоне особо выделяются коррекционные сады, где развитие детей тесно связано с квалифицированной помощью, в том числе медицинской.

Удачный пример логопедического сада — сопровождение детей не воспитателями, а специалистами профильного образования, постоянное наблюдение врачей, массажи, правильно организованное пространство и режим дня.

Для родителей детей с различными нарушениями такой садик — настоящий спасение и упрощение логистики, так как в одном месте ребенок получает разноплановую помощь.

Чтобы успешно развиваться в этой нише, потребуется команда настоящих профи, которую поможет собрать опытный в этом бизнесе франчайзер. Поэтому для успеха важно, чтобы владелец бизнеса самостоятельно открывал подобные сады, знал все этапы становления и, конечно, имеет отличные отзывы и рекомендации от родителей и детей.

Бьюти-коворкинги

Бизнесы в нише красоты очень любимы женщинами. Практически любая представительница слабого пола чувствует себя здесь комфортно. Кроме студий для загара, перманентного макияжа и ресниц, различных техник массажа, большим спросом сегодня пользуются пространства красоты, так называемые бьюти-коворкинги.

Что это? Фактически салоны красоты, но с новыми удобными для мастеров и их клиентов данными. Пространство полностью оборудовано для профессионалов индустрии красоты — визажистов, бровистов, стилистов, мастеров маникюра и педикюра и т.д.

Специалисты арендуют место на нужное время и работают. Такой формат может становиться шире в зависимости от фантазии предпринимателя. Пространство можно совмещать с игровой зоной для детей, уютным кафе, книжным уголком и т.п.

Оздоровительные туры и эко-отели

Спорт и здоровье неотделимы друг от друга. Женщины как никто другой это понимают и могут прекрасно раскрываться в сферах, которые помогают восстановить внутреннюю гармонию, физическое и ментальное здоровье. Направления, где все это можно удачно соединить — тематические походы (сплавы в Карелии, на сапах и т.д.), оздоровительные туры в горах или на берегу моря или озера, детокс-поездки с русской баней, массажем, эко-отели, где единение с природой — максимальное.

Конечно, для выбора франшизы в этой области важна сертификация и какой-то опыт — это поможет избежать различных подводных камней и привести свой бизнес к прибыли.

Творческие мастерские

Представительницы женского пола очень любят кофейни, кондитерские и другие кулинарные точки и пространства. Придумываются новые форматы, интересные решения в интерьере и оформлении места.

Например, проводятся тематические мастер-классы или уроки творчества для заинтересованной группы, выставка работ, где тут же можно уютно расположиться с облепиховым чаем или пряным какао.

Учитывая количество предложений, особенно в крупных городах, выбирая франшизу, важно выйти на рынок с уникальным предложением, чтобы в дальнейшем его масштабировать.

Что важно знать при выборе франшизы

Не стоит ориентироваться только на стоимость. Часто низкая цена скрывает «теневые» платежи и отсутствие какой-либо поддержки и сопровождения со стороны владельца бизнеса.

Как бы хорошо женщина не ориентировалась в выбранной нише, без грамотного маркетинга, оформления документов, выбора помещения и подбора квалифицированного персонала дело не пойдет в гору. В первую очередь важно оценить профессионализм и опыт руководителя и всей команды того бизнеса, на котором хочется остановить свой выбор.